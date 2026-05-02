Shipper đến giao hàng lúc chủ nhà đã ngủ, tự ý làm điều khiến chủ cắt camera ra đăng khắp nơi

Trong chuỗi liên tiếp những đơn hàng và chuyến đi giao - nhận hàng, shipper đôi khi không chỉ là người vận chuyển hàng hóa mà còn vô tình trở thành nhân vật chính trong nhiều câu chuyện dở khóc dở cười. Từ việc gặp khách “khó đỡ” cho đến những tình huống tréo ngoe không ai ngờ tới, mỗi ngày làm việc của họ có thể là một tình huống thú vị đủ để khiến mạng xã hội xôn xao. Và câu chuyện “bán hàng hộ” dưới đây là một ví dụ điển hình.

Đoạn clip trích xuất từ camera an ninh về anh shipper có tâm (Nguồn: @hs_cham_chit)

Cụ thể, một shipper khi đến giao hàng như bình thường thì phát hiện chủ nhà kiêm chủ quán tạp hóa đang ngủ trưa. Trong lúc shipper đang loay hoay cất đơn hàng thì một vị khách đến mua nước. Anh shipper thay vì từ chối hoặc gọi chủ nhà ra đã quyết định bán hàng luôn cho chủ nhà.

“Ông shipper vào gửi hàng thấy tôi ngủ trưa, tình cờ lại gặp khách. Ông ý bán hộ hàng cho tôi luôn chứ” - chủ nhà nói.

Trong video trích xuất từ camera an ninh, anh shipper còn dừng khoảng chừng 2s trước camera để ra dấu, cho biết mình đã bán hàng giùm và vị trí cất tiền rồi mới rời đi.

Shipper đang giao hàng cho khách là chủ quán tạm hóa thì có người đi vào mua hàng

Sau khi bán xong, anh shipper còn giơ lên trước camera chứng minh độ "liêm" của mình

Mọi chuyện diễn ra nhanh gọn đến mức chính người trong cuộc cũng bất ngờ: hàng này được giao, hàng kia được bán, tiền được thanh toán đầy đủ. Chỉ khác một điều là người bán không phải chủ quán mà lại là shipper. Sau đó, câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười vì độ linh hoạt hiếm có khó tìm.

Phía dưới bài đăng, cư dân mạng để lại hàng loạt bình luận hài hước. Nhiều người đùa rằng anh shipper này kiêm luôn sale, thậm chí còn có tố chất kinh doanh vì biết nắm bắt cơ hội. Một số khác lại cho rằng đây đúng là tình huống mới lạ, cách xử lý của nam shipper thì quá nhanh trí, gọn gàng.

Không chỉ riêng câu chuyện bán hàng hộ, dưới phần bình luận, nhiều người cũng thi nhau kể lại loạt kỷ niệm khó quên với các anh shipper. Đó là những tình huống nghe xong chỉ biết cười trừ như shipper khuyên khách bớt mua online, shipper đi đón con giúp, shipper được mời là ngồi ăn cơm thật,...

Tựu trung, cộng đồng mạng đều chung một cảm nhận shipper giờ đây không chỉ giao hàng mà đôi khi còn kiêm luôn đủ vai - từ tư vấn viên, người quen thân thiết cho đến thành viên tạm thời của gia đình. Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Có tâm có lòng còn dơ lên camera cho chủ nhà xem nữa cơ.

- Shipper của tui dành ra 5 phút khuyên nhủ tui mua hàng online ít thôi, bảo tui là phải tiết kiệm đi.

- Shipper nhà tui giao hàng thấy tui bận lên đã đi đón con hộ luôn cơ.

- Shipper nhà tui đến giao hàng thấy gia đình tui đang ăn cơm, chồng tui mời “Ăn cơm em ơi” thế là ổng kêu chị cho em xin cái bát ngồi ăn 2 bát xong đi về.

- Tui chuyển nhà quên không dặn mấy anh shipper, ông hỏi hàng xóm dắt lên tận chỗ nhà mới. Anh shipper vất hàng ở cửa xong nhắn tin “Em chuyển đi mà chẳng bảo anh gì cả” làm chồng tui tưởng có thằng nào.

- Ông ship vào đưa hàng tui không có ở nhà thấy sân bẩn quét hộ luôn.