Loại rau "trường thọ" mùa hè ra chợ là có, chứa lượng axit folic gấp 46 lần dưa chuột

Thời điểm Lập Hạ, giai đoạn chuyển mùa sang hè, cũng là lúc rau dền đỏ bắt đầu xuất hiện dày đặc tại các chợ dân sinh. Những bó rau dền đỏ tươi, còn đọng sương sớm không chỉ hấp dẫn về màu sắc mà còn được xem là một trong những thực phẩm "giải nhiệt - dưỡng sinh" tự nhiên, phù hợp với cơ thể trong điều kiện thời tiết nóng ẩm.

Trong kinh nghiệm dân gian của người Trung Quốc, câu nói: "Ăn rau dền ngày Lập Hạ, chân cứng như đá" hàm ý tăng cường thể lực, cải thiện sức bền. Dưới góc nhìn khoa học dinh dưỡng, nhận định này có cơ sở nhất định khi xét đến thành phần vi chất và hoạt tính sinh học có trong loại rau này.

Loại rau bình dân giàu chất dinh dưỡng

Rau dền (Amaranthus) thuộc nhóm rau lá xanh - đỏ, có tốc độ sinh trưởng nhanh, thích nghi tốt với môi trường nhiệt đới. Điểm đáng chú ý là thành phần dinh dưỡng của rau dền không chỉ dừng lại ở chất xơ hay vitamin cơ bản, mà còn bao gồm:

- Protein thực vật chất lượng cao: Hàm lượng protein trong rau dền cao hơn nhiều loại rau lá khác. Đặc biệt, thành phần axit amin thiết yếu tương đối cân đối, giúp cơ thể dễ hấp thu và sử dụng.

- Axit folic (vitamin B9): Trung bình khoảng 420 microgam/100g, cao gấp 46 lần so với dưa chuột. Đây là chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo máu, bảo vệ hệ tim mạch và chức năng thần kinh.

- Khoáng chất thiết yếu: Hàm lượng canxi, sắt và kali cao. Trong đó, tỷ lệ canxi và sắt được đánh giá có khả năng sinh khả dụng tốt hơn so với một số loại rau chứa nhiều axit oxalic như rau bina.

- Carotene (tiền vitamin A): Có vai trò chống oxy hóa, bảo vệ thị lực và làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

- Chất xơ hòa tan và không hòa tan: Hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột, cải thiện nhu động ruột và chức năng tiêu hóa.

Loại "rau trường thọ" dân dã tốt cho sức khỏe

1. Hỗ trợ hệ tim mạch và tuần hoàn

Axit folic trong rau dền tham gia vào quá trình chuyển hóa homocysteine - một yếu tố nguy cơ gây xơ vữa động mạch. Việc duy trì mức homocysteine ổn định giúp giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch.

Ngoài ra, hàm lượng kali cao nhưng natri thấp giúp điều hòa huyết áp, đặc biệt có lợi trong điều kiện thời tiết nóng khi cơ thể dễ mất cân bằng điện giải.

2. Tăng cường miễn dịch và phục hồi cơ thể

Protein và axit amin trong rau dền đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái tạo mô và sản xuất kháng thể. Đây là yếu tố nền tảng giúp nâng cao sức đề kháng, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc người suy nhược.

3. Cải thiện chức năng tiêu hóa

Chất xơ trong rau dền giúp tăng khối lượng phân, kích thích nhu động ruột và hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, từ đó giảm nguy cơ táo bón và rối loạn tiêu hóa.

4. Hỗ trợ xương và tạo máu

Hàm lượng canxi và sắt cao, kết hợp với khả năng hấp thu tốt, giúp rau dền trở thành thực phẩm phù hợp cho: Trẻ em trong giai đoạn phát triển; Phụ nữ mang thai hoặc sau sinh; Người thiếu máu hoặc loãng xương.

5. Bảo vệ mắt và chống oxy hóa

Carotene trong rau dền được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể, giúp duy trì chức năng võng mạc và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Lưu ý quan trọng: Không phải "càng ăn nhiều càng tốt"

Dù có giá trị dinh dưỡng cao, rau dền đỏ vẫn cần được sử dụng hợp lý:

- Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm: Rau dền có tính mát, có thể làm nặng thêm tình trạng tiêu chảy hoặc rối loạn tiêu hóa nếu dùng nhiều.

- Người bệnh thận: Hàm lượng kali cao có thể gây áp lực lên chức năng thận nếu không được kiểm soát.

- Tương tác dinh dưỡng: Không nên sử dụng đồng thời với các chế phẩm bổ sung canxi liều cao vì có thể ảnh hưởng đến hấp thu.

Cách sử dụng để tối ưu giá trị dinh dưỡng

Để giữ được hàm lượng vi chất: Nên rửa nhanh, không ngâm quá lâu để tránh thất thoát vitamin tan trong nước. Ưu tiên nấu canh hoặc xào nhanh thay vì nấu quá lâu.

Bảo quản bằng cách bọc ẩm phần rễ và giữ lạnh, hạn chế để rau bị héo làm giảm giá trị dinh dưỡng. Các món phổ biến như canh rau dền nấu cá cơm hay rau dền xào tỏi không chỉ dễ chế biến mà còn giúp tăng khả năng hấp thu khoáng chất.