Một em bé vừa được sinh ra trên máy bay, không rõ mang quốc tịch gì

Theo Chi Chi | 08-04-2026 - 14:02 PM | Tài chính quốc tế

Quốc tịch của em bé sẽ phụ thuộc vào việc máy bay đang ở vị trí nào trên bầu trời vào thời điểm đứa bé chào đời?

Mới đây, một hành khách trên chuyến bay của hãng Caribbean Airlines từ Jamaica đến New York (Mỹ) đã chuyển dạ và sinh con ngay khi máy bay đang hạ cánh, khiến quốc tịch của em bé không rõ ràng.

Trong một thông cáo báo chí, hãng hàng không cho biết hành khách này đã sinh con trên chuyến bay BW005 vào ngày 4 tháng 4, trên đường từ Kingston, Jamaica đến thành phố New York ngay trước trưa.

Ngay khi đến sân bay quốc tế John F. Kennedy, người mẹ và em bé sơ sinh đã được nhân viên y tế chăm sóc.

Một hành khách trên chuyến bay của hãng Caribbean Airlines từ Jamaica đến New York đã sinh con khi máy bay đang hạ cánh. Ảnh: Getty Images

Hãng hàng không cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp và phản ứng kịp thời của phi hành đoàn, những người đã xử lý tình huống theo đúng quy trình đã thiết lập, đảm bảo an toàn và thoải mái cho tất cả hành khách trên máy bay. Caribbean Airlines cũng xác nhận rằng không có tình trạng khẩn cấp nào được tuyên bố trong suốt chuyến bay.”

Trong đoạn ghi âm cuộc gọi của nhân viên kiểm soát không lưu mà đài CBS News thu được, một nhân viên kiểm soát mặt đất đã nói đùa rằng đứa trẻ nên được đặt tên là "Kennedy" theo tên sân bay mà chuyến bay đã hạ cánh.

Theo trang web của hãng, Caribbean Airlines cho phép hành khách mang thai bay mà không cần giấy chứng nhận y tế cho đến hết tuần thứ 32 của thai kỳ, nhưng không chấp nhận hành khách sau tuần thứ 35.

Tình huống như vậy cực kỳ hiếm gặp, theo một nghiên cứu tháng 3 năm 2020 của Thư viện Y khoa Quốc gia, chỉ có 74 trẻ sơ sinh được sinh ra trên 73 chuyến bay thương mại từ năm 1929 đến năm 2018, trong đó 71 trẻ sống sót sau khi sinh.

Các chuyên gia cho rằng quốc tịch của đứa bé có thể phụ thuộc vào bên nào kiểm soát không phận.

Tuy nhiên, việc sinh con này làm nảy sinh một số vấn đề pháp lý liên quan đến tình trạng quốc tịch của đứa bé.

Theo Law by Mike trong một video trên YouTube, quốc tịch của đứa trẻ có thể phụ thuộc vào quốc gia, dựa trên không phận hoặc quốc tịch của cha mẹ.

“Giờ câu hỏi lớn là… đứa bé đó có phải là công dân Mỹ không?” Brad Bernstein, một luật sư chuyên về nhập cư, nói trong một video trên trang YouTube của mình. “Câu trả lời là phụ thuộc vào một điều: Chính xác thì máy bay đó đang ở vị trí nào trên bầu trời vào thời điểm đứa bé chào đời?”

Bernstein giải thích rằng nếu đứa trẻ được sinh ra trong không phận Hoa Kỳ, thì theo Tu chính án thứ 14 và các quy định của Bộ Ngoại giao nước này, đứa trẻ đó sẽ tự động trở thành công dân Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, nếu đứa bé được sinh ra "chỉ vài phút trước đó bên ngoài không phận Hoa Kỳ", thì đứa bé đó sẽ không phải là công dân Hoa Kỳ.

Nguồn: NYPost

Số nhà khoa học Trung Quốc bỏ quốc tịch Mỹ về nước tăng mạnh

Theo Chi Chi

Mỹ-Iran đồng ý ngừng bắn 2 tuần, thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt bật tăng: Nikkei có lúc tăng hơn 2.300 điểm, Kospi tăng 6%

Mỹ-Iran đồng ý ngừng bắn 2 tuần, thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt bật tăng: Nikkei có lúc tăng hơn 2.300 điểm, Kospi tăng 6% Nổi bật

Khoan sâu 4000 mét, phát hiện mỏ khí tự nhiên gần 60 tỷ mét khối cùng 130 triệu thùng dầu 'sạch'

Khoan sâu 4000 mét, phát hiện mỏ khí tự nhiên gần 60 tỷ mét khối cùng 130 triệu thùng dầu 'sạch' Nổi bật

Giữa lúc nợ xấu tăng cao, một ngân hàng Campuchia bất ngờ siết chặt giao dịch, chỉ cho khách rút chưa đến 8 triệu/ngày

Giữa lúc nợ xấu tăng cao, một ngân hàng Campuchia bất ngờ siết chặt giao dịch, chỉ cho khách rút chưa đến 8 triệu/ngày

13:32 , 08/04/2026
Chủ chuỗi nhượng quyền sở hữu 65 nhà hàng nổi tiếng vừa nộp đơn phá sản

Chủ chuỗi nhượng quyền sở hữu 65 nhà hàng nổi tiếng vừa nộp đơn phá sản

12:45 , 08/04/2026
Nóng: Ford thu hồi hơn 420.000 xe ô tô vì lỗi

Nóng: Ford thu hồi hơn 420.000 xe ô tô vì lỗi

12:33 , 08/04/2026
Sự trở lại của 1 'phượng hoàng' Trung Quốc: Từ bê bối 'thổi' doanh thu hoá vua cà phê 18.000 cửa hàng, lật đổ Starbucks chỉ sau 5 năm

Sự trở lại của 1 'phượng hoàng' Trung Quốc: Từ bê bối 'thổi' doanh thu hoá vua cà phê 18.000 cửa hàng, lật đổ Starbucks chỉ sau 5 năm

12:07 , 08/04/2026

