Ông Donald Trump thông báo "tạm ngưng ném bom", Iran tuyên bố "chiến thắng"

Theo Xuân Mai | 08-04-2026 - 06:56 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7-4 cho biết ông đã đồng ý "tạm ngừng ném bom và tấn công Iran" trong hai tuần.

Ông viết trên mạng xã hội: “Dựa trên các cuộc trao đổi với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir, trong đó họ đã đề nghị tôi tạm hoãn việc điều động lực lượng tàn phá tới Iran vào đêm nay (đêm 7-4, giờ Mỹ), đồng thời với điều kiện Iran phải chấp thuận việc mở cửa hoàn toàn, ngay lập tức và và an toàn eo biển Hormuz, tôi đồng ý tạm dừng các cuộc ném bom và tấn công vào Iran trong vòng hai tuần”.

Ông nhấn mạnh: "Đây sẽ là một lệnh ngừng bắn từ cả hai phía!”.

Khung cảnh cuộc họp báo của Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 6-4. Ảnh: AP

Ông Donald Trump viết: "Lý do cho quyết định này là chúng ta đã hoàn thành và thậm chí vượt qua mọi mục tiêu quân sự đề ra, đồng thời đang tiến rất gần đến một thỏa thuận chính thức về nền hòa bình lâu dài với Iran, cũng như hòa bình cho khu vực Trung Đông. Chúng tôi đã nhận được một đề xuất gồm 10 điểm từ Iran và tin rằng đây là một cơ sở khả thi để tiến hành đàm phán. Hầu hết mọi bất đồng trước đây đều đã được Mỹ và Iran thống nhất giải quyết nhưng khoảng thời gian hai tuần này sẽ giúp thỏa thuận được hoàn thiện và chính thức thông qua. Thay mặt Mỹ, trên cương vị là tổng thống và cũng là đại diện cho các quốc gia Trung Đông, thật là một niềm vinh hạnh khi vấn đề tồn đọng lâu năm này đã sắp đi đến hồi kết".

Iran lên tiếng

Trong một tuyên bố được hãng thông tấn Mehr công bố sau thông điệp mới nhất của tổng thống Mỹ, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cũng xác nhận thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần do Pakistan làm trung gian. Tuyên bố cho biết thỏa thuận ngừng bắn đạt được với sự chấp thuận của tân Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei.

Tuyên bố nói thỏa thuận này là một “chiến thắng cho Iran”, đồng thời cho biết thêm các cuộc đàm phán về một thỏa thuận lâu dài sẽ được tổ chức tại Islamabad - Pakistan.

Theo hãng tin AP, Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết các tàu sẽ được phép đi qua eo biển Hormuz trong hai tuần tới dưới sự phối hợp của quân đội Iran. 

Ông Araghchi cho biết trong một tuyên bố rằng: “Trong thời gian hai tuần, việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz sẽ được thực hiện thông qua sự phối hợp với lực lượng vũ trang Iran và có xem xét đến các hạn chế kỹ thuật”.

Người dân Iran tạo “chuỗi người” bảo vệ nhà máy điện tại Qazvin và Kazerun

Theo hãng tin AP, trước xung đột, không có “hạn chế kỹ thuật” nào. Hơn 100 tàu mỗi ngày đi qua vùng biển thuộc lãnh hải Iran và Oman theo một hệ thống giao thông hàng hải đã tồn tại hàng thập kỷ.

Tuyên bố không nói rõ liệu Iran có tìm cách thu phí các tàu như họ đã từng làm trong thời gian xảy ra xung đột hay không.

Trước đó, ông Donald Trump đặt ra thời hạn buộc Iran đạt thỏa thuận là trước 20 giờ ngày 7-4 (giờ miền Đông), tức 7 giờ ngày 8-4 (giờ Việt Nam).

Khi thời hạn đến gần, các quan chức Iran đã bác bỏ yêu cầu của Mỹ và đưa ra kế hoạch riêng của họ để đáp trả. Đề xuất 10 điểm của Iran bao gồm việc đảm bảo rằng Iran sẽ không bị tấn công lần nữa, chấm dứt các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để đổi lấy việc mở lại eo biển Hormuz.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng nói rằng ông sẵn sàng hy sinh cùng hàng triệu người dân Iran để bảo vệ đất nước.


Giữa cơn khát dầu, một nước châu Á nhận tin cực vui từ Nga

Giữa cơn khát dầu, một nước châu Á nhận tin cực vui từ Nga Nổi bật

Huyền thoại Warren Buffett tiết lộ khoản đầu tư ‘không bao giờ bị đánh thuế’, chìa khoá dẫn đến mọi sự giàu có

Huyền thoại Warren Buffett tiết lộ khoản đầu tư ‘không bao giờ bị đánh thuế’, chìa khoá dẫn đến mọi sự giàu có Nổi bật

NYT: Iran lên kế hoạch mới với eo biển Hormuz, một nước vùng Vịnh thân cận nhất với Tehran được hưởng lợi

NYT: Iran lên kế hoạch mới với eo biển Hormuz, một nước vùng Vịnh thân cận nhất với Tehran được hưởng lợi

06:00 , 08/04/2026
Láng giềng Iran báo tin vui cho thế giới về 3,4 triệu thùng dầu

Láng giềng Iran báo tin vui cho thế giới về 3,4 triệu thùng dầu

00:08 , 08/04/2026
Iran vừa có động thái khiến loạt đồng minh Mỹ sững sờ tại Eo biển Hormuz, âm thầm tuyên bố không có trường hợp nào là ngoại lệ

Iran vừa có động thái khiến loạt đồng minh Mỹ sững sờ tại Eo biển Hormuz, âm thầm tuyên bố không có trường hợp nào là ngoại lệ

23:09 , 07/04/2026
Từ 'Số 1 thế giới' đến phụ thuộc hàng nhập khẩu: Cuba tìm cách hồi sinh ngành công nghiệp xương sống

Từ 'Số 1 thế giới' đến phụ thuộc hàng nhập khẩu: Cuba tìm cách hồi sinh ngành công nghiệp xương sống

22:26 , 07/04/2026

