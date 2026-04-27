Lời khuyên đến những gia đình đang trồng cây sung

Không chỉ là loại cây ăn quả quen thuộc, cây sung còn được xem là biểu tượng của sự sung túc, viên mãn, sum vầy và phát đạt. Trong nghệ thuật cây cảnh, sung giữ vị trí quan trọng trong bộ Tam đa “Phúc (sung) – Lộc (lộc vừng) – Thọ (vạn tuế)”. Sự hiện diện của cây sung trong sân vườn không chỉ góp phần tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn được cho là mang lại vượng khí, may mắn, tài lộc và bình an cho gia chủ.

Tuy mang nhiều ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, việc trồng cây sung làm cảnh không phải lúc nào cũng phù hợp với mọi không gian và cách bố trí. Để phát huy tối đa giá trị của loại cây này, người trồng cần lưu ý một số yếu tố quan trọng. Dưới đây là 2 điểm cần đặc biệt ghi nhớ khi trồng cây sung trong gia đình:

1. Lựa chọn vị trí trồng phù hợp

Theo phong thủy, vị trí trồng cây sung đóng vai trò quan trọng. Trồng cây phía trước nhà được xem là lựa chọn lý tưởng, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ, vừa giúp đón tài lộc và nguồn năng lượng tích cực. Do đặc tính là cây ưa sáng và có tuổi thọ cao, sung cũng cần được đặt ở nơi thông thoáng, có nhiều ánh nắng để sinh trưởng tốt.

Dù vậy, không nên trồng cây sung ngay chính giữa sân hoặc đối diện trực tiếp cửa chính. Những vị trí này có thể cản trở dòng lưu thông năng lượng, ảnh hưởng đến tài vận và sự hanh thông trong công việc, cuộc sống.

Thay vào đó, các chuyên gia khuyến nghị nên trồng cây lệch sang hai bên cổng. Trong đó, bên trái thường được cho là giúp thu hút năng lượng tích cực, còn bên phải hỗ trợ cho sự nghiệp và phát triển cá nhân. Tùy theo nhu cầu, gia chủ có thể cân nhắc lựa chọn vị trí phù hợp.

Bên cạnh đó, việc trồng cây quá sát nhà hoặc sát tường cũng không được khuyến khích. Cây sung có bộ rễ phát triển mạnh, có thể ảnh hưởng đến kết cấu công trình, gây nứt tường hoặc hư hại nền móng. Khi trưởng thành, cây có thể đạt kích thước lớn, tán rộng, do đó cần thường xuyên cắt tỉa để đảm bảo độ thông thoáng, hạn chế nguy cơ gãy đổ trong điều kiện thời tiết xấu. Với không gian hạn chế, việc trồng cây trong chậu là giải pháp phù hợp, giúp kiểm soát kích thước và giảm thiểu rủi ro.

2. Chăm sóc đúng cách để cây phát triển tốt

Để cây sung sinh trưởng khỏe mạnh, yếu tố đất trồng cần được chú trọng. Đây là loại cây thân gỗ, cần nhiều dinh dưỡng nên đất phải tơi xốp, giàu mùn, đồng thời có khả năng thoát nước và giữ ẩm tốt.

Nước cũng là yếu tố không thể thiếu trong quá trình chăm sóc cây sung. Nhờ bộ rễ khỏe và khả năng chịu ngập tương đối tốt, cây sung cần lượng nước ổn định để phát triển. Người trồng nên duy trì tưới nước đều đặn, trung bình từ 2–3 lần mỗi tuần.

Ngoài ra, việc bổ sung dinh dưỡng định kỳ sẽ giúp cây phát triển bền vững. Người trồng có thể sử dụng phân chuồng hoai mục hoặc phân NPK, đồng thời kết hợp với các nguồn dinh dưỡng tự nhiên như nước vo gạo, nước đỗ tương xay. Đây là những loại giàu hàm lượng hữu cơ, góp phần cung cấp dưỡng chất cần thiết, giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh, giữ lá xanh tốt và cho quả đều hơn.

