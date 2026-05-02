Chuyển khoản hơn 500 triệu đồng cho một khách hàng SN 1984, chủ cửa hàng phải làm việc với công an

Ngày 01/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra) Công an tỉnh An Giang cho biết đã ban hành kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đề nghị truy tố đối với bị can Bùi Văn Hải, (sinh năm 1984, trú tại xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Bùi Văn Hải

Theo kết quả điều tra xác định: Khoảng tháng 10/2023, Bùi Văn Hải đến cửa hàng vật tư nông nghiệp của anh N (trú tại xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang) để mua vật tư. Tại đây, Bùi Văn Hải giới thiệu mình đang làm việc tại ngân hàng, khi nào có nhu cầu vay vốn thì liên hệ với Hải để làm hồ sơ vay.

Đến khoảng tháng 10/2024, anh N nhờ Hải làm hồ sơ vay với hạn mức 10 tỷ đồng, Hải yêu cầu anh N gửi hình ảnh tài sản thế chấp qua mạng xã hội Zalo cho Hải xem và nói tài sản của anh N có thể vay vốn được 16 tỷ đồng.

Cùng thời gian trên, do làm ăn thua lỗ, Hải nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh N nên đã đưa thông tin gian dối yêu cầu anh N chuyển tiền cho Hải để nộp phí thẩm định giá tài sản, mua bảo hiểm gói vay.

Do tin tưởng, anh N đã chuyển cho Hải tổng cộng hơn 562 triệu đồng, nhưng Hải tiêu xài cá nhân hết. Đến tháng 02/2025, anh N đến ngân hàng chi nhánh Châu Đốc để hỏi hồ sơ vay vốn thì phát hiện Hải không phải là nhân viên ngân hàng và không có hồ sơ vay của anh, nên đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Hải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh An Giang﻿