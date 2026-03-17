Không phải Slovakia hay Hungary, thủ tướng một nước EU bất ngờ kêu gọi châu Âu bình thường hóa quan hệ với Nga để được hưởng năng lượng giá rẻ

Thủ tướng Bỉ đã kêu gọi EU bình thường hóa quan hệ với Nga để tiếp cận nguồn năng lượng giá rẻ.

“Chúng ta phải bình thường hóa quan hệ với Nga để tiếp cận lại nguồn năng lượng giá rẻ. Đó là lẽ thường tình”, Thủ tướng Bart De Wever phát biểu với tờ báo L'Echo (Bỉ).

“Trong các cuộc thảo luận riêng, các nhà lãnh đạo châu Âu đều đồng ý với tôi, nhưng không ai dám nói thẳng ra. Chúng ta phải chấm dứt xung đột vì lợi ích của châu Âu”, ông De Wever nói trong cuộc phỏng vấn được đăng tải vào cuối tuần qua.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đầu năm 2022, EU đã cung cấp hàng trăm tỷ euro viện trợ tài chính và quân sự cho Kiev, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow. Chấm dứt nhập khẩu dầu khí từ Nga là trong những trọng tâm của chiến lược.

Tuy nhiên, cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã đẩy giá dầu và khí đốt tăng mạnh, làm dấy lên các cuộc thảo luận trên khắp châu Âu về nguồn cung năng lượng và cách giảm chi phí cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Các bộ trưởng ngoại giao EU thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine và xung đột ở Trung Đông tại một cuộc họp ở Brussels vào 16/3.

Ông De Wever đã từng bác bỏ kế hoạch của Ủy ban châu nhằm sử dụng tài sản của Nga bị đóng băng ở Bỉ để cho Ukraine vay. Trả lời phỏng vấn, nhà lãnh đạo Bỉ cho biết vừa cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev, vừa cố gắng làm suy yếu nền kinh tế của Moscow là không khả thi nếu không có Mỹ sát cánh.

“Vì chúng ta không thể gây áp lực lên Nga bằng cách gửi vũ khí cho Ukraine, và không thể bóp nghẹt nền kinh tế Nga nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, nên chỉ còn một phương pháp duy nhất: đạt được thỏa thuận”, thủ tướng nói thêm.

Tuyên bố của ông De Wever vấp phải sự chỉ trích của ngoại trưởng Bỉ Maxime Prévot.

“Chúng ta có nên đối thoại với Nga không? Có. Đó chính là bản chất của ngoại giao: nói chuyện, kể cả với những người mà mình bất đồng quan điểm”, ông Prévot nói. “Nhưng đối thoại không giống với bình thường hóa. Và đó là một sự khác biệt then chốt”.

Ông Prévot nói thêm: “Ngày nay, Nga từ chối sự hiện diện của châu Âu trên bàn đàm phán và vẫn giữ vững những yêu sách cực đoan. Chừng nào điều đó còn tiếp diễn, việc nói về bình thường hóa sẽ phát đi tín hiệu yếu kém và làm suy yếu sự đoàn kết châu Âu mà chúng ta cần hơn bao giờ hết”.

Trong phát biểu vào cuối ngày thứ Hai (17/3), ông De Wever dường như đã làm rõ lập trường của mình. Ông nói với các phóng viên: “Tôi không bảo vệ một đường lối khác với chính phủ của tôi. Rõ ràng là chúng ta không thể nói về việc bình thường hóa quan hệ chừng nào còn có chiến tranh. Tôi đang nói về một kịch bản khả thi, sau chiến tranh, sau một thỏa thuận hòa bình có thể chấp nhận được đối với cả Ukraine và châu Âu”.

“Điều duy nhất tôi muốn nói là tình hình hiện tại, khi châu Âu không ngồi vào bàn đàm phán mà lại phải trả giá cho cuộc chiến, là không thoải mái. Chúng ta sẽ không bỏ rơi Ukraine”.

Khi được hỏi về những bình luận trước đó của ông De Wever, Ủy viên năng lượng EU Dan Jørgensen cho biết: “Chúng tôi đã quyết định trong Liên minh châu Âu rằng chúng tôi không muốn nhập khẩu năng lượng từ Nga. Trước Giáng sinh, chúng tôi đã đưa điều này vào luật”.

“Sẽ là một sai lầm nếu chúng ta lặp lại những gì đã làm trong quá khứ. Trong tương lai, chúng ta sẽ không nhập khẩu dù chỉ một phân tử nào từ Nga”, vị quan chức châu Âu nói thêm.

Theo FT﻿