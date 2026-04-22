Nam sinh thi tốt nghiệp điểm kém vẫn đỗ Đại học Thanh Hoa, đến ngày nhập học, nhà trường thông báo: Chúng tôi không nhận em

Tại Liêu Ninh (Trung Quốc), vợ chồng ông Trương luôn đặt nhiều kỳ vọng vào cậu con trai duy nhất tên Tiểu Trương. Dù điều kiện kinh tế không dư dả, họ vẫn cố gắng dành những gì tốt nhất để con chuyên tâm học hành, với mong muốn giản dị: con đỗ đại học, có một tương lai ổn định hơn bố mẹ.

Thế nhưng, trái với kỳ vọng ấy, Tiểu Trương lại gần như “đứng ngoài” cuộc đua. Khi kỳ thi đại học cận kề, cậu vẫn dành phần lớn thời gian để chơi game, không mấy quan tâm đến việc ôn luyện. Mọi lời nhắc nhở của bố mẹ đều rơi vào im lặng hoặc bị đáp lại bằng thái độ thờ ơ. Thậm chí, nam sinh này còn tự tin tuyên bố có thể vào trường top đầu, như Thanh Hoa hay Bắc Đại. "Rồi các trường sẽ mời con thôi”, cậu tự tin nói với bố mẹ.

Kết quả thi của Tiểu Trương sau đó nhanh chóng kéo mọi thứ trở về thực tế. Tiểu Trương chỉ đạt 229 điểm - mức điểm gần như không đủ để xét tuyển vào bất kỳ trường đại học nào, thậm chí cả trường nghề cũng khó. Trong khi bố mẹ gần như suy sụp, thì cậu vẫn tỏ ra bình thản, như thể mọi thứ chưa hề xảy ra.

Vài tuần sau, một diễn biến bất ngờ xảy ra: Tiểu Trương thông báo mình đã trúng tuyển vào Đại học Thanh Hoa - một trong những trường danh giá nhất Trung Quốc. Tờ giấy báo nhập học được đưa về khiến cả gia đình đi từ ngỡ ngàng đến vỡ òa. Tin vui lan ra, hàng xóm kéo đến chúc mừng, dù không ít người vẫn bán tín bán nghi.

Tiểu Trương nhận giấy báo trúng tuyển trường Đại học Thanh Hoa dù kết quả thi kém. Ảnh minh hoạ

Trước những lời xì xào, bố mẹ Tiểu Trương bắt đầu đặt câu hỏi. Sau nhiều lần gặng hỏi, cậu mới tiết lộ rằng cậu đã bỏ tiền tham gia một khóa học tại một trung tâm giáo dục. Tại đây, giáo viên cam kết nếu giành “giải vàng” trong một cuộc thi do trung tâm tổ chức, học viên sẽ có cơ hội được nhận vào trường top. Và Tiểu Trương tin rằng mình đã làm được điều đó.

Ngày nhập học, cả gia đình háo hức lên đường. Nhưng ngay tại cổng trường, niềm vui nhanh chóng biến thành cú sốc. Nhân viên bảo vệ kiểm tra giấy tờ rồi thông báo thẳng thừng: “Giấy báo nhập học này là giả. Nhà trường chưa từng nhận sinh viên này”.

Khoảnh khắc đó, mọi thứ sụp đổ. Tiểu Trương chết lặng, lập tức liên hệ với người ở trung tâm nhưng không thể kết nối. Lúc này, cậu mới nhận ra mình đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo. Không chỉ mất tiền, thứ mất lớn hơn là niềm tin và cả một năm học tập đã bị đánh đổi bằng ảo tưởng.

Đại học Thanh Hoá là điểm đến mơ ước của nhiều học sinh.

Sau tất cả, gia đình chỉ còn cách chấp nhận sự thật. Bố mẹ động viên con trai ôn thi lại, bắt đầu lại từ đầu. Một cái giá không hề nhỏ cho lựa chọn “đi đường tắt”.

Câu chuyện của Tiểu Trương không phải là trường hợp cá biệt. Thực tế, tại Trung Quốc, không ít học sinh và phụ huynh đã từng tin vào những lời quảng cáo như “bao đỗ”, “suất nội bộ”, hay các chương trình tuyển sinh đặc biệt không chính thống. Điểm chung là tất cả đều đánh vào tâm lý muốn rút ngắn con đường đến thành công của nhiều bậc phụ huynh và học sinh.

Nhưng giáo dục vốn không có lối tắt. Những lời hứa hẹn dễ dàng thường đi kèm rủi ro lớn. Trường hợp của Tiểu Trương cho thấy rõ: Tiền bạc có thể mua được cơ hội giả, nhưng không thể thay thế năng lực thật. Và khi sự thật bị phơi bày, người chịu thiệt hại nhiều nhất vẫn là chính người trong cuộc.

Ở một góc nhìn khác, câu chuyện cũng phản ánh khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế trong giáo dục. Khi áp lực thành tích quá lớn, không ít gia đình sẵn sàng tìm đến những giải pháp “ngoài luồng”, thay vì chấp nhận năng lực thật và lựa chọn hướng đi phù hợp hơn cho con.

Cuối cùng, bài học rút ra không mới, nhưng luôn đúng: Không có thành công nào đến từ sự đánh đổi bằng ảo tưởng. Con đường học vấn, cũng như nhiều hành trình khác trong cuộc sống, chỉ có thể đi xa nếu được xây bằng nỗ lực thực sự.

Theo 163.com