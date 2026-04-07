Huyền thoại Warren Buffett tiết lộ khoản đầu tư ‘không bao giờ bị đánh thuế’, chìa khoá dẫn đến mọi sự giàu có

Triết lý giúp huyền thoại Warren Buffett đạt được thành công vang dội bắt đầu từ một điều cốt lõi: Đầu tư vào bản thân. Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Berkshire Hathaway, vị tỷ phú từng nhấn mạnh: “Bất kể bạn có năng lực gì, không ai có thể tước đoạt nó khỏi bạn”.

“Năng lực của bạn cũng không bị mất giá bởi lạm phát. Khoản đầu tư tốt nhất cho đến nay là bất kỳ điều gì giúp phát triển bản thân bạn. Và nó hoàn toàn không bị đánh thuế”, ông nói thêm.

Hiện tại ở tuổi 95, Warren Buffett đã chính thức rời ghế CEO của Berkshire Hathaway. Quyết định này được ông công bố tại đại hội cổ đông hồi tháng 5/2025. Cựu Phó Chủ tịch Greg Abel đã tiếp quản vị trí CEO từ ngày 1/1/2026, trong khi Buffett vẫn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Dù có sự thay đổi lớn về nhân sự, Buffett vẫn hoàn toàn tự tin vào di sản của tập đoàn. Chia sẻ với CNBC vào đầu năm 2026, ông khẳng định: "Tôi tin rằng Berkshire có cơ hội tồn tại trong 100 năm tới cao hơn bất kỳ công ty nào mà tôi có thể nghĩ ra".

Trong chương trình Squawk Box ngày 31/3 vừa qua, Warren Buffett tiếp tục bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng điều hành của Greg Abel. Thậm chí, ông còn bày tỏ sự hối tiếc vì đã không nhường lại vị trí sớm hơn.

Ông nói: “Greg quá giỏi. Thật đáng kinh ngạc vì cậu ấy có thể hoàn thành khối lượng công việc trong một ngày bằng tôi làm trong một tuần, ngay cả khi tôi ở thời kỳ đỉnh cao nhất chứ đừng nói đến hiện tại”.

Dưới đây là những lời khuyên giúp bạn theo kịp bước chân của Nhà tiên tri xứ Omaha, đặc biệt là tư duy dài hạn thay vì cố gắng đầu cơ ngắn hạn.

Lời khuyên tinh tuý nhất: Hãy cược vào chính mình

Dù đây không phải một mẹo đầu tư tài chính truyền thống, Warren Buffett tin rằng việc thường xuyên đầu tư vào kiến thức sẽ biến chính bạn thành một tài sản lớn. Từ đó, bạn có thể dễ dàng tiếp cận các cơ hội gia tăng tài sản.

“Hãy giải quyết bất kỳ điểm yếu nào mà bạn cảm thấy mình đang có và hãy làm điều đó ngay bây giờ”, Buffett chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Forbes.

“Không ai có thể lấy đi những gì bạn có trong chính con người mình. Mọi người đều có những tiềm năng chưa khai thác hết. Nếu bạn có thể tăng tiềm năng của mình thêm 10%, 20% hoặc 30% bằng cách trau dồi tài năng, điều đó sẽ không bị đánh thuế. Lạm phát cũng không thể tước đoạt nó. Bạn sẽ sở hữu nó trong suốt đời”.

Cho đi những gì bạn nhận được

Warren Buffett nổi tiếng là một tỷ phú luôn truyền cảm hứng, không chỉ qua những phát ngôn sắc sảo mà còn qua cam kết từ thiện.

Ông là người khởi xướng sáng kiến Giving Pledge vào năm 2010. Đây là sáng kiến khuyến khích các tỷ phú phân phối khối lượng tài sản khổng lồ của họ cho các mục đích từ thiện khi còn sống. Warren Buffett, Bill Gates và nhiều tên tuổi lẫy lừng khác đã ký vào cam kết này. Tuy nhiên, gần đây một số thành viên nổi tiếng đã rút lui, đáng chú ý nhất là Peter Thiel. Dù vậy, Buffett vẫn kiên định với lời hứa của mình.

Việc đầu tư thông minh giúp bạn tích lũy tài sản, để rồi sẵn sàng cho đi như Buffett. Nhưng để đạt được điều đó, bạn cần tập trung vào tầm nhìn xa thay vì những biến động ngắn hạn.

Tin tưởng vào giá trị dài hạn

Biến động thị trường không phải là khái niệm xa lạ với Warren Buffett. Ông bắt đầu đầu tư từ năm 11 tuổi, tức là vào năm 1942. Từng kinh qua nhiều cuộc suy thoái, Buffett luôn bình tĩnh trước mọi biến động.

Trong một bài bình luận trên tờ The New York Times năm 2008, ông viết: “Về lâu dài, tin tức từ thị trường chứng khoán sẽ luôn tốt đẹp”.

Ông giải thích: “Trong thế kỷ 20, nước Mỹ đã phải chịu đựng hai cuộc chiến tranh thế giới và các cuộc xung đột quân sự tốn kém khác; cuộc Đại suy thoái; khoảng một chục cuộc suy thoái và khủng hoảng tài chính; các cú sốc dầu mỏ; dịch cúm và cả sự từ chức của một tổng thống. Tuy nhiên, chỉ số Dow Jones vẫn tăng từ 66 điểm lên 11.497 điểm”.

Thật khó để tranh cãi với lập luận đầy thuyết phục đó của Warren Buffett.

Theo Yahoo Finance