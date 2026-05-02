Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyển khoản hơn 500 triệu đồng cho một khách hàng SN 1984, chủ cửa hàng phải làm việc với công an

Kim Linh | 02-05-2026 - 15:15 PM | Sống

Chuyển khoản hơn 500 triệu đồng cho một khách hàng SN 1984, chủ cửa hàng phải làm việc với công an

Nghe một vị khách giới thiệu đang làm việc tại ngân hàng, chủ cửa hàng đã nhờ làm hồ sơ vay vốn và chuyển hơn 500 triệu đồng "nộp phí thẩm định giá tài sản".

Ngày 01/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra) Công an tỉnh An Giang cho biết đã ban hành kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đề nghị truy tố đối với bị can Bùi Văn Hải, (sinh năm 1984, trú tại xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Bùi Văn Hải

Theo kết quả điều tra xác định: Khoảng tháng 10/2023, Bùi Văn Hải đến cửa hàng vật tư nông nghiệp của anh N (trú tại xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang) để mua vật tư. Tại đây, Bùi Văn Hải giới thiệu mình đang làm việc tại ngân hàng, khi nào có nhu cầu vay vốn thì liên hệ với Hải để làm hồ sơ vay.

Đến khoảng tháng 10/2024, anh N nhờ Hải làm hồ sơ vay với hạn mức 10 tỷ đồng, Hải yêu cầu anh N gửi hình ảnh tài sản thế chấp qua mạng xã hội Zalo cho Hải xem và nói tài sản của anh N có thể vay vốn được 16 tỷ đồng.

Cùng thời gian trên, do làm ăn thua lỗ, Hải nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh N nên đã đưa thông tin gian dối yêu cầu anh N chuyển tiền cho Hải để nộp phí thẩm định giá tài sản, mua bảo hiểm gói vay.

Do tin tưởng, anh N đã chuyển cho Hải tổng cộng hơn 562 triệu đồng, nhưng Hải tiêu xài cá nhân hết. Đến tháng 02/2025, anh N đến ngân hàng chi nhánh Châu Đốc để hỏi hồ sơ vay vốn thì phát hiện Hải không phải là nhân viên ngân hàng và không có hồ sơ vay của anh, nên đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Hải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh An Giang﻿

Kim Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ 4 tháng nữa, hàng loạt người dân cả nước nhận tin vui

Chỉ 4 tháng nữa, hàng loạt người dân cả nước nhận tin vui Nổi bật

Năm nay học sinh toàn quốc nghỉ hè thế nào?

Năm nay học sinh toàn quốc nghỉ hè thế nào? Nổi bật

Công an cảnh báo tới toàn bộ người dân Việt Nam có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau

Công an cảnh báo tới toàn bộ người dân Việt Nam có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau

15:06 , 02/05/2026
1.000 "kiếp nạn" tour đêm leo núi săn bình minh dịp lễ: Trải chiếu ngủ sảnh khách sạn giá 380.000 đồng/người, Mixue kín chỗ lúc 2h sáng

14:26 , 02/05/2026
Lời khuyên dành cho các gia đình đang trồng cây lựu

14:14 , 02/05/2026
Công an có thông báo liên quan đến tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế: Toàn bộ người dân chú ý

14:03 , 02/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên