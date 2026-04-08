Mỹ tuyên bố thắng lợi, Iran và Oman tính thu phí qua Hormuz trong lúc ngừng bắn

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt chính thức gọi lệnh ngừng bắn là "một chiến thắng cho Mỹ" và ca ngợi nỗ lực của quân đội Mỹ trong 38 ngày qua.

Trên mạng xã hội X, bà Leavitt viết: "Chúng ta đã đạt và vượt các mục tiêu quân sự cốt lõi. Thành công này tạo ra đòn bẩy tối đa để Tổng thống Donald Trump thực hiện các cuộc đàm phán cứng rắn, mở ra giải pháp ngoại giao và hòa bình lâu dài. Đồng thời, tổng thống đã thành công trong việc mở lại eo biển Hormuz".

Bà Leavitt nói thêm: "Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng của Tổng thống Donald Trump trong việc thúc đẩy thành công các lợi ích của nước Mỹ và trung gian hòa bình".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 6-4. Ảnh: AP.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những lời chỉ trích về tuyên bố của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Phía Iran trước đó cho biết họ đã "giành chiến thắng" và buộc Mỹ chấp nhận kế hoạch 10 điểm làm cơ sở đàm phán.

Ông Donald Trump gọi thông tin do CNN dẫn lại từ phía Iran là một sự "gian lận" và dẫn chứng bằng một văn bản khác của Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi.

Thông điệp của ông Araghchi chỉ xác nhận việc di chuyển qua eo biển Hormuz sẽ an toàn trong 14 ngày tới mà không đề cập đến chiến thắng quân sự.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran vốn là cơ quan quyền lực nhất về an ninh của Tehran. Sau khi tổng thư ký của hội đồng này, ông Ali Larijani, bị ám sát vào tháng trước, cơ quan này được cho là đang nỗ lực bảo vệ hình ảnh quốc gia sau các đòn tấn công từ liên minh Mỹ - Israel.

Bài đăng trên mạng xã hội X ngày 8-4 của Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi. Ảnh: X @araghchi.

Về mặt kinh tế, hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin Tehran và Oman đang lên kế hoạch thu phí quá cảnh đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dành riêng cho công tác tái thiết sau chiến sự.

Thực tế, eo biển này đã bị phong tỏa kể từ khi xung đột bắt đầu, khiến lưu lượng hàng hải sụt giảm chỉ còn 5% so với mức bình thường. Một số quốc gia như Pakistan và Ấn Độ đã phải đàm phán riêng với Iran để đảm bảo an toàn cho tàu của mình.

Một số báo cáo cho thấy Iran từng thu mức phí lên tới 2 triệu USD mỗi tàu. Hiện tại, CNN đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Oman nhưng chưa nhận được phản hồi chính thức về cơ chế thu phí chung này.