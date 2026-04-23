"Một con rồng ẩn mình" tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam: Vị thế cỡ nào mà Samsung cũng kiêng nể?

Sự hiện diện của Chủ tịch SK Group, ông Chey Tae-won, trong phái đoàn tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sang thăm Việt Nam đã gây sự chú ý những ngày qua.

Trong tâm thức của công chúng quốc tế và cả người tiêu dùng Việt Nam, khi nhắc đến Hàn Quốc, những cái tên như Samsung hay LG thường xuất hiện đầu tiên nhờ sự phổ biến của các sản phẩm tiêu dùng như điện thoại thông minh, tivi hay máy giặt.

Chủ tịch SK Group, ông Chey Tae-won.

Tuy nhiên, tại chính quê hương Hàn Quốc, SK Group cũng được coi là "một con rồng công nghệ" thực thụ, một đế chế không chỉ sánh ngang mà còn vượt trội hơn cả Samsung và LG trong những lĩnh vực cốt lõi vốn là xương sống của nền kinh tế số và hạ tầng công nghiệp tương lai.

Sự khác biệt lớn nhất khiến SK Group ít được biết đến rộng rãi là vì tập trung các sản phẩm hướng tới mảng doanh nghiệp thay vì khách hàng cá nhân.

SK không sản xuất điện thoại hay tivi mang thương hiệu riêng để tiếp cận trực tiếp với hàng tỷ người dùng, nhưng tập đoàn này lại làm chủ chip nhớ băng thông cao (HBM) – thành phần không thể thiếu trong mọi hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đại, sở hữu hạ tầng viễn thông 5G hàng đầu thế giới và kiểm soát chuỗi cung ứng năng lượng, hóa chất khổng lồ.

Với doanh thu lên đến hàng trăm tỷ đô la Mỹ và lợi nhuận hoạt động có thời điểm đã vượt qua cả gã khổng lồ Samsung, SK Group đang lặng lẽ định hình cách thế giới vận hành trong kỷ nguyên AI và năng lượng xanh.

Di sản và sự tiến hóa của một đế chế công nghiệp

Lịch sử của SK Group là một câu chuyện về sự thích nghi và chuyển mình không ngừng nghỉ, phản ánh hành trình phát triển vượt bậc của nền kinh tế Hàn Quốc từ sau chiến tranh.

Được thành lập vào ngày 8/4/1953 bởi Chey Jong-gun với tên gọi ban đầu là Sunkyong Textiles, tập đoàn khởi đầu từ đống đổ nát với nhiệm vụ khôi phục ngành dệt may nội địa.

Bước ngoặt đầu tiên khẳng định tầm nhìn vượt thời đại của SK là quyết định sản xuất sợi polyester đầu tiên tại Hàn Quốc vào năm 1958. Từ một công ty dệt may, SK đã thực hiện một chiến lược tích hợp dọc táo bạo mang tên "Từ dầu mỏ đến sợi vải".

Sự chuyển dịch sang lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông bắt đầu vào đầu thập niên 1990 với việc thành lập Sunkyong Telecom vào năm 1991.

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Chey Tae-won từ năm 1998, SK Group đã thực hiện những bước đi mang tính đột phá để thoát khỏi cái bóng của một tập đoàn công nghiệp nặng truyền thống.

Việc đổi tên từ Sunkyong sang SK vào năm 1998 không chỉ đơn thuần là thay đổi nhận diện thương hiệu mà là một cam kết toàn cầu hóa, xóa bỏ những rào cản ngôn ngữ và văn hóa để vươn ra thế giới.

Sự phát triển của SK Group không chỉ dựa trên quy mô tài sản mà còn dựa trên cấu trúc quản trị hiện đại. Công ty mẹ SK Inc. hiện đang quản lý một mạng lưới phức tạp gồm hơn 186 đến 213 công ty con, tạo thành một hệ sinh thái tương trợ lẫn nhau từ chất bán dẫn, viễn thông, năng lượng cho đến khoa học đời sống.

Khác với mô hình tập trung của Samsung, SK vận hành theo triết lý "Độc lập nhưng Thống nhất", cho phép các đơn vị thành viên tự chủ trong kinh doanh nhưng vẫn tuân thủ những giá trị chung của hệ thống quản trị.

