Nóng: Ford thu hồi hơn 420.000 xe ô tô vì lỗi

Theo Hà Thu | 08-04-2026 - 12:33 PM | Tài chính quốc tế

Đây không phải lần đầu tiên các dòng xe của Ford gặp tình trạng như vậy.

Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết Ford Motor đang thu hồi 422.613 xe tại Mỹ do lỗi cần gạt nước kính chắn gió. Được biết, đây không phải lần đầu tiên các dòng xe của Ford gặp tình trạng như vậy.

Năm 2022, Ford F-150 nằm trong diện thu hồi với số lượng lên đến hơn 400.000 chiếc; trong khi đó, Ford Ranger là hơn 24.000 chiếc và Ford Bronco là hơn 39.000 chiếc, cũng vì lý do tương tự.

Cơ quan cũng cho biết thêm, đợt thu hồi này bao gồm các mẫu SUV Lincoln Navigator và Ford Expedition, cũng như một số xe bán tải dòng F.

Theo NHTSA, cần gạt nước kính chắn gió có thể bị gãy, dẫn đến việc cần gạt nước không hoạt động. Bộ phận này sau đó sẽ được các đại lý kiểm tra và thay thế.

Theo: Reuters

