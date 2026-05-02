Ra ngân hàng xin rút 516 triệu đồng từ tài khoản của người chồng quá cố, người phụ nữ bị nhân viên từ chối: “Tài khoản đã bị huỷ, tiền cũng không còn”

Vào năm 2005, một người đàn ông họ Trầm đã mở tài khoản tiết kiệm tại Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc chi nhánh Bình Lợi, tỉnh Thiểm Tây, với số tiền là 133.900 NDT (hơn 516 triệu đồng). Sau khi ông Trầm qua đời vào tháng 4/2018, vợ ông đã nhiều lần đến ngân hàng để kiểm tra tình trạng tài khoản.

Cụ thể, trong 2 lần đến ngân hàng vào tháng 11 và 12/2020, vợ ông Trầm đều được nhân viên xác nhận rằng số tiền trong tài khoản vẫn còn nguyên. Đến ngày 17/12/2021, người phụ nữ này còn nhận được một văn bản chính thức từ ngân hàng, xác nhận tài khoản vẫn còn hơn 130.000 NDT.

Tuy nhiên, đến tháng 2/2022, khi bà đến làm thủ tục rút tiền theo hướng dẫn, ngân hàng lại bất ngờ thông báo tài khoản của ông Trầm đã bị rút hết từ trước và bị hủy. Thông tin này hoàn toàn trái ngược với những xác nhận trước đó của ngân hàng, khiến gia đình ông Trầm rơi vào trạng thái hoang mang.

Ảnh minh họa: Internet

Sự việc sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội từ tháng 6/2024 đã thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc. Sau đó, chi nhánh Bình Lợi của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc đã lên tiếng giải thích.

Theo đó, số dư thực tế của tài khoản này đã được rút hết từ tháng 6/2018, tức chỉ vài tháng sau khi chủ tài khoản qua đời. Nguyên nhân dẫn đến hiểu nhầm kéo dài được xác định là do sự khác biệt giữa số dư hiển thị trên sổ tiết kiệm và số dư thực tế trong hệ thống.

Cụ thể, khi mở tài khoản, khách hàng đồng thời đăng ký cả sổ tiết kiệm và thẻ ATM. Tuy nhiên, sổ tiết kiệm trong nhiều năm không được cập nhật giao dịch, nên vẫn giữ nguyên số dư từ thời điểm mở tài khoản vào năm 2005. Điều này khiến thông tin trên sổ không phản ánh đúng tình trạng thực tế của tài khoản.

Đến cuối năm 2020, khi người vợ đến kiểm tra, nhân viên giao dịch đã nhầm lẫn giữa “số dư hiển thị” trên sổ tiết kiệm và “số dư khả dụng” trong hệ thống. Từ đó, ngân hàng đã cấp sai văn bản xác nhận số dư và hướng dẫn gia đình thực hiện thủ tục thừa kế để rút tiền. Sai sót này kéo dài trong nhiều năm, khiến gia đình tin rằng khoản tiền vẫn còn tồn tại.

Phía ngân hàng thừa nhận đây là lỗi phát sinh từ sự thiếu kinh nghiệm nghiệp vụ của nhân viên. Đại diện chi nhánh cho biết đã gửi lời xin lỗi đến gia đình người quá cố, đồng thời tiến hành trao đổi để làm rõ sự việc và đã nhận được sự thông cảm từ phía vợ ông Trầm.

Ngoài ra, ngân hàng này cũng cam kết sẽ tiến hành xử lý trách nhiệm đối với cá nhân liên quan, đồng thời tăng cường đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên nhằm tránh lặp lại những sai sót tương tự trong tương lai. Vụ việc kết thúc tại đây.

