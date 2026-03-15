NATO đang làm gì sát nách Nga?

Binh sĩ Na Uy và Anh tham gia cuộc tập trận Cold Response 2026 tại Na Uy.

Hãng RIA Novosti đưa tin về các công tác chuẩn bị, những gì các nước thuộc Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang thực hành và những kịch bản mà họ đang xem xét.

Cuộc tập trận hỗn hợp

Ngày 9/3, cuộc tập trận Cold Response 26 kéo dài 10 ngày của NATO đã bắt đầu tại Na Uy và Phần Lan. Cuộc tập trận này có sự tham gia của 32.500 binh sĩ từ 14 quốc gia, ngoài nước chủ nhà, còn có sự góp mặt của Mỹ, Anh, Đức, Hà Lan, Pháp, Ý, Canada, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Đan Mạch và Bỉ.

Trang web của Bộ Quốc phòng Na Uy nêu rõ: "Mục tiêu chính là thúc đẩy khả năng răn đe, tăng cường năng lực phòng thủ của Na Uy và các đồng minh, và trấn an người dân".

Có 11.800 binh sĩ tham gia các cuộc diễn tập trên bộ tại Na Uy và 7.500 binh sĩ tại Phần Lan. Số còn lại sẽ hoạt động trên biển và trên không.

Thử nghiệm trong điều kiện khắc nghiệt

Theo như ban tổ chức, các cuộc tập trận này diễn ra trên nhiều lĩnh vực, nghĩa là chúng sẽ được tổ chức trên đất liền, trên biển, trên không, trong không gian và trong không gian mạng.

Phần mềm cũng cung cấp mô phỏng sự tham gia của các lực lượng lớn hơn.

Trang web của Bộ Quốc phòng Na Uy nhấn mạnh: "Các lực lượng đồng minh sẽ thu được kinh nghiệm quý báu khi hoạt động trong điều kiện vùng Bắc Cực, điều này rất cần thiết cho khả năng sẵn sàng chiến đấu ở vùng Cực Bắc".

Phối hợp với dân sự

Hoạt động của NATO không chỉ đơn thuần là việc chuẩn bị và sẵn sàng trong lĩnh vực quân sự.

Hãng tin Reuters dẫn lời Thiếu tướng Lars Lervik, Tư lệnh Quân đội Na Uy, cho biết: "Quốc phòng của đất nước phụ thuộc vào sự vận hành bình thường của hầu hết các khía cạnh trong đời sống công cộng".

Cần phải tìm ra giải pháp cho sự phối hợp giữa quân đội và dân sự.

"Ví dụ, khi hệ thống chăm sóc sức khỏe cung cấp dịch vụ chăm sóc cho một số lượng lớn binh sĩ bị thương của lực lượng Na Uy và đồng minh rất cần có sự phối hợp với lực lượng dân sự", vị tướng này lưu ý.

Giới chức Phần Lan cảnh báo rằng không chỉ các đơn vị chính quy tham gia vào cuộc tập trận này.

Helsinki đưa tin: "Những người lính nghĩa vụ và lính dự bị cũng sẽ có cơ hội thử sức mình trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt ở Rovajarvi".

Bức tranh tổng thể

Cuộc tập trận Cold Response 26 là một phần của Chiến dịch Arctic Sentry đầy tham vọng của NATO, được khởi động vào tháng 2/2026.

Chiến dịch này do Bộ Tư lệnh Liên quân Norfolk (JFC Norfolk) chỉ huy, với sự định hướng chiến lược từ Bộ Tư lệnh Tác chiến Đồng minh.

Liên minh này không hề giấu giếm việc "NATO đang tăng cường sự hiện diện, thiết lập các cấu trúc mới trên khắp lãnh thổ đồng minh ở Bắc Cực và vùng Cực Bắc".

Tháng 10/2025, một Trung tâm Điều hành Không quân Liên hợp đã được khai trương tại Na Uy, và các lực lượng mặt đất tiền tuyến dưới sự chỉ huy của Thụy Điển đang được triển khai tại Phần Lan.

Na Uy đã tuyên bố năm 2026 là Năm Quốc phòng Toàn diện. Oslo dự định tổ chức một loạt các cuộc tập trận vào mùa Xuân và mùa Thu nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan dân sự và quân sự trong trường hợp chiến tranh xảy ra.

"Na Uy không thể chỉ dựa vào lực lượng vũ trang để bảo vệ. Quốc phòng hiện đại là điều không thể thiếu một xã hội dân sự hiệu quả", Bộ Quốc phòng khẳng định.

Người dân đang được chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Trang web của Bộ Quốc phòng Na Uy giải thích cách sống sót ít nhất một tuần, cách giao tiếp với gia đình và hàng xóm, và cách tiếp thu thông tin.

Rõ ràng là NATO đang nhắm đến một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga, giao cho nước láng giềng phía bắc một vai trò đặc biệt. Liên minh này nhận thức rõ rằng cuộc đối đầu sẽ kéo dài.

Đó là lý do tại sao NATO tập trung vào các vấn đề dân sự, bởi lực lượng quân đội chính quy cần được chi viện từ dân sự khi cần.