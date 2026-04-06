Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Được xét không thù địch, 2 tàu chở khí đốt treo cờ 1 nước châu Á ‘ung dung’ vượt eo biển Hormuz, nâng tổng số lên 8 tàu an toàn về nước

Anh Dũng | 06-04-2026 - 15:20 PM | Tài chính quốc tế

Tổng số tàu LPG treo cờ nước này đi qua eo biển Hormuz hiện lên đến 8 tàu.

Theo dữ liệu theo dõi tàu từ LSEG và Kpler, hai tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) treo cờ Ấn Độ là Green Asha và Green Sanvi đã rời Vùng Vịnh, mang theo nhiên liệu về nước.

Một tàu khác là Jag Vikram vẫn đang ở phía tây eo biển Hormuz.

Xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran gần như làm tê liệt hoạt động vận tải qua eo biển này. Tuy nhiên, Iran cho biết các tàu “không thù địch” vẫn có thể đi qua nếu phối hợp với cơ quan chức năng Iran.

Tàu Green Asha và Green Sanvi đã đi qua khu vực Vùng Vịnh và hiện ở phía đông eo biển Hormuz. Tổng số tàu LPG treo cờ Ấn Độ đã đi qua eo biển này hiện lên 8 tàu.

Ấn Độ đang từng bước đưa các lô hàng LPG bị mắc kẹt ra khỏi khu vực. Các tàu Shivalik, Nanda Devi, Pine Gas, Jag Vasant, BW Elm và BW Tyr đã cập cảng Ấn Độ trước đó.

Ấn Độ là nước nhập khẩu LPG lớn thứ hai thế giới. Quốc gia này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng khí đốt nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Chính phủ đã cắt giảm nguồn cung cho ngành công nghiệp để ưu tiên khí đốt phục vụ hộ gia đình.

Năm ngoái, Ấn Độ tiêu thụ 33,15 triệu tấn LPG, trong đó nhập khẩu chiếm khoảng 60% nhu cầu. Khoảng 90% lượng nhập khẩu đó đến từ Trung Đông.

Ấn Độ cũng đang tận dụng các tàu trống bị mắc kẹt tại Vùng Vịnh để bốc xếp LPG.

Theo Reuters

Một tàu chở 1 triệu thùng dầu thành công đi qua eo biển Hormuz, băng băng tiến thẳng đến 1 quốc gia Đông Nam Á

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng giảm mạnh nhất gần 13 năm, nhiều NHTW rục rịch đi bán, chuyên gia cảnh báo: Nhà đầu tư không nên làm theo, vì sao?

Giá vàng giảm mạnh nhất gần 13 năm, nhiều NHTW rục rịch đi bán, chuyên gia cảnh báo: Nhà đầu tư không nên làm theo, vì sao? Nổi bật

Nga tuyên bố sẵn sàng tăng xuất khẩu dầu, khí đốt cho một nước đang mua hơn 2 triệu thùng dầu/ngày từ Moscow

Nga tuyên bố sẵn sàng tăng xuất khẩu dầu, khí đốt cho một nước đang mua hơn 2 triệu thùng dầu/ngày từ Moscow Nổi bật

Xung đột ở Iran: Chiến lược của Mỹ hoàn toàn thất bại

Xung đột ở Iran: Chiến lược của Mỹ hoàn toàn thất bại

15:13 , 06/04/2026
Chạy 14 tiếng/ngày chỉ để bù lỗ: Sự thật tàn khốc của các tài xế xe ôm, taxi công nghệ khi các nền tảng quyết giữ thị phần bằng giá rẻ

Chạy 14 tiếng/ngày chỉ để bù lỗ: Sự thật tàn khốc của các tài xế xe ôm, taxi công nghệ khi các nền tảng quyết giữ thị phần bằng giá rẻ

14:48 , 06/04/2026
VIDEO: Trực thăng Mỹ trúng tên lửa trong vụ giải cứu phi công ở Iran

VIDEO: Trực thăng Mỹ trúng tên lửa trong vụ giải cứu phi công ở Iran

14:27 , 06/04/2026
Siêu vật liệu từ gạo hứa hẹn cách mạng hóa công nghệ robot

Siêu vật liệu từ gạo hứa hẹn cách mạng hóa công nghệ robot

13:51 , 06/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên