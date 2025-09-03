Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giữa căng thẳng với Mỹ, nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới thẳng tay xả trái phiếu Mỹ, tích cực dự trữ “đồng tiền không quốc tịch”

03-09-2025 - 16:40 PM | Tài chính quốc tế

Giữa căng thẳng với Mỹ, nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới thẳng tay xả trái phiếu Mỹ, tích cực dự trữ “đồng tiền không quốc tịch”

Động thái của Ấn Độ được cho là một phần trong chiến lược đa dạng hóa danh mục dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào đô la Mỹ.

Ấn Độ đang tăng cường mua vàng để củng cố dự trữ ngoại hối, đồng thời cắt giảm lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà nước này nắm giữ, tờ The Economic Times đưa tin

Dữ liệu từ Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) – ngân hàng trung ương nước này, cho thấy lượng trái phiếu Mỹ do Ấn Độ nắm giữ đã giảm xuống 227 tỷ USD vào tháng 6/2025, so với 242 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Dù vậy, Ấn Độ – nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới – vẫn nằm trong nhóm 20 chủ nợ lớn nhất của Mỹ, xếp trên Ả Rập Xê Út và Đức. Các chuyên gia kinh tế nhận định việc giảm tài sản gắn với USD nằm trong chiến lược đa dạng hóa danh mục dự trữ ngoại hối và phản ánh sự dịch chuyển toàn cầu nhằm giảm phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ.

Trong giai đoạn này, RBI đã bổ sung 39,22 tấn vàng, nâng tổng dự trữ vàng lên 879,98 tấn tính đến ngày 27/6/2025, so với 840,76 tấn một năm trước.

Xu hướng này không chỉ diễn ra ở Ấn Độ. Trung Quốc – hiện là chủ nợ lớn thứ 3 của Mỹ – cũng giảm lượng trái phiếu Mỹ xuống 756 tỷ USD, từ mức 780 tỷ USD vào tháng 6/2024. Trái lại, Israel tăng cường nắm giữ nợ Mỹ.

Bất chấp việc giảm trái phiếu Mỹ, tổng dự trữ ngoại hối của Ấn Độ vẫn đạt 690 tỷ USD tính đến ngày 22/8/2025. Phần lớn trái phiếu Mỹ vẫn nằm trong kho dự trữ này, giúp New Delhi duy trì “tấm đệm” USD đáng kể trong khi tiếp tục củng cố dự trữ vàng.

Từ ngày 27/8, ông Trump bắt đầu áp thuế 50% với hầu hết hàng nhập khẩu từ Ấn Độ vì New Delhi tiếp tục mua dầu thô từ Nga bất chấp cảnh báo từ Mỹ. Đây là một trong những mức thuế cao nhất của Mỹ, được coi là đòn giáng mạnh vào quan hệ thương mại song phương vốn nhiều năm hợp tác chặt chẽ về kinh tế và an ninh.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chỉ trích Ấn Độ mua dầu giá rẻ từ Nga, tinh chế rồi bán lại toàn cầu, gọi đây là hoạt động “kiếm lời” và “không thể chấp nhận được”.

Ngược lại, giới chức Ấn Độ tố Mỹ áp dụng “tiêu chuẩn kép”: chỉ trích New Delhi nhập dầu Nga, trong khi Washington vẫn mua uranium hexafluoride, palladium, phân bón từ Moscow. Ấn Độ cũng nhấn mạnh Trung Quốc gia tăng nhập dầu Nga nhưng không bị trừng phạt.

Nỗ lực phi đô la hóa, quốc gia then chốt BRICS cần mua bao nhiêu vàng mới đủ để đa dạng hóa khối dự trữ ngoại hối 3.600 tỷ USD?

Y Vân

Đời Sống Pháp Luật

