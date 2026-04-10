Đọc "trộm" kỷ yếu tốt nghiệp của Quán quân Olympia duy nhất không đi du học

Ngày 9/4 vừa qua, Đại học RMIT Việt Nam tổ chức lễ tốt nghiệp 2026 tại Hà Nội, đánh dấu cột mốc quan trọng với hàng nghìn sinh viên. Đáng chú ý trong danh sách tân cử nhân năm nay của RMIT có xuất hiện một cái tên khá đặc biệt. Đó chính là Trần Thế Trung - nhà vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 19. Sau nhiều nỗ lực học tập, cựu học sinh chuyên Vật Lý của THPT chuyên Phan Bội Châu ngày nào ngày nào đã chính thức chinh phục thêm một thành tựu mới trên con đường học thuật của mình.

Trong ảnh kỷ yếu của Trung được RMIT chia sẻ với caption hài hước “Đọc trộm kỷ yếu của sinh viên RMIT. Lướt tới cuối để thấy điều bất ngờ” mới đây, chàng tân cử nhân Trần Thế Trung không diện vest hay áo tốt nghiệp quen thuộc, mà chọn mặc áo ngũ thân màu đỏ - trang phục truyền thống Việt Nam. Cậu bạn xuất hiện với hình ảnh vừa cổ điển, vừa hiện đại khi cầm chiếc quạt có dòng chữ thư pháp “久悠” (Cửu Du - mang ý nghĩa lâu dài, ung dung, tự tại).

Sự đối lập giữa trang phục truyền thống và ngành học hiện đại là Thiết kế Ứng dụng sáng tạo mà Trung đang theo học tạo nên một “cú huých” thị giác rõ rệt. Không chỉ là một bức ảnh đẹp, đây còn là cách cậu bạn thể hiện tư duy sáng tạo không phải là tách rời truyền thống, mà có thể bắt đầu từ chính những giá trị cũ.

Ảnh kỷ yếu được chia sẻ mới đây của cựu Quán quân Olympia

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở câu quote mà Trung chọn để viết vào kỷ yếu tốt nghiệp của mình: “(thầy) đồ họa - không họa được thì mình đồ”. Có thể thấy, đây là một cách chơi chữ siêu sáng tạo khi “thầy đồ” (hình ảnh truyền thống) được biến tấu thành “thầy đồ họa” (người làm thiết kế). “Không họa được thì mình đồ” vừa mang nghĩa nghề nghiệp, vừa thể hiện tinh thần linh hoạt rằng nếu không thể làm theo cách cũ, hãy tìm cách khác để sáng tạo. Chính câu nói này đã trở thành “linh hồn” của bức ảnh.

Tại Đại học RMIT Việt Nam, kỷ yếu không đơn thuần là những bức ảnh lưu niệm trước khi tốt nghiệp. Đây là một ấn phẩm được đầu tư kỹ lưỡng, nơi sinh viên thể hiện cá tính, hành trình và dấu ấn riêng sau nhiều năm học. Từ hình ảnh cá nhân, hoạt động ngoại khóa, dự án học tập đến những concept chụp ảnh độc đáo, kỷ yếu RMIT mang đậm tinh thần sáng tạo, trẻ trung và chuyên nghiệp. Với sinh viên ngành thiết kế như Trần Thế Trung, đây càng là “sân chơi” để thể hiện tư duy. Và rõ ràng, Trần Thế Trung đã làm được điều đó theo cách rất riêng.

Sinh năm 2002, từng là học sinh chuyên Lý của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), Trần Thế Trung được biết đến rộng rãi khi trở thành Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 19. Tuy nhiên, khác với các Quán quân khác lựa chọn du học, Trung không đi con đường quen thuộc mà lại chọn theo học ngành Thiết kế Ứng dụng sáng tạo tại RMIT Việt Nam.

Trần Thế Trung là a Quán quân Olympia duy nhất không đi du học

"Mình từng theo học Thiết kế đồ họa tại Đại học Swinburne, nhưng do ảnh hưởng của COVID-19 phải học trực tuyến một học kỳ. Sau đó, em nhận ra không phù hợp nên quyết định dừng lại. Nhiều người bày tỏ tiếc nuối về quyết định này nhưng em không hối hận, bởi còn các dự định chưa hoàn thành ở Việt Nam và muốn theo đến cùng", Trung từng chia sẻ về quyết định của mình trước đó.

Ngoài việc học, khi còn ngồi trên giảng đường, Trung tham gia nhiều hoạt động như làm trọng tài các giải bóng rổ, giữ vai trò Phó Chủ tịch CLB Shogi Việt Nam.