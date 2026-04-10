Khoảnh khắc đặc biệt: Phi hành gia Nga gửi lời chào Việt Nam từ Trạm Vũ trụ quốc tế

Theo Chi Chi | 10-04-2026 - 15:45 PM | Sống

Một đoạn video đặc biệt gửi về từ Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) đã được công bố.

Theo báo Công an nhân dân, sáng 10/4 tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày "Chuyến bay Liên hợp (Soyuz) 37 - Biểu tượng hợp tác vũ trụ Việt Nam - Liên bang Nga". Tại sự kiện, một đoạn video đặc biệt gửi về từ Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) đã được công bố, ghi lại khoảnh khắc ba phi hành gia người Nga gửi lời chào nồng nhiệt đến thủ đô Hà Nội.

Xuất hiện dưới lá cờ của hai quốc gia Việt Nam và Liên bang Nga, các phi hành gia Sergei Kutsverchkov, Sergei Mikayev và Andrei Fedyaev đã gửi đi thông điệp về tình hữu nghị và sự hợp tác bền chặt. Từ độ cao hàng trăm km, các nhà du hành vũ trụ chia sẻ góc nhìn về Trái đất như một hành tinh xanh không biên giới, đồng thời khẳng định hợp tác chính là con đường ổn định nhất để nhân loại tiến xa hơn vào không gian.

Trong đoạn thông điệp, các phi hành gia cũng nhắc lại dấu mốc lịch sử của chuyến bay Liên hợp 37 năm 1980. Đây là sứ mệnh ghi dấu sự kết hợp giữa phi hành gia Liên Xô Viktor Gorbatko và phi hành gia Việt Nam đầu tiên Phạm Tuân. Các phi hành gia đang làm việc trên ISS nhấn mạnh rằng thành tựu này không chỉ là một bước tiến khoa học mà còn là biểu hiện cao đẹp của sự tin tưởng, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Kết thúc lời chào, đội ngũ phi hành gia Nga đã gửi lời chúc cho mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng phát triển và củng cố. Sự kiện lần này được tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ (12/4/1961), thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng với hơn 200 tài liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu.

Triển lãm đã tái hiện toàn diện hành trình lịch sử của Soyuz 37, từ những ngày đầu tuyển chọn, huấn luyện cho đến khi hoàn thành sứ mệnh trở về. Đây được xem là biểu tượng sinh động cho sự tin cậy chính trị và hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây cũng như Liên bang Nga ngày nay trong lĩnh vực chinh phục không gian.

Ba phi hành gia Sergei Kutsverchkov, Sergei Mikayev và Andrei Fedyaev hiện là thành viên của đoàn phi hành gia thuộc cơ quan không gian Nga Roscosmos. Cả ba đã lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào đầu tháng 4 năm 2026 trên tàu Soyuz MS-29, được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur.

Sứ mệnh của họ trong chuyến bay lần này kéo dài khoảng 6 tháng trên quỹ đạo, tập trung vào việc thực hiện hơn 50 thí nghiệm khoa học quan trọng, bao gồm nghiên cứu về y sinh không gian và vật lý tinh thể. Bên cạnh các nhiệm vụ chuyên môn và bảo trì phân đoạn Nga trên trạm, sự hiện diện của họ còn mang ý nghĩa duy trì sự hiện diện liên tục của con người trong không gian và thúc đẩy các chương trình hợp tác quốc tế, mà thông điệp gửi tới Việt Nam là một phần của hoạt động ngoại giao không gian này.

Khoảnh khắc lịch sử: 4 phi hành gia vừa trở về Trái đất sau 1 sự kiện chưa từng có tiền lệ!

Làm thế nào để ngôi nhà của bạn mát hơn mà không cần điều hoà?

Làm thế nào để ngôi nhà của bạn mát hơn mà không cần điều hoà? Nổi bật

Thuế TP.HCM có thông báo quan trọng về khai, nộp thuế: Người dân cần chú ý

Thuế TP.HCM có thông báo quan trọng về khai, nộp thuế: Người dân cần chú ý Nổi bật

Cảnh báo gấp dành cho những gia đình đang dùng thớt gỗ

Cảnh báo gấp dành cho những gia đình đang dùng thớt gỗ

15:38 , 10/04/2026
Bị “đuổi” khỏi nhà thuê, cô gái 27 tuổi “chơi lớn” mua luôn nhà: Chi phí giảm một nửa, vẫn dư tiền tiết kiệm

Bị “đuổi” khỏi nhà thuê, cô gái 27 tuổi “chơi lớn” mua luôn nhà: Chi phí giảm một nửa, vẫn dư tiền tiết kiệm

15:35 , 10/04/2026
Cảnh báo đến các gia đình đang đun nước bằng ấm điện

Cảnh báo đến các gia đình đang đun nước bằng ấm điện

15:10 , 10/04/2026
Lắp điều hòa kiểu này tưởng tiết kiệm, ai ngờ vừa không mát, vừa tốn điện hơn

Lắp điều hòa kiểu này tưởng tiết kiệm, ai ngờ vừa không mát, vừa tốn điện hơn

14:52 , 10/04/2026

