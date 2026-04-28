Lời khuyên dành cho những người hay uống cà phê, "nghiện" cà phê lâu năm

Cà phê không chỉ là thức uống đánh thức sự tỉnh táo mà còn chứa kho tàng hoạt chất sinh học quý giá. Tuy nhiên, lợi hay hại phải phụ thuộc vào cách dùng của mỗi người.

Cà phê chứa hơn 100 hợp chất hoạt tính sinh học và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Việc tiêu thụ điều độ giúp tăng cường năng lượng, cải thiện tốc độ phản ứng, bảo vệ tim mạch và tăng cường trao đổi chất. Còn nếu uống sai cách, không chỉ sức khỏe, ngoại hình của bạn cũng bị ảnh hưởng tiêu cực.

Liều lượng và thời điểm: Quy tắc "sống còn" khi uống cà phê

Theo nghiên cứu từ các chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học New York (Mỹ), ngưỡng an toàn cho người trưởng thành là không quá 400 miligam caffeine mỗi ngày. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) nhấn mạnh rằng việc vượt ngưỡng này thường xuyên sẽ gây mất ngủ mãn tính, làm thay đổi cấu trúc giấc ngủ và suy giảm hệ miễn dịch.

Thời điểm uống cũng quan trọng không kém liều lượng. Các nghiên cứu mới nhất chỉ ra rằng uống cà phê trước buổi trưa giúp giảm nguy cơ tử vong do tim mạch. Tuy nhiên, nếu uống sau 4 giờ chiều, caffeine sẽ bám trụ trong cơ thể từ sáu đến tám giờ, triệt tiêu giấc ngủ sâu và khiến bạn thức dậy với gương mặt mệt mỏi vào sáng hôm sau.

Đặc biệt, tuyệt đối không được uống cà phê vào lúc bụng đói, nhất là buổi sáng vì hại dạ dày và nhiều cơ quan khác, còn gây ra cảm giác choáng váng, mệt mỏi thay vì tập trung hơn.

Cảnh báo hệ lụy từ thói quen lạm dụng cà phê lâu năm

Dưới góc độ sức khỏe và thẩm mỹ, việc duy trì một lượng caffeine quá cao trong thời gian dài sẽ gây ra những biến đổi đáng ngại:

- Suy giảm trí nhớ: Tiêu thụ hơn sáu tách mỗi ngày làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ lên đến 53%.

- Áp lực lên hệ tim mạch: Caffeine kích thích hệ thần kinh giao cảm, gây nhịp tim nhanh, lo lắng và làm dao động huyết áp, đặc biệt nguy hiểm với người có tiền sử cao huyết áp.

- Lão hóa ngoại hình: Cà phê có tính lợi tiểu mạnh, dễ gây mất nước khiến da xỉn màu và nhanh xuất hiện nếp nhăn.

- Tích tụ mỡ bụng: Việc lạm dụng caffeine làm tăng nồng độ cortisol (hormone căng thẳng), thúc đẩy quá trình tích mỡ và đẩy nhanh tốc độ lão hóa tự nhiên.

Những nhóm người cần thận trọng với cà phê

Dù mang lại lợi ích sức khỏe, nhưng caffeine không dành cho tất cả mọi người. Các chuyên gia khuyến cáo những nhóm sau cần đặc biệt lưu ý:

- Người mắc bệnh dạ dày: Caffeine kích thích tiết axit, làm trầm trọng thêm tình trạng viêm loét và trào ngược dạ dày.

- Người bị rối loạn giấc ngủ, lo âu: Hoạt chất này kích thích thần kinh, dễ gây mất ngủ, bồn chồn và các cơn hoảng sợ.

- Bệnh nhân tim mạch: Người bị cao huyết áp hoặc nhịp tim không ổn định cần hạn chế để tránh các cơn kịch phát nhịp tim nhanh.

- Phụ nữ mang thai: Cần giới hạn dưới 200 miligam mỗi ngày để đảm bảo an toàn cho sự phát triển của thai nhi.

- Người đang dùng thuốc: Caffeine có thể tương tác và làm thay đổi hiệu quả của một số loại thuốc kháng sinh hoặc thuốc điều trị đặc hiệu.

Nâng cấp ly cà phê bằng các nguyên liệu "đại bổ"

Trong các loại cà phê, cà phê đen được đánh giá là tốt nhất cho sức khỏe. Một tách cà phê đen nguyên chất chỉ chứa khoảng 2 calo và cung cấp nhiều vi chất. Các chuyên gia khuyến cáo bạn không nên thêm quá nhiều sữa hay đường vì chúng sẽ biến ly cà phê thành "bom calo", triệt tiêu mọi lợi ích sức khỏe vốn có.

Để giảm bớt tác động tiêu cực và tăng cường dưỡng chất, bạn có thể kết hợp cà phê với các nguyên liệu tự nhiên sau:

- Quế và gừng: Giúp bảo vệ tim mạch, não bộ và cải thiện hệ tiêu hóa, giảm tình trạng trào ngược axit khi uống cà phê.

- Nghệ: Chứa curcumin giúp giải độc gan (nên thêm một nhúm tiêu đen để tăng khả năng hấp thụ).

- Cacao nguyên chất: Cung cấp lượng sắt thực vật, magie và kali dồi dào, hỗ trợ huyết áp và cải thiện tâm trạng.

- Maca và Nấm: Giúp cân bằng hormone, bổ sung protein, axit amin và hỗ trợ hệ miễn dịch.

Cà phê là một công cụ đắc lực nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Đừng để sự tỉnh táo tức thời đánh đổi bằng sức khỏe lâu dài và vẻ ngoài trẻ trung của bạn. Hãy lắng nghe những tín hiệu từ dạ dày, nhịp tim và làn da để điều chỉnh thói quen uống cà phê một cách thông minh nhất.

Nguồn và ảnh: Today Health, Aboluowang