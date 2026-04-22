Đột kích đường dây sản xuất, mua bán "thịt bẩn" rồi tuồn đi khắp các vùng: Số tiền lên tới 1,5 tỷ đồng

Trước đây, tại Trung Quốc, có không ít bê bối thực phẩm bị phanh phui từng gây chấn động dư luận. Trong đó, một vụ án xảy ra tại Hồ Nam dù đã diễn ra từ nhiều năm trước vẫn được nhắc lại như lời cảnh báo về vấn đề an toàn thực phẩm.

Theo CNTV News, ngày 19/7/2011, Công an huyện Kỳ Dương (tỉnh Hồ Nam) đã triệt phá một đường dây sản xuất và tiêu thụ thịt lợn bệnh sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân. Hai đối tượng liên quan nhanh chóng bị bắt giữ theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào đầu tháng 7 cùng năm, lực lượng chức năng nhận được phản ánh về việc một số người tại thôn Bái Tử Loan, thị trấn Lệ Gia Bình thu mua lợn chết để chế biến rồi đưa ra thị trường tiêu thụ, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Ngay khi vào cuộc, cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra và thu giữ 5 con lợn chết, gồm cả đã qua sơ chế lẫn chưa xử lý, tại khu vực bãi tập kết, kho lạnh và tủ đông của một nghi phạm họ Tăng. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng thu giữ một hóa đơn ghi nhận việc bán lợn chết vào ngày 18/6/2011, với số tiền thu lợi bất chính hơn 20.000 NDT (khoảng 70 triệu đồng).

Quá trình điều tra cho thấy, từ tháng 8/2010 đến tháng 7/2011, người đàn ông này đã thu mua trái phép hơn 30 tấn lợn chết từ các khu vực lân cận như huyện Kỳ Dương và Kỳ Đông, sau đó vận chuyển đi tiêu thụ tại Thiệu Dương và nhiều địa phương khác khắp vùng.

Ảnh minh họa: Internet

Tổng số tiền liên quan ước tính gần 400.000 NDT (xấp xỉ 1,5 tỷ đồng), gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.

Từ lời khai của nghi phạm, ngày 14/7, cảnh sát tiếp tục mở rộng điều tra và bắt giữ thêm một đối tượng họ Hoàng tại quận Song Khánh, thành phố Thiệu Dương. Người này được xác định có vai trò chế biến thịt lợn chết do Tăng cung cấp, sau đó bảo quản trong kho lạnh tại Bảo Khánh rồi phân phối qua nhiều kênh khác nhau.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng thừa nhận hành vi sai phạm. Cả hai đối tượng sau đó bị xử lý theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

Từ vụ việc này, cơ quan chức năng Trung Quốc nhấn mạnh, việc sản xuất và kinh doanh thực phẩm không đảm bảo vệ sinh không chỉ là hành vi gian dối với người tiêu dùng mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt khi thực phẩm bị xử lý bằng các hóa chất không rõ nguồn gốc. Những hành vi vi phạm như vậy sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

(Theo CNTV News)