Một tàu chở 1 triệu thùng dầu thành công đi qua eo biển Hormuz, băng băng tiến thẳng đến 1 quốc gia Đông Nam Á

Anh Dũng | 05-04-2026 - 19:50 PM | Tài chính quốc tế

Tàu dự kiến cập cảng và dỡ hàng vào giữa tháng 4.

Một tàu chở dầu chở dầu thô của Iraq được ghi nhận đã đi qua eo biển Hormuz, sát bờ biển Iran. Diễn biến này xảy ra chỉ một ngày sau khi Tehran tuyên bố Iraq được miễn trừ khỏi mọi hạn chế qua tuyến hàng hải chiến lược này. Thông tin dựa trên dữ liệu từ LSEG và Kpler.

Con tàu Ocean Thunder đã bốc khoảng 1 triệu thùng dầu thô Basrah Heavy vào ngày 2/3. Theo dữ liệu của Kpler, tàu dự kiến dỡ hàng tại Pengerang, Malaysia vào giữa tháng 4.

Iran trước đó đã đóng cửa eo biển Hormuz. Đây là tuyến vận tải quan trọng, chiếm khoảng 1/5 lưu lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu. Động thái này diễn ra sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran cuối tháng 2, khiến xung đột leo thang.

Sau đó, Iran cho biết sẽ cho phép các tàu không liên quan đến Mỹ hoặc Israel được đi qua. Trong những ngày gần đây, ba tàu chở dầu do Oman điều hành, một tàu container thuộc sở hữu của Pháp và một tàu chở khí thuộc sở hữu Nhật Bản đã được đi qua eo biển này.

Theo Reuters﻿

