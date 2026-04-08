Mỹ-Iran đồng ý ngừng bắn 2 tuần, thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt bật tăng: Nikkei có lúc tăng hơn 2.300 điểm, Kospi tăng 6%

Y Vân | 08-04-2026 - 07:52 AM | Tài chính quốc tế

Diễn biến tích cực tại Trung Đông tạo động lực cho thị trường châu Á.

Thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương tăng điểm vào thứ Tư (8/4) sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý tạm ngừng các cuộc tấn công theo kế hoạch vào cơ sở hạ tầng của Iran trong 2 tuần.

Động thái này "tùy thuộc vào việc Cộng hòa Hồi giáo Iran đồng ý mở cửa HOÀN TOÀN, NGAY LẬP TỨC và AN TOÀN eo biển Hormuz", ông Trump viết trên Truth Social.

Trong một bài đăng trên X thay mặt cho Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết các lực lượng vũ trang của Tehran sẽ "tạm ngừng các hoạt động phòng thủ".

Ông Trump lưu ý rằng quyết định ngừng bắn kéo dài 2 tuần là tùy thuộc vào việc Iran đồng ý mở cửa hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn eo biển Hormuz. Trong khi đó, ông Araghchi nói rằng việc đi qua eo biển Hormuz an toàn sẽ có thể thực hiện được thông qua sự phối hợp với các lực lượng vũ trang của Iran trong 2 tuần tới.

Phản ứng với diễn biến trên, thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương đồng loạt bật tăng trong phiên sáng thứ Tư. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 333 điểm, tương đương 6%, trong khi chỉ số Kosdaq vốn hóa nhỏ tăng gần 5%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 2.370 điểm, tương đương 4,54%, trong khi giá chứng khoán Tokyo Topix tăng 2,86%.

Thị trường Hồng Kông cũng dự kiến tăng điểm sau kỳ nghỉ lễ. Hợp đồng tương lai chỉ số Hang Seng ở mức 25.233 so với mức đóng cửa cuối cùng ở mức 25.116.

Trong khi đó tại Mỹ, hợp đồng tương lai Dow Jones đã tăng 718 điểm, tương đương 1,5%. S&P 500 tăng 1,6% và Nasdaq 100 tăng 1,7%.

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

