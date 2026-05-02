Công an cảnh báo tới toàn bộ người dân Việt Nam có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau

Đinh Anh | 02-05-2026 - 15:06 PM

Khi rơi vào trường hợp dưới đây, người dân cần bình tĩnh, xác minh thông tin và báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Mới đây, Công an xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua điện thoại, giúp người dân giữ lại hơn 15 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 28/4, Công an xã Cẩm Khê nhận được tin báo từ nhân viên ngân hàng LPBank trên địa bàn về việc một người phụ nữ lớn tuổi đến làm thủ tục chuyển tiền với biểu hiện hoang mang, lo lắng và kiên quyết yêu cầu chuyển khoản dù được nhân viên ngân hàng giải thích, khuyến cáo. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã chủ động báo cho lực lượng Công an để phối hợp xác minh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cẩm Khê khẩn trương cử cán bộ đến ngân hàng. Tuy nhiên, thời điểm lực lượng chức năng có mặt, người phụ nữ đã rời đi để tìm địa điểm khác chuyển tiền. Từ thông tin nhận dạng do ngân hàng cung cấp, Công an xã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm và xác định người phụ nữ là bà T.T.H. (SN 1950, trú tại khu Gò Làng Trên, xã Cẩm Khê).

Quá trình tiếp cận, mặc dù đã được giải thích về nguy cơ bị lừa đảo, bà H. vẫn tin rằng mình đang làm theo yêu cầu của “cơ quan chức năng” và tiếp tục tìm cách chuyển tiền. Công an xã sau đó đã mời bà về trụ sở để tiếp tục tuyên truyền, giải thích, động viên và trấn an tinh thần.

Tại đây, bà H. cho biết trước đó bà nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là cán bộ Công an thuộc Bộ Công an, thông báo bà có liên quan đến một vụ việc vi phạm pháp luật và yêu cầu chuyển toàn bộ số tiền đang có để “xác minh tài sản”. Đối tượng còn đe dọa sẽ khám xét nơi ở và bắt tạm giam nếu bà không chấp hành. Do lo sợ, bà H. đã mang toàn bộ số tiền tiết kiệm 15,2 triệu đồng đến ngân hàng LPBank để chuyển theo yêu cầu của đối tượng.

Sau khi được lực lượng Công an phân tích phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo giả danh cơ quan chức năng, bà H. đã nhận thức rõ vụ việc, dừng việc chuyển tiền và giữ lại toàn bộ tài sản.

Qua vụ việc trên, Công an xã Cẩm Khê khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra, xác minh. Cơ quan Công an không làm việc với công dân bằng hình thức yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại. Khi gặp các trường hợp nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, xác minh thông tin và báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