Vị thế bán dẫn vượt cả Samsung

Trong thế giới công nghệ hiện đại, chất bán dẫn được coi là "dầu mỏ mới", và SK Hynix chính là đơn vị nắm giữ những giếng dầu chất lượng cao nhất. Nếu như trước đây, Samsung Electronics luôn được coi là chuẩn mực không thể xô đổ trong ngành chip nhớ, thì sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra một cuộc hoán đổi ngôi vị ngoạn mục.

Thành tựu rực rỡ nhất của SK Group trong lĩnh vực công nghệ chính là việc đưa SK Hynix trở thành "người thống trị" phân khúc chip nhớ băng thông cao (HBM). Đây là loại chip nhớ đặc biệt được thiết kế để xử lý dữ liệu với tốc độ cực cao, là linh kiện thiết yếu đi kèm với các bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia để vận hành các mô hình AI lớn như ChatGPT.

Theo dữ liệu thị trường năm 2025, SK Hynix nắm giữ tới hơn 70% thị phần HBM toàn cầu, một vị thế độc tôn mà ngay cả Samsung cũng đang phải nỗ lực rượt đuổi.

Sự vượt trội này không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của một quá trình đầu tư dài hạn và tập trung cao độ. Trong khi Samsung phải phân tán nguồn lực cho hàng trăm loại sản phẩm từ điện thoại đến gia dụng, SK Hynix lại dồn toàn lực vào nghiên cứu phát triển các giải pháp bộ nhớ tiên tiến. Kết quả là vào năm 2025, SK Hynix đã đạt được mức lợi nhuận hoạt động kỷ lục, lần đầu tiên vượt qua mảng bán dẫn của Samsung trong một năm tài chính đầy biến động.

Sức mạnh của SK trong lĩnh vực bán dẫn không chỉ dừng lại ở chip nhớ. Tập đoàn còn sở hữu SK Materials, đơn vị cung cấp các loại khí đặc chủng và vật liệu cần thiết cho quy trình sản xuất chip, giúp SK khép kín chuỗi cung ứng và giảm bớt sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài.

Việc mua lại KeyFoundry vào năm 2021 cũng cho thấy tham vọng của SK trong việc mở rộng năng lực sản xuất chip theo hợp đồng, trực tiếp cạnh tranh với TSMC và Samsung trong các phân khúc chuyên biệt.

Sự "ẩn mình" của SK trong mắt công chúng quốc tế chính là chiến thuật "Intel Inside" phiên bản Hàn Quốc. Người dùng có thể không cầm trên tay một chiếc điện thoại hiệu SK, nhưng bên trong những chiếc iPhone, máy tính Dell hay máy chủ của Google và Microsoft, những thanh RAM và chip HBM mang thương hiệu SK Hynix đang miệt mài vận hành để mang lại trải nghiệm công nghệ đỉnh cao. Đây chính là quyền lực thực sự của một tập đoàn làm chủ hạ tầng nền tảng.

Nếu chất bán dẫn là tương lai, thì năng lượng và hóa chất chính là nền móng vững chắc hiện tại của SK Group. SK Innovation, công ty năng lượng hàng đầu của tập đoàn, không chỉ là một nhà lọc dầu khổng lồ với công suất 1,2 triệu thùng mỗi ngày mà còn là một trong những nhà sản xuất pin xe điện có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới thông qua công ty con SK On.

Mảnh ghép thứ ba tạo nên vị thế "con rồng công nghệ" của SK chính là SK Telecom (SKT). Tại Hàn Quốc, SKT không chỉ đơn thuần là một nhà mạng di động; đó là một định chế công nghệ dẫn dắt mọi xu hướng kết nối. Với thị phần luôn duy trì ở mức gần 50% và lượng thuê bao 5G vượt mốc 17 triệu vào năm 2025, SKT bỏ xa các đối thủ như KT hay LG Uplus về cả quy mô lẫn chất lượng dịch vụ.

