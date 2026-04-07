'Kim tự tháp' ngành ô tô sắp bị đảo lộn bởi 1 công nghệ mới của Nvidia, Tesla run sợ viễn cảnh xấu trong 5 năm tới

Robotaxi đang bắt đầu làm thay đổi cục diện cạnh tranh trong ngành ô tô, phá vỡ cấu trúc “kim tự tháp” truyền thống vốn đặt các nhà sản xuất xe ở vị trí đỉnh cao. Với việc tập đoàn công nghệ Mỹ Nvidia tung ra nền tảng mã nguồn mở hỗ trợ phát triển xe tự lái, quyền lực và ảnh hưởng lâu nay của các hãng ô tô có thể sẽ dần chuyển sang tay các công ty công nghệ.

Tại một sự kiện công nghệ do Nvidia tổ chức ở San Jose (California) ngày 16/3, hàng loạt hãng xe lớn trên thế giới đã được công bố là đối tác mới, bao gồm Nissan Motor, Isuzu Motors, BYD và Geely Auto.

Nvidia đang cung cấp một nền tảng tích hợp để phát triển các phương tiện đạt cấp độ tự lái cấp 4 - tức không cần sự can thiệp của con người. Nền tảng này kết hợp giữa chip bán dẫn và hệ thống cảm biến.

“Rồi sẽ đến ngày có một tỷ chiếc xe trên đường đều là xe tự lái”, CEO Nvidia Jensen Huang phát biểu tại triển lãm công nghệ CES ở Las Vegas ngày 5/1.

Tại CES, Nvidia cũng công bố nền tảng phát triển mã nguồn mở cho công nghệ tự lái mang tên Alpamayo. Chỉ sau hai tháng, hãng đã nâng cấp nền tảng này và mở rộng đáng kể số lượng đối tác ô tô.

Nền tảng mở của Nvidia tận dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI), không chỉ phục vụ huấn luyện AI mà còn có khả năng suy luận (inference), cho phép xe xử lý các tình huống bất ngờ như đèn giao thông bị lỗi, nhận diện và phản ứng tương tự con người. Bằng cách cung cấp công nghệ theo dạng mở, Nvidia kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhanh quá trình phát triển xe tự lái trên toàn cầu.

Không dừng lại ở đó, Nvidia còn công bố kế hoạch hợp tác với Uber Technologies để triển khai dịch vụ robotaxi tại tối đa 28 thành phố lớn trên thế giới vào năm 2028. Từ một công ty nổi tiếng với chip cho trung tâm dữ liệu, Nvidia đang dần trở thành mắt xích không thể thiếu trong lĩnh vực xe tự hành.

Động thái này không khỏi khiến Tesla - dưới sự dẫn dắt của CEO Elon Musk - chú ý. “Đây có thể là áp lực cạnh tranh với Tesla trong 5–6 năm tới, hoặc có thể lâu hơn,” Musk viết trên mạng xã hội X hồi tháng 1 sau thông báo của Nvidia.

Tesla hiện phát triển công nghệ tự lái dựa trên camera và AI. Nếu nền tảng mở của Nvidia được phổ biến rộng rãi, hãng xe này sẽ phải đối mặt với nhiều đối thủ hơn.

Tuy nhiên, Musk vẫn tỏ ra tự tin: “Khoảng cách từ khi công nghệ tự lái ‘hoạt động được’ đến khi nó an toàn hơn con người là nhiều năm,” ám chỉ Tesla đang có lợi thế.

Trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại, Tesla - từng là nhà sản xuất xe điện thuần túy - đang chuyển hướng mạnh sang các lĩnh vực dựa trên AI như robotaxi. Từ tháng 4, hãng sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt xe phục vụ robotaxi, đồng thời lên kế hoạch triển khai tại 7 thành phố ở Mỹ và xây dựng các nhà máy sản xuất chip cho xe tự lái.

Cuộc cạnh tranh giữa Nvidia và Tesla cho thấy tương lai ngành ô tô sẽ được quyết định bởi AI và năng lực xử lý của chip bán dẫn. Trước đây, công nghệ tự lái phụ thuộc vào bản đồ độ chính xác cao và dữ liệu lái xe. Nhưng hiện nay, các hệ thống mới giao toàn bộ việc nhận diện, ra quyết định và điều khiển cho AI, không còn cần bản đồ chi tiết. Điều đó đồng nghĩa, những công ty có thể phát triển chip mạnh hơn và mở rộng mô hình AI hiệu quả hơn sẽ nắm lợi thế.

Trong lịch sử, ngành ô tô vận hành theo mô hình kim tự tháp: các hãng xe đứng trên cùng, bên dưới là các nhà cung cấp linh kiện. Quyền lực nằm ở việc các hãng xe định nghĩa chức năng sản phẩm. Nhưng khi giá trị gia tăng của xe được quyết định bởi AI, cấu trúc này có thể thay đổi.

Tại Trung Quốc, Huawei Technologies đã bắt đầu đóng vai trò dẫn dắt trong việc thiết kế và phát triển xe, nhờ lợi thế về chip, AI và hệ thống điều khiển điện tử.

Để đối phó, nhiều hãng xe đang tăng tốc hợp tác với các công ty công nghệ. Nissan sẽ sử dụng mô hình AI của startup Anh Wayve Technologies trong hệ thống hỗ trợ lái xe thế hệ mới dự kiến thương mại hóa vào năm tài chính 2027. Uber cũng đã hợp tác với Rivian Automotive và lên kế hoạch mua tới 50.000 xe tự hành vào năm 2031.

Đối với các nhà cung ứng linh kiện, AI vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Công ty Israel Mobileye - trước đây chỉ là nhà cung cấp cấp hai chuyên về phần mềm - hiện đã bắt đầu phát triển bộ điều khiển điện tử, lĩnh vực vốn thuộc về các nhà cung cấp cấp một.

Theo ông Tang Jin từ bộ phận giải pháp kinh doanh của Mizuho Bank, “chừng nào các hãng xe vẫn dựa vào hệ sinh thái động cơ đốt trong, họ sẽ khó cạnh tranh với Tesla và các doanh nghiệp Trung Quốc về chi phí và tốc độ.” Ông cũng cho rằng không thể loại trừ khả năng quyền lực sẽ dịch chuyển sang các công ty công nghệ.

Tuy nhiên, việc thương mại hóa trên quy mô lớn vẫn còn nhiều thách thức. “Rào cản về pháp lý và chi phí xe tăng cao vẫn là những vấn đề lớn,” ông Tang nhận định.

Theo: Nikkei Asia, WSJ