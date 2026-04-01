Chưa đầy 2 tháng nữa 2 con giáp chia tay vận xui, tiền bạc đủ đầy, 1 con giáp lại cần thận trọng

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mùi nằm trong số những con giáp vượng phát bậc nhất trong năm Bính Ngọ 2026. Với sự hỗ trợ của nhiều cát tinh như Thái Dương, Tuế Hợp, Thiên Hỉ, tuổi Mùi có đầy đủ các điều kiện thiên thời - địa lợi để phát triển rực rỡ trong sự nghiệp.

Trong tử vi, sao Thái Dương được coi là đệ nhất cát tinh trong hệ thống tử vi, chủ về công danh hiển đạt, giúp bản mệnh thăng tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp và gặp nhiều may mắn về tài lộc. Ngoài ra, Thái Dương còn có khả năng chế hóa hung sát cực mạnh, giúp hóa giải tai ương và mang đến sự bình an cho gia đạo. Được sao này chiếu mệnh, tuổi Mùi sẽ dễ gặp được quý nhân phù trợ, gặt hái thành công lớn nhờ trí tuệ sáng suốt cùng uy tín cá nhân cao.

Trong khi đó, sao Tuế Hợp là một cát tinh đại diện cho sự hòa hợp, chủ về việc gặp gỡ quý nhân, giúp các kế hoạch hợp tác làm ăn hay ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi và bền vững. Trong phương diện tình cảm, Tuế Hợp mang đến tín hiệu tích cực cho việc hỏa giải mâu thuẫn, giúp gia đạo êm ấm, hạnh phúc.

Cuối cùng, sao Thiên Hỷ là cát tinh chủ về các sự kiện hỷ tín, may mắn và những cuộc hội ngộ bất ngờ trong cuộc sống, hỗ trợ cho phương diện tình cảm, giúp người độc thân sớm tìm thấy nhân duyên. Trong công việc, Thiên Hỷ mang lại bầu không khí hòa hợp, giúp bản mệnh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đồng nghiệp và đối tác để gặt hái thành công. Khi được sao này chiếu mệnh, tinh thần bạn sẽ luôn lạc quan, rạng rỡ, từ đó thu hút thêm nhiều vận may và phúc lộc đến với gia đạo.

Tử vi học có nói, chỉ chưa đầy 2 tháng nữa, tuổi Mùi sẽ là con giáp chia tay vận xui, chính thức bước vào thời kỳ hoàng kim thứ 2 trong năm Bính Ngọ. Cụ thể, tháng 5 âm, được Lục hợp chiếu rọi, con giáp này sẽ có cuộc sống đầy đủ, sung túc, dù làm công việc gì cũng thu được thành quả như ý. Đặc biệt, tuổi Mùi sẽ có gia đạo ấm êm, hạnh phúc, người độc thân dễ tìm được ý trung nhân hoặc có hỷ sự.

Tuổi Tuất

Bính Ngọ 2026 là một năm vô cùng may mắn và thành công rực rỡ của những người tuổi Tuất. Được Tam hợp chống lưng, họ nằm trong số những con giáp được Thần tài ưu ái, quý nhân hỗ trợ, vô cùng hanh thông và viên mãn.

Được các cát tinh như sao Hoa Cái, sao Địa Giải hỗ trợ, tuổi Tuất làm gì hầu như cũng may mắn, có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với các cát tinh hỗ trợ như Địa Giải, Hoa Cái, tuổi Tuất hầu như không còn gì phải lo lắng. Trong tử vi, sao Địa Giải là một cát tinh thuộc hành Thổ, có đặc tính đúng như cái tên của nó, đó là có thể hóa giải mọi khó khăn và tai ương. Đây là c át tinh chuyên chủ về việc tiêu giải bệnh tật, tai nạn và những rắc rối thị phi. Có sao Địa Giải ở bên, tuổi Tuất dù cho có gặp hung cũng sẽ hóa cát, gặp dữ hóa lành, cuộc sống sẽ có nhiều may mắn, phù trợ.

Trong khi đó, sao Hoa Cái lại tượng trưng cho sự xa hoa, lộng lẫy và cốt cách quý phái, chủ về trí tuệ thông minh, sự khéo léo và tài năng trong các lĩnh vực nghệ thuật, văn chương hoặc thủ công tinh xảo. Có sao Hoa Cái chiếu mệnh, con giáp tuổi Tuất sẽ dễ bề thăng tiến, đạt được sự vinh hiển, giàu có trong năm mới Bính Ngọ.

Chỉ cần vượt qua tháng 3 âm, tuổi Tuất cũng sẽ là con giáp tạm biệt khó khăn và bước vào giai đoạn may mắn vượt trội. Tử vi học có nói, tháng 5 âm, con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân đưa đường dẫn lối, giúp họ tiếp cận được với những cơ hội tốt trong chuyện làm ăn. Nếu biết nắm bắt và nỗ lực hết mình, tuổi Tuất sẽ dễ đạt được những đột phá bất ngờ trong sự nghiệp, sở hữu cuộc sống đủ đầy, dư dả, thậm chí là giàu có thịnh vượng.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp được đánh giá cao ở sự lanh lẹ, trí thông minh, khả năng quan sát tinh tế và nhạy bén, từ đó luôn biết cách thích ứng nhanh chóng. Trong đầu tư làm ăn, chính nhờ sự linh hoạt này mà con giáp tuổi Tý sẽ rất giỏi xoay xở, ứng biến nhanh chóng, tạo ra được lợi thế đặc biệt, từ đó gặt hái thành công rực rỡ.

Năm Bính Ngọ, được các cát tinh như Nguyệt Không, Thiên Trù và Đường Phù chiếu rọi, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều điều may mắn, có thể nhìn thấy rõ sự thăng tiến trong tài chính cá nhân. Nhờ năng lực quản lý tiền bạc xuất sắc, con giáp tuổi Tý có thể biến những khoản đầu tư nhỏ bé ban đầu thành nguồn thu lớn lao. Chính những điều này sẽ đảm bảo cho họ một cuộc sống dư dả, sung túc, thậm chí là giàu sang, thịnh vượng.

Tuy nhiên, nếu như tuổi Mùi và tuổi Tuất sắp có những bước tiến lớn trong chuyện công việc và tài lộc thì chưa đầy 2 tháng nữa, tuổi Tý lại cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 5 âm, con giáp này cần chú ý chuyện tiền nong và tình cảm để tránh thâm hụt ngân sách cũng như vướng chuyện thị phi. Ngoài ra, tuổi Tý cũng cần chăm sóc bản thân thật tốt và chú ý khi đi lại.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.