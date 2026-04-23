CMC đề xuất mở rộng hợp tác Việt - Hàn trong AI, bán dẫn và an ninh mạng

Từ dấu mốc nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12/2022, hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, không chỉ ở thương mại và đầu tư mà còn mở rộng sang khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuỗi cung ứng. Hai nước hiện là một trong ba đối tác thương mại lớn nhất của nhau, trong khi Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với hơn 10.000 doanh nghiệp đang hoạt động.

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Công nghệ CMC đưa ra nhiều sáng kiến tại Tọa đàm bàn tròn và Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, nhấn mạnh nhu cầu mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước theo hướng thực chất hơn, từ thương mại - đầu tư sang cùng phát triển công nghệ chiến lược, cùng kiến tạo thị trường và chuỗi giá trị mới trong kỷ nguyên AI. Ngày 23/4 tại Hà Nội, CMC là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam tham gia cả phiên phát biểu tại tọa đàm lẫn phiên trình bày, trao đổi tại diễn đàn.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng cùng đại diện doanh nghiệp hai nước tham gia Tọa đàm bàn tròn Việt Nam - Hàn Quốc.

Mở rộng hợp tác từ thị trường sang công nghệ chiến lược

Tại Tọa đàm bàn tròn Việt Nam - Hàn Quốc, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC Nguyễn Trung Chính khẳng định Hàn Quốc là thị trường trọng điểm của CMC trong hơn 20 năm qua. Từ nền tảng hợp tác lâu dài với các đối tác và khách hàng lớn của Hàn Quốc, ông cho rằng quan hệ kinh doanh Việt Nam - Hàn Quốc đã hội đủ điều kiện để bước sang giai đoạn mới, trong đó doanh nghiệp hai nước không chỉ là đối tác thương mại mà cần trở thành đối tác công nghệ chiến lược của nhau.

Theo ông Chính, hợp tác thời gian tới cần đi xa hơn thương mại, đầu tư hay cung ứng dịch vụ, để cùng chuyển giao, phát triển và làm chủ các công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn và an ninh mạng. Doanh nghiệp hai nước cần giữ vai trò trung tâm trong hệ sinh thái hợp tác, dẫn dắt đổi mới sáng tạo và kết nối toàn bộ chuỗi giá trị từ nghiên cứu, phát triển công nghệ đến thương mại hóa sản phẩm. Cách tiếp cận đó cũng phù hợp với xu hướng dịch chuyển của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc từ hợp tác theo chiều rộng sang hợp tác theo chiều sâu, lấy công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng mới.

Toàn cảnh Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc tại Hà Nội ngày 23/4.

Đặt doanh nghiệp vào trung tâm của chuỗi giá trị mới

Tinh thần đó tiếp tục được nhấn mạnh tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Trong phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, cạnh tranh công nghệ ngày càng quyết liệt và phát triển xanh trở thành yêu cầu tất yếu, hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc cần chuyển sang giai đoạn mới với chất lượng cao hơn. Theo đó, hai nước không chỉ dừng ở đầu tư và thương mại đơn thuần, mà cần cùng kiến tạo các hệ sinh thái công nghiệp và công nghệ của tương lai.

Từ góc nhìn đó, Thủ tướng đề xuất ba định hướng hợp tác gồm cùng xây dựng hệ sinh thái công nghiệp và công nghệ thế hệ mới; tái cấu trúc chuỗi cung ứng theo hướng linh hoạt, bền vững và giá trị cao; đồng thời thúc đẩy liên kết tri thức và đổi mới sáng tạo trên cơ sở gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và nhà trường của hai nước. Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng đề xuất mở rộng hợp tác trong các ngành công nghiệp tương lai như AI, bán dẫn và công nghệ số; tăng cường hợp tác về năng lượng và chuỗi cung ứng; đồng thời đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ thông qua nghiên cứu chung, trao đổi nguồn lực và kết nối quy hoạch dài hạn giữa hai nước.

Trong tham luận tại diễn đàn, ông Nguyễn Trung Chính đặt vấn đề phát triển một không gian hợp tác mới xoay quanh hạ tầng AI và năng lực tính toán, kinh tế dữ liệu, nền tảng và mô hình AI, ứng dụng AI trong quản trị và ứng dụng AI trong các ngành kinh tế. Đi cùng với đó là ba điều kiện nền tảng gồm nguồn nhân lực, quản trị AI dựa trên niềm tin và đạo đức, cùng cơ chế tài chính - thể chế phù hợp. Theo cách tiếp cận của CMC, đây là những điều kiện cần để hợp tác công nghệ Việt - Hàn không chỉ dừng ở trao đổi cơ hội, mà có thể phát triển thành các chương trình hợp tác có quy mô, chiều sâu và hiệu quả thực chất.

Gắn hợp tác với chiến lược tăng tốc chuyển đổi AI và Go Global

Các đề xuất của CMC tại diễn đàn cũng gắn với định hướng phát triển dài hạn của tập đoàn. Ông Nguyễn Trung Chính cho biết CMC đang tăng tốc hiện thực hóa chiến lược Accelerate your AI-X, với định vị trở thành công ty chuyển đổi AI toàn cầu, phát triển dựa trên ba trụ cột công nghệ gồm hạ tầng AI, an ninh bảo mật và giải pháp AI. Song hành với đó là định hướng Go Global, mở rộng hiện diện quốc tế và đưa các năng lực, sản phẩm, dịch vụ “Made by CMC” ra thị trường toàn cầu.

Trong bức tranh đó, Hàn Quốc không chỉ là một thị trường quan trọng, mà còn là điểm tựa chiến lược trong hành trình mở rộng hợp tác công nghệ, dịch vụ và kinh doanh quốc tế của CMC. Tại diễn đàn, ông Chính cũng giới thiệu kế hoạch phát triển trung tâm dữ liệu hyperscale tại TP HCM với công suất tới 150 MW, tổng mức đầu tư dự kiến 1 - 2 tỷ USD, đồng thời tiếp tục phát triển các năng lực cốt lõi về AI, bán dẫn và an ninh mạng.

MOU với FuriosaAI nối dài mạch hợp tác chiến lược với doanh nghiệp Hàn Quốc

Các đề xuất của CMC tại diễn đàn không dừng ở tầm nhìn. Trong khuôn khổ sự kiện, CMC Global đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với FuriosaAI Company Limited nhằm phối hợp phát triển phần mềm ứng dụng AI, thúc đẩy cơ hội kinh doanh chung và mở rộng thị trường tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Thỏa thuận với FuriosaAI là bước đi mới trên nền tảng hợp tác mà CMC đã gây dựng nhiều năm với các khách hàng, đối tác lớn của Hàn Quốc như Samsung SDS, LGU+, SK Telink, Korea Telecom, LG, CJ, Naver, SK Broadband, Amkor Technology... Quá trình đồng hành cùng các tập đoàn này không chỉ giúp CMC mở rộng hiện diện tại thị trường Hàn Quốc, mà còn tích lũy năng lực triển khai, chuẩn hóa dịch vụ và xây dựng uy tín để tiến tới những mô hình hợp tác sâu hơn về công nghệ.

Biên bản ghi nhớ với FuriosaAI là một điểm nhấn đáng chú ý tại diễn đàn, cho thấy các trao đổi về hợp tác công nghệ không chỉ dừng ở định hướng, mà đã bắt đầu được nối sang những bước đi cụ thể giữa doanh nghiệp hai nước. Đây cũng là cách CMC từng bước mở rộng hợp tác từ cung cấp dịch vụ sang kết nối phát triển giải pháp, mở rộng hệ sinh thái và tạo thêm cơ hội tăng trưởng trên thị trường Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục được làm sâu sắc cả về kinh tế lẫn công nghệ, những đề xuất mà CMC đưa ra tại Tọa đàm bàn tròn và Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc lần này không chỉ thể hiện vai trò của một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, mà còn cho thấy kỳ vọng về một giai đoạn hợp tác mới, nơi doanh nghiệp hai nước cùng tham gia kiến tạo năng lực công nghệ, mở rộng thị trường và tạo ra giá trị dài hạn cho tương lai.