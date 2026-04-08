Buồn của nền kinh tế lớn nhất thế giới: Cử nhân rải 4.000 đơn xin việc vẫn thất nghiệp, 1 suất thực tập 273 người tranh giành

Nghịch lý bằng cấp và nợ nần

Muneeb Iqbal dự kiến sẽ nhận bằng thạc sĩ thiết kế tích hợp, kinh doanh và công nghệ tại Đại học Nam California vào tháng tới. Tuy nhiên, anh vẫn chưa tìm được công việc hay vị trí thực tập nào. Đáng chú ý, trong năm qua, Iqbal đã gửi đi tổng cộng 4.000 hồ sơ ứng tuyển.

Chàng trai 23 tuổi này chia sẻ với CNN rằng trên LinkedIn, nhiều vị trí dành cho người mới bắt đầu lại được trao cho những ứng viên đã có vài năm kinh nghiệm. Kể từ khi học cao học vào năm 2024, Iqbal chỉ tìm được duy nhất một kỳ thực tập, trong khi gánh khoản nợ sinh viên lên tới 100.000 USD.

Muneeb Iqbal

Tốc độ tăng trưởng việc làm tại Mỹ đã chậm lại đáng kể trong năm qua. Điều này khiến những người trẻ không chỉ khó tìm việc làm chính thức mà ngay cả cơ hội thực tập làm bước đệm quan trọng trong sự nghiệp cũng dần thu hẹp.

Nhà kinh tế Nicole Bachaud tại ZipRecruiter nhận định: "Việc thực tập hoặc có kinh nghiệm làm việc là yếu tố quan trọng nhất để dự báo khả năng tìm được việc sau đại học".

Áp lực bủa vây người trẻ

Tình hình cũng không khả quan hơn với các cử nhân. Enrique Torres, sinh viên tại North Carolina, đã nộp hơn 20 đơn xin thực tập nhưng đều bị từ chối. Anh cần hoàn thành 12 tuần thực tập để đủ điều kiện tốt nghiệp vào cuối năm nay. Dù có thể tìm một công việc tại trường, nhưng Torres lo lắng về việc thiếu trải nghiệm thực tế để làm đẹp hồ sơ.

Enrique Torres

Số liệu từ nền tảng tuyển dụng Indeed cho thấy lượng tin tuyển thực tập năm ngoái đã giảm xuống mức thấp hơn cả năm 2019. Trong đó, tỷ lệ tin tuyển dụng cao nhất thuộc về ngành dược (15,5%), tiếp theo là marketing (7,7%) và kỹ thuật dân dụng (5,3%).

Tỷ lệ cạnh tranh cũng tăng vọt. Trang web Handshake ghi nhận trung bình 109 đơn ứng tuyển cho 1 vị trí thực tập vào năm 2025, gần gấp đôi năm trước. Ở lĩnh vực công nghệ, con số này là 273 đơn và lĩnh vực tài chính là 192 đơn.

Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên ở mức cao

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), tỷ lệ thất nghiệp ở độ tuổi từ 20 - 24 là 6,4% trong tháng 3. Dù đã giảm so với mức đỉnh 9,2% vào tháng 9 năm ngoái, con số này vẫn cao hơn nhiều so với tỷ lệ thất nghiệp chung toàn quốc là 4,3%.

Mặc dù thị trường lao động đã bổ sung 178.000 việc làm vào tháng trước, nhưng tính trung bình trong hai tháng qua, con số này chỉ tăng khoảng 22.500 việc mỗi tháng do tháng 2 bị giảm việc làm diện rộng. Đáng lo ngại hơn, tỷ lệ tuyển dụng trong tháng 2 đã giảm xuống mức yếu nhất kể từ năm 2011 (ngoại trừ giai đoạn đại dịch 2020).

Ngoài ra, cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bước sang tuần thứ 6 cũng là một yếu tố có thể khiến hoạt động tuyển dụng tiếp tục đình trệ.

Hệ lụy dài hạn cho doanh nghiệp và nền kinh tế

Tình trạng khan hiếm việc làm cho người mới ra trường mang lại rủi ro cho cả người lao động lẫn chủ doanh nghiệp.

Nhà kinh tế trưởng Daniel Zhao tại Glassdoor cho rằng khó khăn này có thể làm chệch hướng sự nghiệp của các tân cử nhân. Họ có thể phải làm việc trong một lĩnh vực hoàn toàn khác với chuyên môn.

Về phía doanh nghiệp, việc thiếu hụt đội ngũ kế cận sẽ tạo ra lỗ hổng trong nguồn nhân lực. Điều này buộc họ phải tuyển dụng từ bên ngoài thay vì đào tạo đội ngũ nội bộ.

Ngay cả những người xuất sắc như Jessica Lopez (27 tuổi) cũng không ngoại lệ. Cô tốt nghiệp Đại học Bang Arizona với bảng thành tích ấn tượng: 4 kỳ thực tập, 9 học bổng, từng là chủ tịch hội sinh viên. Thế nhưng, sau hơn 150 đơn ứng tuyển, cô vẫn chưa tìm được việc làm toàn thời gian và đang phải làm cùng lúc hai công việc bán thời gian để trang trải cuộc sống.

Theo CNN