Thành tựu của SKT trong lĩnh vực công nghệ không chỉ nằm ở tốc độ mạng. Công ty này là một trong những nhà khai thác viễn thông đầu tiên trên thế giới tuyên bố chuyển mình thành một "Công ty AI toàn diện".

Sự khác biệt của SKT so với các bộ phận CNTT của Samsung hay LG chính là khả năng làm chủ cả phần cứng lẫn phần mềm. Trong khi Samsung tập trung vào thiết bị đầu cuối, SKT tập trung vào "bộ não" điều khiển và kết nối. Mô hình Trung tâm Dữ liệu AI (AIDC) của SKT, kết hợp với chip nhớ của SK Hynix và giải pháp năng lượng của SK Innovation, tạo nên một giải pháp trọn gói mà hiếm có tập đoàn nào trên thế giới có thể cung cấp đồng bộ.

SK Group và những dấu ấn tại Việt Nam

Khác với Samsung tập trung vào việc biến Việt Nam thành trung tâm sản xuất thiết bị toàn cầu, SK chọn cách tiếp cận thông qua hợp tác với các tập đoàn hàng đầu địa phương và đầu tư vào hạ tầng cốt lõi.

Dấu ấn mới của SK tại Việt Nam hiện đang hiện hữu rõ nét qua các dự án hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) trong việc hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng tại Hòa Lạc và sản xuất vật liệu xanh tại Hải Phòng với các dự án sản xuất vật liệu phân hủy sinh học (PBAT) với vốn đầu tư 500 triệu USD.

Với tư cách là Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI), ông Chey Tae-won luôn nhấn mạnh Việt Nam không chỉ là một đối tác thương mại mà là một "đối tác chiến lược tin cậy" để cùng giải quyết các thách thức toàn cầu.

Tiềm năng hợp tác giữa SK Group và Việt Nam trong tương lai là cực kỳ rộng mở, tập trung vào bốn lĩnh vực trọng yếu mà Chủ tịch Chey từng đề xuất với Việt Nam.

Về Hạ tầng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Trung tâm dữ liệu (Data Center), Việt Nam đang có tốc độ phát triển kinh tế số nhanh nhất Đông Nam Á, kéo theo nhu cầu khổng lồ về lưu trữ và xử lý dữ liệu. SK Telecom đang tìm cách hợp tác với các nhà mạng và tập đoàn công nghệ Việt Nam để xây dựng các Trung tâm dữ liệu AI (AIDC) hiện đại.

Việt Nam có tiềm năng rất lớn về năng lượng tái tạo (gió, mặt trời) nhưng có nhiều thách thức về hệ thống điện. SK, với kinh nghiệm về pin lưu trữ (ESS) và công nghệ hydro, có thể giúp Việt Nam xây dựng hệ thống điện thông minh.

Một trong những rào cản lớn nhất của Việt Nam khi muốn tham gia sâu vào chuỗi giá trị bán dẫn là thiếu hụt nhân sự. SK thông qua KCCI đã cam kết hỗ trợ đào tạo 1.000 kỹ sư thiết kế chip và tự động hóa cho Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác với các đại học hàng đầu.

Sử dụng AI và các giải pháp kỹ thuật số để hiện đại hóa ngành nông nghiệp Việt Nam cũng là một hướng đi mà SK rất quan tâm. Việc kết hợp các trung tâm logistics thông minh của SK với thế mạnh sản xuất nông sản của Việt Nam sẽ tạo ra những chuỗi giá trị xuất khẩu mới, nâng cao thu nhập cho người nông dân và tăng cường vị thế nông sản Việt trên trường quốc tế.

Với tiềm năng hợp tác trải dài từ bán dẫn, AI đến năng lượng sạch và đổi mới sáng tạo, SK Group đang trở thành "người khổng lồ đồng hành" cùng Việt Nam trên con đường tiến tới nền kinh tế hiện đại, bền vững.

Chuyến thăm lần này được kỳ vọng "con rồng" SK sẽ không còn ẩn mình mà sẽ vươn cao cùng khát vọng phát triển của Việt Nam, tạo nên một biểu tượng mới cho sự thành công của mối quan hệ hợp tác Việt - Hàn trong kỷ nguyên mới.