Shipper tự mở cửa công ty dù không thấy bóng người, chủ về trích xuất camera an ninh đăng hết lên mạng

Một đoạn camera an ninh được chia sẻ lên mạng xã hội ghi lại cảnh shipper tự mở cửa công ty dù bên trong không có người đã khiến nhiều người không khỏi tò mò. Tuy nhiên, phía sau hành động tưởng chừng khó hiểu ấy lại là một tình huống khẩn cấp, nơi sự nhanh trí của người giao hàng đã cứu sống một người phụ nữ trong gang tấc.

Sự việc xảy ra tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), liên quan đến một phụ nữ họ Trần, chủ công ty nhỏ trong lĩnh vực logistics chuỗi lạnh. Vào tối 31/8, bà bất ngờ rơi vào tình cảnh nguy hiểm khi bị mắc kẹt bên trong kho đông lạnh của công ty. Theo chia sẻ, nhiệt độ trong kho có thể rơi xuống âm 20 độ C, đe dọa tính mạng của bà Trần.

Thông thường, việc vận chuyển hàng hóa trong kho lạnh phải được thực hiện thông qua một ô cửa nhỏ gắn trên cánh cửa chính và cần ít nhất hai người phối hợp để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, do hôm đó không có đồng nghiệp hỗ trợ, bà Trần đã sử dụng cửa lớn để đưa hàng vào trong. Đồng thời, để tránh hơi nóng từ bên ngoài làm ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa, bà khép cửa kho lại.

Sau khi hoàn tất công việc và quay ra ngoài, bà bất ngờ phát hiện cánh cửa đã đóng lại từ bao giờ, không thể mở ra từ bên trong. Nghiêm trọng hơn, công tắc mở cửa khẩn cấp cũng không hoạt động. Trong khi đó, bà chỉ mặc quần áo mùa hè, không mang theo điện thoại, mà khu vực kho lại nằm tách biệt, ít người qua lại.

Trong không gian rộng khoảng 20m2, nhiệt độ cực thấp khiến cơ thể bà nhanh chóng mất nhiệt. Nhận ra nếu chờ người khác phát hiện thì khả năng sống sót là rất thấp, bà Trần rơi vào trạng thái hoảng loạn. Ban đầu, bà cố gắng dùng một thùng bánh bao đông lạnh đập vào cửa để gây tiếng động, nhưng nhanh chóng kiệt sức. Sau đó, bà chuyển sang dùng dép gõ liên tục vào cửa với hy vọng có ai đó nghe thấy.

May mắn thay, một shipper tên Lưu Húc đi ngang qua khu vực đã phát hiện ra âm thanh bất thường. Theo anh chia sẻ, đặc thù công việc khiến anh luôn chú ý đến môi trường xung quanh, nên ngay khi nhận thấy có tiếng động lạ phát ra từ khu vực vắng người, anh lập tức nghi ngờ.

“Lúc đó văn phòng không có ai, nhưng lại có tiếng động phát ra. Tôi nghe kỹ thì thấy âm thanh đến từ phía kho lạnh nên biết là có chuyện không ổn, phải hành động ngay”, anh Lưu kể lại.

Nhờ phản ứng nhanh chóng, anh đã lao vào trong, mở cửa kho và phát hiện bà Trần mắc kẹt. Bà Trần cuối cùng đã được cứu ra ngoài sau khoảng 20 phút. Dù được giải cứu kịp thời, cơ thể bà vẫn run lên vì lạnh và phải mất gần hai giờ sau mới dần hồi phục.

Thoát khỏi tình huống cận kề cái chết, bà Trần không giấu được sự xúc động. Bà cho biết, trong những phút giây bị nhốt giữa nhiệt độ khắc nghiệt, điều khiến bà ám ảnh nhất là nghĩ đến hai con nhỏ: một cháu đang học trung học cơ sở và một cháu mới 5 tuổi.

“Nếu không có người phát hiện và mở cửa kịp thời, tôi chắc chắn đã không thể sống sót”, bà chia sẻ.

Bà Trần hết lòng cảm ơn anh shipper đã tình cờ có mặt để giải cứu mình.

Để bày tỏ lòng biết ơn, bà Trần đã tặng anh Lưu Húc cờ lưu niệm vinh danh, một hình thức tri ân phổ biến tại Trung Quốc, cùng hoa, quà và tiền mặt. Thậm chí, bà còn tặng cổ phần công ty cho ân nhân của mình như một cách ghi nhận đặc biệt.

Sau sự việc, bà Trần cho biết sẽ tiến hành kiểm tra, sửa chữa lại toàn bộ hệ thống cửa kho, đặc biệt là cơ chế mở khẩn cấp. Đồng thời, bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn lao động, nhất là trong môi trường làm việc có yếu tố rủi ro cao như kho đông lạnh.

Lưu ý để đảm bảo an toàn cho chính bản thân

Để hạn chế rủi ro khi làm việc trong môi trường nhiệt độ thấp như kho đông lạnh, người lao động cần tuân thủ nghiêm các biện pháp an toàn. Trước hết, luôn kiểm tra kỹ bên trong kho trước khi đóng cửa nhằm tránh tình huống bị mắc kẹt. Khi làm việc, cần trang bị đầy đủ quần áo giữ nhiệt, găng tay và ủng khô để bảo vệ cơ thể khỏi mất nhiệt.

Đồng thời, hệ thống kho phải được lắp đặt chốt mở an toàn từ bên trong và được kiểm tra định kỳ để đảm bảo luôn hoạt động tốt. Việc trang bị kiến thức và tuân thủ đúng quy trình không chỉ giúp phòng ngừa tai nạn mà còn bảo vệ tính mạng trong những môi trường khắc nghiệt.

Trong trường hợp không may bị mắc kẹt, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh để xử lý tình huống hợp lý, bởi sự hoảng loạn có thể khiến cơ thể mất nhiệt nhanh hơn và làm tăng mức độ nguy hiểm.

(Tổng hợp)