Thường xuyên uống cà phê vào thời điểm này, đừng trách vì sao cơ thể luôn thiếu sắt

Cà phê là thức uống quen thuộc trong đời sống hằng ngày của nhiều người. Tuy nhiên, ít ai biết rằng thời điểm uống cà phê có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đặc biệt là việc hấp thu các dưỡng chất quan trọng như sắt. Theo bác sĩ Nakajima Yumi, một chuyên gia y tế nổi tiếng tại Nhật Bản, việc uống cà phê ngay trước hoặc sau bữa ăn có thể làm giảm khả năng hấp thụ sắt từ thực phẩm, gây ra những hậu quả lâu dài về sức khỏe.

Tại sao cà phê có thể làm giảm khả năng hấp thụ sắt của cơ thể?

Bác sĩ Nakajima Yumi chia sẻ rằng cà phê chứa thành phần tanin, một polyphenol có tính chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Mặc dù tanin có lợi trong việc ngăn ngừa các bệnh mạn tính và bảo vệ da, nhưng nó lại có thể liên kết với sắt trong thực phẩm, làm giảm khả năng cơ thể hấp thụ khoáng chất này. Khi sắt không được hấp thu, nó sẽ bị đào thải ra ngoài cơ thể, dẫn đến nguy cơ thiếu sắt, đặc biệt là ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, những người thường xuyên mất sắt qua kỳ kinh nguyệt.

Các triệu chứng thiếu sắt thường gặp bao gồm:

Đau đầu

Mệt mỏi

Nhịp tim không đều

Bác sĩ Nakajima Yumi nhấn mạnh rằng những người thường uống cà phê ngay trước hoặc sau bữa ăn có thể đối mặt với những vấn đề sức khỏe này nếu không chú ý điều chỉnh thói quen.

3 lời khuyên giúp giảm thiểu tác hại của cà phê

Để giảm thiểu tác hại của cà phê đối với sự hấp thu sắt, bác sĩ Nakajima Yumi đưa ra ba lời khuyên:

Tránh uống cà phê ngay trước hoặc sau bữa ăn: Hãy uống cà phê giữa các bữa ăn, không nên uống ngay sau hoặc trước bữa ăn để tránh làm giảm khả năng hấp thụ sắt.

Chọn cà phê rang đậm: Cà phê rang đậm có thời gian rang lâu hơn, nên lượng tanin trong cà phê thường thấp hơn, giúp giảm thiểu tác hại lên cơ thể.

Lựa chọn cà phê ít caffeine hoặc không caffeine: Những loại cà phê này có thể giảm thiểu tác động của caffeine lên cơ thể, đồng thời vẫn giúp hạn chế lượng tanin ảnh hưởng đến sự hấp thụ sắt.

Với những thay đổi nhỏ trong thói quen uống cà phê, cơ thể bạn có thể dễ dàng hấp thụ sắt và giảm thiểu nguy cơ thiếu sắt, từ đó duy trì sức khỏe tốt hơn.