Startup bí ẩn âm thầm làm con chip rẻ hơn Nvidia, mới 2 năm tuổi nhưng tiềm năng hơn cả những công ty lớn gấp 10

Một doanh nhân trẻ người Anh 25 tuổi vừa huy động được 220 triệu USD cho startup bán dẫn bí mật tại Anh, với tham vọng phát triển các con chip AI nhanh hơn và rẻ hơn so với Nvidia.

Công ty có trụ sở tại London mang tên Olix, được thành lập năm 2024 bởi James Dacombe, đã nhanh chóng thu hút tổng cộng 250 triệu USD vốn đầu tư từ các quỹ như Plural, Vertex Ventures, LocalGlobe và Entrepreneurs First. Vòng gọi vốn mới nhất trị giá 220 triệu USD do Hummingbird Ventures (London) dẫn dắt, định giá startup này ở mức hơn 1 tỷ USD, theo các tài liệu mà Financial Times tiếp cận được. Hummingbird trước đó từng rót vốn vào các công ty fintech như Kraken, Revolut và ứng dụng giao đồ ăn Deliveroo.

Thay vì cạnh tranh trực diện với Nvidia, Olix đang phát triển một cách tiếp cận hoàn toàn mới trong thiết kế chip, nhắm tới nhu cầu ngày càng tăng của AI “inference” (suy luận). Các tác nhân AI thế hệ mới như Claude Code của Anthropic và những công cụ AI có khả năng “lập luận” hoặc nghiên cứu sâu trước khi trả lời người dùng tiêu tốn tài nguyên tính toán nhiều hơn đáng kể so với các chatbot đời trước như ChatGPT hay Copilot.

Nhiều startup chip trước đây đã cố gắng thách thức sự thống trị của Nvidia trong hạ tầng AI bằng cách điều chỉnh kiến trúc GPU của hãng - vốn có nguồn gốc từ ngành game 30 năm trước. Tuy nhiên, theo giới thiệu trên website, Olix đang xây dựng một “thế hệ bộ gia tốc hoàn toàn mới”, hướng tới hiệu năng cao và “thoát khỏi những ràng buộc về chuỗi cung ứng” của các bộ xử lý AI hiện nay. Công ty cho biết họ đang phát triển một bộ xử lý kỹ thuật số quang học với “kiến trúc bộ nhớ và kết nối hoàn toàn mới”, nhưng vẫn đảm bảo tương thích với các mô hình AI hiện có.

Jonathan Heiliger, đối tác điều hành tại Vertex Ventures kiêm cựu lãnh đạo hạ tầng của Facebook, nhận định: “Một trong những hạn chế lớn nhất của AI hiện nay là năng lực tính toán cần thiết để vận hành các mô hình ở quy mô lớn.”

Ông nói thêm: “Cách tiếp cận dựa trên GPU hiện tại buộc phải đánh đổi giữa tốc độ và chi phí. Olix đang theo đuổi một hướng đi hoàn toàn khác, với mục tiêu tạo ra bước nhảy vọt ở cả hai yếu tố này. Tiềm năng là rất lớn”.

Olix, trước đây có tên là Flux Computing, được kỳ vọng có thể giao sản phẩm đầu tiên cho khách hàng ngay trong năm tới, theo các nguồn tin thân cận. Công ty từ chối bình luận về việc gọi vốn.

Cho đến nay, chưa start-up nào thực sự làm suy yếu đáng kể vị thế thống trị của Nvidia trên thị trường AI. Tuy nhiên, thương vụ gần đây giữa Nvidia và đối thủ startup Groq, nơi có sự tham gia của một trong những nhà sáng lập ban đầu của chip AI Google, đã thổi bùng lại sự quan tâm của nhà đầu tư đối với lĩnh vực từng bị xem là quá rủi ro và tốn kém vốn.

Heiliger cho rằng: “AI inference đòi hỏi phải xem xét lại toàn bộ cách thiết kế chip từ nền tảng. Việc tái cấu trúc hệ thống ở quy mô như vậy là vô cùng khó khăn, và James cùng đội ngũ đang triển khai nhanh hơn cả những công ty có nguồn lực gấp 10 lần.”

James Dacombe hiện cũng là CEO của CoMind - một startup giám sát não bộ mà anh sáng lập từ khi còn ở tuổi thiếu niên và đã huy động được 100 triệu USD. Một số nhà đầu tư tại Anh kỳ vọng Olix có thể giúp nước này giành vị thế vững chắc hơn trong thị trường hạ tầng AI đang bùng nổ nhưng hiện do các công ty Mỹ chi phối.

Dù vậy, nguồn vốn cho các công ty chip tại Anh vẫn còn kém xa Thung lũng Silicon. Tuần trước, Cerebras (California) công bố vòng gọi vốn 1 tỷ USD, định giá công ty ở mức 23 tỷ USD. D-Matrix, một startup chip khác tại Silicon Valley cũng nhắm tới thị trường AI inference, đã huy động được 450 triệu USD.

Trong bối cảnh cuộc đua AI toàn cầu ngày càng khốc liệt, Olix đang đặt cược vào một hướng đi táo bạo và nếu thành công, không chỉ tạo ra thách thức với Nvidia, mà còn có thể giúp nước Anh giành lại vai trò đáng kể trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Theo: Financial Times