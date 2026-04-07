Thực hư ‘lệnh phong tỏa’ eo biển Hormuz: Hàng chục tàu vẫn nượm nượp băng biển, 4-5 tàu dầu vượt chốt mỗi ngày, Iran toan tính gì?

Anh Dũng | 07-04-2026 - 14:08 PM | Tài chính quốc tế

Trong khi các nhà giao dịch dầu mỏ toàn cầu vẫn đang mải mê phân tích hình ảnh vệ tinh và các tuyên bố chính thức, một công ty nghiên cứu đã chọn lối đi riêng: Cử trực tiếp chuyên gia phân tích đến vùng xung đột.

Citrini Research – công ty từng gây xôn xao thị trường với dự báo tiêu cực về cổ phiếu AI hồi đầu năm - cho biết đã cử nhân sự đến bán đảo Musandam của Oman. Tại đây, chuyên gia này đã đi thuyền để trực tiếp quan sát hoạt động hàng hải trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang. Những gì được ghi nhận đã thách thức quan điểm chung trên thị trường rằng "động mạch" dầu mỏ thế giới hiện đã bị đóng cửa.

Lưu lượng thực tế cao hơn số liệu chính thức

Theo báo cáo của Citrini đăng trên Substack, vị chuyên gia (giấu tên vì lý do an toàn) nhận thấy tàu thuyền vẫn đang di chuyển qua eo biển. Lưu lượng trong những ngày gần đây đã tăng lên khoảng 15 tàu mỗi ngày.

Dù con số này thấp hơn nhiều so với mức bình thường, nhưng nó cho thấy sự gián đoạn chỉ mang tính cục bộ và đang biến chuyển, thay vì bị đình trệ hoàn toàn.

"Các tàu dầu đi qua với tần suất 4-5 chiếc mỗi ngày trong tình trạng tắt hoàn toàn hệ thống định vị AIS. Khối lượng thực tế cao hơn những gì dữ liệu hiển thị và đang tăng tốc trong vài ngày qua thông qua eo biển Qeshm", báo cáo của Citrini cho biết.

AIS là hệ thống theo dõi tàu biển giúp phát sóng vị trí, tốc độ, danh tính và lộ trình của tàu. Citrini khẳng định khối lượng vận chuyển thực tế cao hơn báo cáo vì nhiều tàu đã tắt thiết bị thu phát tín hiệu để "tàng hình" trên các hệ thống theo dõi chính thức.

Cơ chế "chốt kiểm soát" thay vì phong tỏa

Dựa trên các cuộc phỏng vấn với ngư dân, Citrini nhận định Iran đang thực hiện một hệ thống cho phép tàu đi qua có chọn lọc. Các tàu dầu buộc phải có sự chấp thuận trước khi di chuyển qua vùng biển gần lãnh thổ Iran. Công ty mô tả đây là một "chốt kiểm soát chức năng" hơn là một cuộc phong tỏa toàn diện.

Citrini nhấn mạnh: "Quan điểm của chúng tôi về cuộc xung đột này rất phức tạp. Nó không đơn thuần là 'eo biển mở thì giá dầu giảm' hay 'eo biển đóng thì giá dầu tăng vọt theo hình parabol'”.

Tác động dài hạn đến thị trường dầu mỏ

Tuy nhiên, những phát hiện này chỉ dựa trên một chuyến khảo sát thực địa đơn lẻ và các lời kể chưa được kiểm chứng độc lập, nhất là trong bối cảnh thiếu minh bạch tại khu vực này.

Citrini dự báo sự gián đoạn sẽ kéo dài, khiến phí rủi ro bám rễ lâu dài vào thị trường dầu mỏ. Với tầm nhìn này, công ty ưu tiên các vị thế dầu thô dài hạn, cụ thể là ưa chuộng các hợp đồng dầu WTI kỳ hạn tháng 12/2026 hơn là các hợp đồng tháng kỳ hạn gần nhất.

"Chúng tôi cho rằng sự gián đoạn sẽ còn kéo dài và một trạng thái 'bình thường mới' sẽ thiết lập phí rủi ro vĩnh viễn. Tuy nhiên, lưu lượng vận tải có khả năng sẽ phục hồi tới 50% mức trước xung đột trong vòng 4 đến 6 tuần tới", Citrini nhận định.

Theo CNBC

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

Tàu chở LNG của quốc gia đồng minh Mỹ đang vượt eo biển Hormuz để đến Trung Quốc bất ngờ quay đầu, không thể di chuyển

Iran báo tin không lành tới thế giới về eo biển Hormuz, tuyên bố "không có ngoại lệ"

Thu về hàng tỷ USD mỗi tháng giữa chiến sự, Iran cần "cảm ơn" vị khách đặc biệt này

13:42 , 07/04/2026
Nga sắp sở hữu 'bảo bối' 60 tỷ RUB đầu tiên trong lịch sử: 'Lột xác' ngành khai thác mỏ xứ Bạch Dương

13:02 , 07/04/2026
Tổng thống Trump: Mỹ chiến thắng, có thể thu phí đi lại qua eo biển Hormuz

12:52 , 07/04/2026
[NÓNG] Ông Trump đếm ngược giờ G: Dọa "xóa sổ Iran trong một đêm"

12:22 , 07/04/2026

