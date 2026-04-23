Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Zalo chặn chụp màn hình ảnh đại diện

Theo Khả Văn | 23-04-2026 - 21:34 PM | Sống

Đây là một thay đổi quan trọng của Zalo nhằm nâng cao sự riêng tư và ngăn chặn triệt để vấn nạn đánh cắp hình ảnh cá nhân.

Trong bản cập nhật mới nhất của Zalo vào ngày 23/4 vừa qua, có một thay đổi quan trọng mà hàng triệu người dùng cần nắm rõ. Theo đó, nền tảng nhắn tin này đã kích hoạt tính năng tự động nhận diện và vô hiệu hóa mọi thao tác quay hoặc chụp màn hình ảnh đại diện của người khác trên ứng dụng điện thoại. Giờ đây, nếu có người cố tình bấm vào xem chi tiết một bức ảnh đại diện trên trang cá nhân và thực hiện thao tác chụp lại, hệ thống sẽ lập tức can thiệp và kết quả thu về chỉ là một màn hình đen. Động thái mạnh tay này nối tiếp chính sách cấm tải ảnh đại diện đã được Zalo áp dụng rất nghiêm ngặt từ trước đó.

Khi chụp ảnh màn hình avatar của người khác, hệ thống Zalo sẽ chặn lại với thông báo "Không thể thực hiện thao tác"

Mặc dù ứng dụng trên điện thoại đã được siết chặt hàng rào bảo mật, một số người dùng vẫn nhận thấy nền tảng web hiện tại chưa được đồng bộ hoàn toàn, khi các thao tác xem và tải ảnh đại diện vẫn có thể thực hiện được. Tuy nhiên, đại diện Zalo khẳng định hệ thống sẽ liên tục được nâng cấp và vá lỗi để mang đến trải nghiệm an toàn tuyệt đối, không có điểm mù.

Thực tế, việc khóa khả năng sao chép ảnh đại diện đang là xu hướng chung của các ông lớn công nghệ trên toàn cầu nhằm chống lại nạn mạo danh trục lợi. Các nền tảng đình đám như Facebook với tính năng khóa bảo vệ trang cá nhân, WhatsApp chặn chụp màn hình hay Telegram cho phép giới hạn quyền xem ảnh đều đang đi theo quỹ đạo bảo vệ danh tính số này.

Tính năng mới của Zalo vẫn khá hữu ích và giúp người dùng bảo vệ thông tin và hình ảnh cá nhân

Sự thay đổi lần này tiếp tục khẳng định triết lý phát triển cốt lõi của Zalo khi luôn đặt quyền riêng tư của 80 triệu người dùng thường xuyên lên vị trí độc tôn. Đây cũng là lý do chính giải thích cho việc nền tảng này từ chối cung cấp tính năng đồng bộ tin nhắn cũ tự động trên nhiều thiết bị như các đối thủ khác nhằm hạn chế rủi ro rò rỉ dữ liệu.

Cùng với việc ra mắt tính năng chặn chụp ảnh mới, nhà phát hành cũng khẩn thiết khuyến cáo người dùng nên chủ động thiết lập lại quyền truy cập các thông tin cá nhân nhạy cảm như ngày sinh, nhật ký. Đặc biệt, việc kích hoạt bảo mật hai lớp là vô cùng cần thiết, bởi lớp giáp điện tử này sẽ yêu cầu mã xác thực gửi về số điện thoại chính chủ mỗi khi có hành vi đăng nhập lạ, giúp bảo vệ an toàn tối đa cho tài khoản của bạn trước mọi cuộc tấn công mạng.

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên