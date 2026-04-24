Tài khoản ngân hàng ACB Đào Đình Quân phát sinh giao dịch 2,1 tỷ đồng: Công an lập tức mời người đàn ông sinh năm 1981 lên làm việc

Một giao dịch “khủng” bất ngờ xuất hiện trong tài khoản cá nhân, số tiền lên tới hơn 2,1 tỷ đồng khiến nhiều người không khỏi giật mình. Nhưng thay vì hoang mang hay chần chừ, cách xử lý của người trong cuộc lại trở thành điểm chú ý, đồng thời là lời nhắc nhở quan trọng về ứng xử tài chính trong thời đại số.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 15/4/2026, anh Đào Đình Quân (sinh năm 1997, trú tại tổ dân phố Ô Mễ 4, phường Thái Bình) bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng ACB của mình phát sinh một khoản tiền lạ lên tới hơn 2,1 tỷ đồng. Đây là số tiền không rõ nguồn gốc, không nằm trong bất kỳ giao dịch nào trước đó của anh.

Trong bối cảnh các vụ chuyển khoản nhầm và lừa đảo tài chính liên tục được cảnh báo trên truyền thông, tình huống này hoàn toàn có thể khiến nhiều người lúng túng, thậm chí đưa ra những quyết định sai lầm. Tuy nhiên, anh Quân đã nhanh chóng đến trình báo trực tiếp tại cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thái Bình đã tiến hành xác minh, rà soát các giao dịch liên quan. Qua đó, cơ quan chức năng xác định số tiền hơn 2,1 tỷ đồng trên là do anh Nguyễn Đức Mạnh (sinh năm 1981, trú tại thôn Phú Lâm, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) chuyển nhầm.

2 bên đã trao trả toàn bộ số tiền bị chuyển nhầm (ảnh CATHY)

Ngày 20/4/2026, Công an phường Thái Bình phối hợp cùng ngân hàng ACB chi nhánh Thái Bình đã tiến hành trao trả đầy đủ số tiền hơn 2,1 tỷ đồng từ tài khoản của anh Quân cho chủ sở hữu hợp pháp là anh Mạnh. Sự việc kết thúc trọn vẹn, không phát sinh tranh chấp hay rủi ro pháp lý.

Đại diện Công an phường Thái Bình đánh giá cao tinh thần trung thực, hợp tác của anh Đào Đình Quân. Hành động kịp thời và đúng mực không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của người chuyển nhầm mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Trong bối cảnh giao dịch điện tử ngày càng phổ biến, những tình huống “tiền từ trên trời rơi xuống” như vậy không còn hiếm gặp. Tuy nhiên, đi kèm với đó là không ít rủi ro pháp lý nếu người nhận tiền xử lý thiếu thận trọng.

Từ vụ việc này, cơ quan công an cũng đưa ra khuyến cáo rõ ràng: Khi nhận được tiền chuyển nhầm, người dân cần nhanh chóng trình báo tại cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn và xác minh nguồn gốc.

Tuyệt đối không tự ý chuyển lại cho người lạ thông qua các số điện thoại không xác thực, cũng như không sử dụng số tiền đó vào mục đích cá nhân.

Bởi lẽ, trong không ít trường hợp, các đối tượng lừa đảo có thể lợi dụng tâm lý “trả lại nhanh cho xong” để dựng lên các kịch bản chiếm đoạt tài sản tinh vi hơn. Việc xử lý đúng quy trình không chỉ bảo vệ người chuyển nhầm mà còn chính là cách tự bảo vệ bản thân khỏi những rủi ro không đáng có.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên