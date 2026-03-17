Jensen Huang tuyên bố doanh thu Nvidia sẽ đạt 1.000 tỷ USD vào năm 2027 chỉ nhờ bán 2 loại chip

Tại hội nghị nhà phát triển thường niên GTC diễn ra ngày 17/3 tại San Jose (California), CEO Nvidia Jensen Huang đã đưa ra dự báo đầy tham vọng: tổng giá trị đơn đặt hàng liên quan đến hai thế hệ chip AI chủ lực của hãng - Blackwell và Vera Rubin - có thể đạt tới 1.000 tỷ USD vào năm 2027.

Con số này cao gấp đôi so với dự báo mà Nvidia đưa ra cách đây một năm. Khi đó, công ty chỉ ước tính cơ hội doanh thu từ hai nền tảng chip này vào khoảng 500 tỷ USD. Tuy nhiên, sau báo cáo tài chính gần đây, ban lãnh đạo Nvidia cho biết tốc độ tăng trưởng thực tế đang vượt xa những dự đoán ban đầu.

Phát biểu trước hàng nghìn nhà phát triển và đối tác công nghệ, Huang cho rằng nhu cầu đối với chip AI đang bùng nổ trên toàn cầu, từ các startup công nghệ cho đến những tập đoàn lớn.

“Nếu họ có thêm năng lực tính toán, họ có thể tạo ra nhiều token hơn, và điều đó đồng nghĩa với doanh thu cao hơn,” Huang nói.

Thông tin này lập tức tạo hiệu ứng tích cực trên thị trường, giúp cổ phiếu Nvidia tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch cùng ngày.

“Cơn khát” chip AI chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Trong vài năm qua, GPU phục vụ trí tuệ nhân tạo đã biến Nvidia từ một hãng sản xuất chip đồ họa thành công ty niêm yết giá trị nhất thế giới, với vốn hóa khoảng 4.500 tỷ USD.

Làn sóng AI hiện đang chuyển sang giai đoạn mới. Nếu trước đây công nghệ này chủ yếu được ứng dụng trong các chatbot, thì hiện nay ngày càng nhiều doanh nghiệp phát triển AI tự động (agentic AI) - các hệ thống có khả năng tự tạo ra những “tác nhân AI” khác để thực hiện nhiệm vụ, ra quyết định và vận hành quy trình mà không cần con người giám sát liên tục.

Xu hướng này khiến khối lượng token AI được tạo ra tăng mạnh, kéo theo nhu cầu xử lý suy luận (AI inference) ngày càng lớn và đòi hỏi phần cứng có tốc độ cao hơn. Nvidia cho biết doanh thu quý hiện tại dự kiến tăng 77% so với cùng kỳ, đạt khoảng 78 tỷ USD. Đây cũng là quý thứ 11 liên tiếp công ty ghi nhận tăng trưởng doanh thu trên 55%.

Vera Rubin - Thế hệ siêu máy AI mới

Một trong những tâm điểm của sự kiện GTC năm nay là Vera Rubin, hệ thống siêu máy tính AI thế hệ mới của Nvidia dự kiến ra mắt vào cuối năm.

Theo công bố của hãng, hệ thống này gồm tới 1,3 triệu linh kiện và có hiệu suất trên mỗi watt điện cao gấp 10 lần so với nền tảng trước đó là Grace Blackwell. Đây là bước tiến quan trọng khi tiêu thụ năng lượng đang trở thành thách thức lớn nhất đối với các trung tâm dữ liệu AI trên toàn thế giới.

Tại sự kiện, Huang cũng giới thiệu Groq 3 Language Processing Unit (LPU) - dòng chip mới được phát triển từ startup Groq, công ty mà Nvidia đã mua lại phần lớn tài sản trong thương vụ 20 tỷ USD vào tháng 12 năm ngoái, lớn nhất lịch sử hãng. Groq được sáng lập bởi các kỹ sư từng tham gia phát triển Tensor Processing Unit (TPU) của Google - một trong những đối thủ cạnh tranh đáng chú ý với GPU của Nvidia.

Nvidia cũng giới thiệu hệ thống Groq 3 LPX rack, có thể chứa 256 chip LPU và hoạt động song song với hệ thống Vera Rubin. Theo Huang, cấu hình này có thể tăng hiệu suất xử lý token trên mỗi watt của GPU Rubin lên tới 35 lần.

“Chúng tôi kết hợp hai loại bộ xử lý có đặc điểm rất khác nhau: một dành cho xử lý khối lượng lớn, một dành cho độ trễ cực thấp,” Huang nói. “Nhưng điều đó cũng có nghĩa là chúng ta cần rất nhiều bộ nhớ, vì vậy chúng tôi bổ sung thêm nhiều chip Groq.”

Ngoài ra, hé lộ kiến trúc siêu máy AI tiếp theo, Nvidia cũng trình diễn nguyên mẫu của Kyber, kiến trúc rack thế hệ mới dự kiến thay thế Rubin trong tương lai. Thiết kế Kyber tích hợp 144 GPU được bố trí theo chiều dọc thay vì ngang, giúp tăng mật độ tính toán và giảm độ trễ trong các hệ thống AI quy mô lớn. Công nghệ này sẽ xuất hiện trong hệ thống Vera Rubin Ultra, dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Nvidia mở rộng hệ sinh thái AI

Trong bài phát biểu kéo dài gần hai giờ, Huang đề cập đến OpenClaw, một nền tảng AI mới ra mắt đầu năm nay bởi lập trình viên người Áo Peter Steinberger. Nền tảng này đang thu hút sự chú ý vì cho phép AI tự động thực hiện nhiệm vụ, ra quyết định và hành động thay người dùng.

Để hỗ trợ cộng đồng phát triển, Nvidia giới thiệu NemoClaw, một bộ công cụ giúp các nhà phát triển xây dựng các tác nhân AI trên nền tảng phần cứng của Nvidia.

“Nó sẽ tự tìm OpenClaw, tải xuống và xây dựng cho bạn một tác nhân AI,” Huang giải thích, đồng thời cho biết Nvidia đang đẩy mạnh tham vọng trong ngành xe tự hành.

Huang cho biết Uber sẽ triển khai đội xe sử dụng phần mềm Drive AV của Nvidia tại 28 thành phố trên bốn châu lục vào năm 2028, bắt đầu từ Los Angeles và San Francisco vào năm tới. Đồng thời, nhiều hãng xe lớn như Nissan, BYD, Geely, Isuzu và Hyundai cũng đang phát triển xe tự lái cấp độ 4 dựa trên nền tảng Drive Hyperion của Nvidia.

Theo: CNBC