Đang nhập khẩu gần như hoàn toàn năng lượng từ Nga, một ‘khách ruột’ của Moscow sắp chi nửa tỷ USD mua 500.000 tấn dầu từ Mỹ

Y Vân | 08-04-2026 - 11:00 AM | Tài chính quốc tế

Tỷ lệ nhập khẩu dầu thô của quốc gia này từ Nga tăng lên mức 93% vào năm 2025.

Hungary dự kiến sẽ đạt được thỏa thuận mua dầu trị giá 500 triệu USD từ Mỹ vào thứ Ba (7/4) trong chuyến thăm Budapest của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance.

Ông Vance đã đến thủ đô Budapest của Hungary vào sáng thứ 7/4, chỉ vài ngày trước cuộc tổng tuyển cử ở nước này vào ngày 12/4, trong đó Thủ tướng Hungary Viktor Orban đang bị tụt hậu đáng kể trong các cuộc thăm dò dư luận.

Theo truyền thông quốc tế, thỏa thuận dự kiến giữa Hungary và Mỹ sẽ đề cập đến việc công ty năng lượng MOL (Hungary) đồng ý mua khoảng 500.000 tấn dầu của Mỹ với giá khoảng 500 triệu USD.

Hungary – quốc gia thành viên EU – vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Nga, đặc biệt là hợp tác năng lượng. Nước này liên tục phản đối kế hoạch của EU về từ bỏ dầu khí Nga từ 2027.

Hungary phụ thuộc rất lớn vào năng lượng Nga, với tỷ lệ nhập khẩu dầu thô từ Nga tăng lên mức 93% vào năm 2025 so với 61% trước xung đột. Ngoài ra, khoảng 3/4 lượng khí đốt hàng năm của nước này cũng đến từ Nga, đưa Hungary thành một trong những quốc gia EU phụ thuộc nặng nề nhất vào năng lượng Moscow, chủ yếu qua đường ống Druzhba.

Mới đây, Hungary lại nêu vấn đề nguồn cung dầu sau khi dòng chảy dầu từ Nga qua đường ống Druzhba bị gián đoạn vào cuối tháng 1 do một vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng ở Ukraine.

Cuối tháng 1, cảng Druzhba bị hư hại trong một vụ tấn công mà Ukraine cho là do máy bay không người lái của Nga thực hiện.

Tháng trước, Hungary đã ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên cho Ukraine trong quý 3. Đây là động thái nhằm trả đũa việc ngừng cung cấp dầu từ Nga qua đường ống Druzhba.

Hungary đã cấm công ty điều hành khí đốt trong nước tổ chức đấu giá cung cấp khí đốt cho Ukraine trong quý 3, sau khi ông Orban nhiều lần đe dọa rằng Budapest sẽ cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine cho đến khi dòng chảy dầu qua đường ống Druzhba được nối lại.

Theo Oilprice﻿

Giữa cơn khát dầu, một nước châu Á nhận tin cực vui từ Nga

Mỹ-Iran đồng ý ngừng bắn 2 tuần, thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt bật tăng: Nikkei có lúc tăng hơn 2.300 điểm, Kospi tăng 6%

Khoan sâu 4000 mét, phát hiện mỏ khí tự nhiên gần 60 tỷ mét khối cùng 130 triệu thùng dầu 'sạch'

Thảm cảnh bên trong các toà nhà văn phòng tại Mỹ: Bị bán tháo với mức chiết khấu 90%, giá chỉ tương đương 1 căn hộ 3 ngủ

Góc khuất nghề livestream: Ngồi trước màn hình 10 tiếng liên tục đến mức khó thở, buồn nôn, nhiều người đã muốn bỏ nghề

Tổng thống Nga Putin nhận tin vui chưa từng có trong 13 năm nhờ Iran

Bí mật của những 'gã khổng lồ' Bắc Âu: Vì sao quốc gia nhỏ bé chỉ vài triệu người lại có thể tạo ra loạt thương hiệu toàn cầu có sức sống hàng thập kỷ?

