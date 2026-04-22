Lời khuyên dành cho những người hay uống cà phê

Với nhiều người, cà phê là thức uống không thể thiếu để bắt đầu ngày mới. Nhưng thay vì chỉ uống theo cách quen thuộc, bạn có thể thử thêm một vài nguyên liệu tự nhiên vào tách cà phê mỗi sáng để tăng hương vị, đồng thời bổ sung thêm chất chống oxy hóa và một số lợi ích cho sức khỏe.

6 cách uống cà phê “đại bổ”

Theo Healthline, bạn có thể thử uống cà phê bằng cách thêm một trong sáu loại nguyên liệu dưới đây để tăng cường lợi ích với sức khỏe.

1. Quế

Quế là gia vị quen thuộc, vừa tạo mùi thơm ấm áp cho cà phê vừa được xem là nguồn chứa nhiều hợp chất bảo vệ cơ thể. Quế có hoạt tính chống oxy hóa rất cao trong nhóm gia vị. Một số nghiên cứu còn cho thấy nó có thể hỗ trợ bảo vệ tim, não và tăng cường miễn dịch.

Cách dùng: Khuấy khoảng nửa thìa cà phê quế vào ly cà phê, hoặc trộn một thìa cà phê quế vào bột cà phê trước khi pha.

2. Gừng

Nếu muốn ly cà phê buổi sáng có vị đậm và ấm hơn, gừng là lựa chọn đáng thử. Theo Healthline, gừng từ lâu đã được dùng để hỗ trợ giảm buồn nôn, đồng thời chứa các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm. Ngoài ra, gừng còn được nhắc đến với khả năng hỗ trợ giảm đau cơ, hạ cholesterol và cải thiện tiêu hóa.

Cách dùng: Thêm trực tiếp một lượng nhỏ gừng vào cà phê, tối đa khoảng một thìa cà phê gừng/mỗi ly cà phê.

3. Nấm

Cà phê nấm có thể khiến nhiều người ngần ngại, nhưng đây là một cách uống rất đáng để thử. Nấm có các đặc tính kháng virus, chống viêm, hỗ trợ miễn dịch và chứa nhiều chất chống oxy hóa. Một số nghiên cứu trên chuột còn cho thấy nấm có thể chống ung thư, hỗ trợ gan và tiêu hóa nhờ đặc tính tiền sinh học.

Cách dùng: Dùng bột nấm pha cùng cà phê hoặc chọn các sản phẩm cà phê nấm đóng gói sẵn.

4. Nghệ

Nghệ là cái tên quen thuộc trong nhiều công thức đồ uống lành mạnh. Thành phần được nhắc đến nhiều nhất trong nghệ là curcumin, hợp chất có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh. Nghệ có thể hỗ trợ giải độc gan, tốt cho tiêu hóa và thậm chí có liên quan đến lợi ích với tâm trạng.

Cách dùng: Khi pha cùng cà phê, nghệ thường hợp hơn nếu đi kèm thêm chất béo lành mạnh. Ngoài ra, một nhúm tiêu đen nhỏ cũng có thể giúp tăng khả năng hấp thu hoạt chất trong nghệ.

5. Maca

Bột maca được làm từ rễ maca, thường có mặt trong các cửa hàng thực phẩm sức khỏe. Trong y học dân gian, maca từng được dùng để hỗ trợ khả năng sinh sản. Các nghiên cứu hiện đại cho thấy nó có thể giúp cân bằng hormone. Đây cũng là nguyên liệu được nhắc đến với tác dụng hỗ trợ tăng năng lượng, cải thiện hiệu suất vận động và ham muốn. Maca còn giàu dinh dưỡng, chứa nhiều axit amin, axit béo, protein và vitamin C.

Cách dùng: Khuấy bột maca vào ly cà phê. Lượng bột maca có thể dùng mỗi ngày là từ 1 - 3 thìa cà phê.

6. Cacao nguyên chất

Cacao là một “siêu thực phẩm” giàu chất chống oxy hóa và là nguồn sắt thực vật rất cao. Cacao còn là thực phẩm rất tốt cho tim mạch, huyết áp, cholesterol và tác động tích cực đến não bộ, tâm trạng.

Cách dùng: Khuấy khoảng 3 thìa cà phê bột cacao nguyên chất vào ly cà phê rồi dùng.