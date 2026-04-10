Xã đầu tiên trên cả nước cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh

Theo B.Vân | 10-04-2026 - 16:45 PM | Sống

Đà Nẵng lần đầu có địa phương triển khai chính sách cấp sách giáo khoa miễn phí toàn diện, sớm hơn 4 năm so với yêu cầu của Trung ương

Ngày 10-4, UBND xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) công bố triển khai chính sách cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh trên toàn địa bàn, trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện chủ trương này.

Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Theo kế hoạch, từ năm học 2026–2027, hơn 7.000 học sinh từ bậc tiểu học đến THPT tại các trường trên địa bàn sẽ được cấp miễn phí sách giáo khoa.

Trước đó, ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Hòa Vang đã phát động mô hình "Tủ sách giáo khoa dùng chung" nhằm huy động nguồn lực xã hội, góp phần giảm chi phí cho phụ huynh và lan tỏa tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, bước đầu địa phương đã vận động được 551 triệu đồng cùng 6.262 cuốn sách giáo khoa. Số sách này được đưa vào thư viện trường học, phục vụ 15.171 lượt mượn của 1.254 học sinh.

Học sinh xã Hòa Vang nhận bộ sách giáo khoa mới

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71 và Bộ GD-ĐT có Quyết định số 3588 về bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, xã Hòa Vang tiếp tục có cơ sở để mở rộng mô hình. Địa phương đã huy động thêm gần 1,5 tỉ đồng để mua bổ sung 74.676 cuốn sách, nâng tổng số sách tại các thư viện trường học lên 91.060 cuốn, đủ phục vụ miễn phí cho toàn bộ học sinh.

Để chính sách được triển khai hiệu quả, bền vững, UBND xã yêu cầu các trường học quản lý chặt chẽ việc cấp phát, mượn – trả; giáo viên tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn sách; phụ huynh phối hợp nhắc nhở; học sinh có trách nhiệm bảo quản để sử dụng lâu dài cho các thế hệ sau.

Số sách giáo khoa này được đưa vào thư viện các trường trên địa bàn xã Hòa Vang

Ông Lê Phú Nguyện cho biết, việc triển khai chính sách không chỉ giúp giảm đáng kể chi phí cho người dân mà còn đưa Hòa Vang trở thành địa phương đầu tiên hoàn thành mục tiêu cung cấp sách giáo khoa miễn phí sớm hơn 4 năm so với yêu cầu của Nghị quyết 71.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhấn mạnh thành phố luôn ưu tiên nguồn lực cho giáo dục, đồng thời đề nghị địa phương xây dựng quy chuẩn bảo quản, sử dụng sách nhằm duy trì hiệu quả mô hình trong dài hạn.

