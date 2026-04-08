Cách Trái đất 406.800km, "phép màu" nào giúp các phi hành gia trên tàu Artemis II gửi hình ảnh về?

Các phi hành gia của sứ mệnh Artemis II đã làm nên lịch sử vào ngày 6/4 khi đạt khoảng cách xa nhất khỏi Trái đất là khoảng 406.800km vào lúc 19h02 (giờ ET).

Với chương trình Artemis, NASA không chỉ muốn đưa con người trở lại Mặt Trăng mà còn muốn chúng ta chứng kiến hành trình đó với độ chi tiết chưa từng có thông qua công nghệ truyền thông laser.

Từ sóng vô tuyến sang ánh sáng laser

Trong suốt nhiều thập kỷ, NASA và các cơ quan vũ trụ đã dựa vào sóng vô tuyến để liên lạc với các tàu thăm dò và phi hành gia. Tuy nhiên, khi nhu cầu về dữ liệu khoa học tăng vọt - từ hình ảnh độ phân giải cao đến video trực tiếp - băng thông của sóng vô tuyến bắt đầu bộc lộ những giới hạn vật lý.

Công nghệ truyền thông laser sử dụng ánh sáng hồng ngoại thay vì sóng vô tuyến để truyền dữ liệu. Điểm khác biệt mấu chốt nằm ở bước sóng: ánh sáng hồng ngoại có bước sóng ngắn hơn nhiều so với sóng vô tuyến, cho phép "đóng gói" và truyền tải lượng dữ liệu lớn hơn gấp 10 đến 100 lần trong cùng một khoảng thời gian.

Nếu ví sóng vô tuyến là một con đường làng hẹp, thì truyền thông laser chính là một xa lộ đa làn tốc độ cao. Sự chuyển đổi này không chỉ đơn thuần là nâng cấp tốc độ; nó thay đổi hoàn toàn khả năng tiếp cận thông tin từ không gian sâu, giúp các nhà khoa học nhận được dữ liệu nghiên cứu nhanh hơn và công chúng được trải nghiệm vũ trụ một cách chân thực nhất.

Hệ thống O2O: "Trạm phát sóng" 4K trên tàu Orion

Trái tim của bước tiến này là hệ thống Artemis II Optical Communications System (O2O). Được thiết kế với kích thước chỉ tương đương một con mèo nhà, thiết bị này sẽ được lắp đặt trên tàu vũ trụ Orion trong sứ mệnh Artemis II sắp tới. Đây là sứ mệnh có phi hành đoàn đầu tiên bay quanh Mặt Trăng sau hơn 50 năm.

Hệ thống O2O dự kiến đạt tốc độ tải xuống lên tới 260 Megabits mỗi giây. Để so sánh, tốc độ này tương đương hoặc thậm chí nhanh hơn mạng Internet cáp quang tại nhiều hộ gia đình hiện nay. Với băng thông này, các phi hành gia có thể gửi về Trái Đất không chỉ các tệp dữ liệu khoa học nặng mà còn cả các video trực tiếp ở độ phân giải 4K.

Ngoài việc truyền tải hình ảnh, O2O còn đóng vai trò là cầu nối liên lạc hai chiều. Nó sẽ truyền các quy trình bay, kế hoạch thực địa và hình ảnh từ trung tâm điều hành dưới mặt đất lên tàu Orion với tốc độ khoảng 20 Mbps. Điều này tạo ra một môi trường làm việc trực tuyến liên tục, giúp tăng cường độ an toàn và hiệu quả cho phi hành đoàn khi cách Trái Đất gần 400.000 km.

Thách thức của khoảng cách và bầu khí quyển

Dù mang lại tốc độ vượt trội, truyền thông laser không phải là không có những rào cản kỹ thuật. Khác với sóng vô tuyến có khả năng xuyên thấu tốt qua mây và các hiện tượng thời tiết, chùm tia laser rất nhạy cảm với các yếu tố khí quyển. Mây, mưa hoặc thậm chí là sự nhiễu động của không khí cũng có thể làm tán xạ ánh sáng và gây mất tín hiệu.

Để khắc phục điều này, NASA đã thiết lập các trạm thu mặt đất tại những địa điểm có điều kiện thời tiết lý tưởng nhất, như Las Cruces (New Mexico) và Table Mountain (California). Những nơi này được chọn vì có độ cao lớn và tỷ lệ ngày nắng cao, giúp giảm thiểu tối đa sự can thiệp của mây mù.

Một thách thức khác là độ chính xác tuyệt đối. Việc bắn một chùm tia laser từ khoảng cách hàng trăm nghìn km đến một mục tiêu nhỏ trên Trái Đất yêu cầu hệ thống định vị cực kỳ tinh vi. Bất kỳ một sai lệch nhỏ nào ở quy mô milimet tại nguồn phát cũng có thể khiến chùm tia đi chệch mục tiêu hàng km khi tới Trái Đất. NASA đã chứng minh khả năng này qua các thử nghiệm trước đó như LCRD (Laser Communications Relay Demonstration) và ILLUMA-T trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), tạo tiền đề vững chắc cho sứ mệnh Artemis.

Tương lai của việc khám phá không gian sâu

Việc truyền tải video 4K từ Mặt Trăng chỉ là bước khởi đầu. NASA đang nhìn xa hơn tới sao Hỏa và các thiên thể khác trong hệ mặt trời. Khoảng cách càng xa, độ trễ càng lớn và tín hiệu càng yếu, do đó công nghệ laser trở thành chìa khóa duy nhất để duy trì kết nối băng thông rộng với các thuộc địa của con người trong tương lai.

Khi tàu Orion di chuyển ra phía sau mặt tối của Mặt Trăng, tín hiệu laser sẽ tạm thời bị ngắt quãng do vật cản vật lý. Tuy nhiên, ngay khi con tàu xuất hiện trở lại, mạng lưới Deep Space Network sẽ lập tức bắt lại tín hiệu, mang đến những hình ảnh chưa từng thấy về vùng đất mà con người hiếm khi chạm tới.

Sự thành công của công nghệ laser trên Artemis II sẽ đánh dấu một cột mốc lịch sử: lần đầu tiên công chúng được theo dõi một sứ mệnh chinh phục không gian với chất lượng điện ảnh, biến vũ trụ xa xôi trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Hệ thống truyền thông laser O2O của NASA không chỉ là một nâng cấp về mặt kỹ thuật; nó là biểu tượng cho khát vọng của con người trong việc kết nối và chia sẻ tri thức. Từ những khung hình đen trắng của năm 1969 đến những thước phim 4K sắc nét của năm 2026, chúng ta đang bước vào một thời đại mới của khám phá không gian - nơi mọi chi tiết của vũ trụ đều được ghi lại và truyền tải về Trái Đất với tốc độ của ánh sáng.