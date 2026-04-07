Nga sắp sở hữu 'bảo bối' 60 tỷ RUB đầu tiên trong lịch sử: 'Lột xác' ngành khai thác mỏ xứ Bạch Dương

Nhà máy sản xuất lốp xe cỡ lớn và siêu lớn cho xe tải khai thác mỏ đầu tiên của Nga dự kiến sẽ khai trương tại Omsk vào cuối năm 2028 - Thống đốc vùng Omsk, Vitaly Khotsenko, thông báo. Với mức đầu tư lên tới 60 tỷ RUB, công suất dự kiến của nhà máy sẽ đạt con số khổng lồ 10.500 lốp/năm.

Đây là bước đi chiến lược quan trọng nhằm tự chủ công nghệ trong lĩnh vực khai thác mỏ của Moscow, truyền thông nước Nga đưa tin ngày 5/4.

"Nhà máy 60 tỷ RUB này sẽ sản xuất các loại lốp cỡ lớn và siêu lớn dành cho xe tải khai thác mỏ, bao gồm các hãng BelAZ, KAMAZ, Caterpillar và các loại xe khác. Đây là sự phát triển năng lực mới của nước Nga kể từ thời Liên Xô" - Hãng TASS trích phát biểu của ông Vitaly Khotsenko tại phiên toàn thể của Hội nghị Khoa học và Thực tiễn Quốc tế lần thứ VI về Mở rộng các Dự án Công nghệ trong Ngành Công nghiệp Hóa chất.

Hình ảnh về xe ben của hãng BelAZ. Nguồn ảnh: BelAZ

Dự án này đang được thảo luận trong bối cảnh Nga đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp hóa chất và tăng cường chủ quyền công nghệ, đồng thời phù hợp với các mục tiêu của chương trình quốc gia "Vật liệu và Hóa học mới".

Thông qua việc thực hiện chương trình quốc gia này, dự kiến tỷ lệ nhập khẩu hóa chất trong tiêu thụ sẽ giảm xuống còn 30% vào năm 2030; và đóng góp của ngành công nghiệp hóa chất vào GDP dự kiến sẽ tăng lên 11.000 tỷ RUB.

Theo chính quyền khu vực, công suất 10.500 lốp xe/năm dự kiến sẽ tạo ra một phân khúc sản xuất mới tại Nga, bởi trong thời kỳ Liên Xô, việc sản xuất lốp xe cỡ lớn tập trung tại các cơ sở của Belshina ở Belarus.

Ảnh: KAMAZ

Dự án vẫn đang trong giai đoạn phát triển; cả nhà đầu tư cụ thể lẫn địa điểm cuối cùng đều chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, chính quyền khu vực nhấn mạnh rằng sáng kiến này mang tính chiến lược và có tiềm năng "lột xác" ngành khai thác mỏ xứ Bạch Dương.

Tổng thể, đây là dự án quan trọng giúp Nga tăng cường chủ quyền công nghệ trong ngành khai thác mỏ, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Về mặt năng lượng, dự án mang lại lợi ích rõ nét. Lốp chất lượng cao và bền bỉ hơn sẽ giảm lực cản lăn, tăng tuổi thọ cho những chiếc xe tải nặng hàng trăm tấn hoạt động liên tục. Nhờ đó, các xe này sẽ tiết kiệm đáng kể nhiên liệu diesel – loại nhiên liệu mà mỗi xe BelAZ tiêu thụ rất lớn.

Ngoài ra, việc sản xuất ngay tại Nga, gần các khu mỏ ở Siberia, sẽ rút ngắn chuỗi logistics, giảm chi phí vận chuyển và tiết kiệm năng lượng gián tiếp. Nhờ vậy, ngành khai thác than, quặng và khoáng sản – những nguồn năng lượng quan trọng của Nga – sẽ hoạt động hiệu quả và ổn định hơn.