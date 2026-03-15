Mỹ đã phóng 168 quả Tomahawk trong 100 giờ, tiêu tốn ít nhất 11,3 tỷ USD

Chiến hạm Aegis Mỹ phóng Tomahawk tấn công Iran.

Tờ Financial Times đưa tin, Mỹ đang nhanh chóng làm cạn kiệt kho vũ khí của mình và đã "tiêu hao nhiều năm" một số loại đạn dược quan trọng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến chống lại Iran.

Theo nguồn tin, trong một cuộc họp kín hôm thứ Ba, các quan chức Lầu Năm Góc ước tính rằng 6 ngày đầu tiên của cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đã tiêu tốn ít nhất 11,3 tỷ USD.

Việc cạn kiệt nhanh chóng nguồn cung cấp đạn dược đã làm dấy lên lo ngại về chi phí chiến tranh ngày càng tăng cao và khả năng của Mỹ trong việc bổ sung các loại vũ khí quan trọng, bao gồm cả tên lửa tầm xa tiên tiến Tomahawk.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington ước tính rằng lực lượng Mỹ đã phóng 168 tên lửa hành trình Tomahawk trong 100 giờ đầu tiên của chiến dịch chống lại Iran.

"Đó là một khoản chi tiêu khổng lồ cho tên lửa Tomahawk. Hải quân sẽ cảm nhận được điều đó trong vài năm tới", một nguồn tin nói với tờ báo, đồng thời cho biết thêm Mỹ đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt khó có thể khắc phục trong thời gian ngắn.

Tên lửa hành trình Tomahawk, loại vũ khí tấn công tầm xa, cận âm của Hải quân Mỹ, có giá khoảng 3,6 triệu USD mỗi quả. Quân đội Mỹ chỉ mua 322 quả trong 5 năm qua, bao gồm 57 quả cho năm tài chính 2026 với giá 206,6 triệu USD, chỉ đủ để thay thế một phần nhỏ số lượng có thể đã được sử dụng trong các chiến dịch gần đây.

Quy mô chi tiêu của Mỹ trái ngược hoàn toàn với những lời đảm bảo gần đây từ Nhà Trắng và Bộ Chiến tranh.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã tuyên bố trước công chúng hồi đầu tháng 3 "kho vũ khí của chúng ta đã đầy ắp và ý chí của chúng ta là sắt đá", trong khi Tổng thống Trump khoe đất nước có thể tiến hành chiến tranh "mãi mãi" nhờ nguồn cung vũ khí "gần như không giới hạn".

Theo nguồn tin này, Lầu Năm Góc dự kiến ​​sẽ sớm đệ trình yêu cầu lên Nhà Trắng và Quốc hội về khoản ngân sách quân sự bổ sung lên tới 50 tỷ USD.

Tuy nhiên, bất kỳ khoản tài trợ bổ sung nào cho cuộc chiến tranh với Iran đều có khả năng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ ở cả hai viện. Theo tờ Financial Times, các nhà lập pháp đảng Dân chủ dự kiến ​​sẽ phản đối, nhiều người lên án chiến dịch này là bất hợp pháp do thiếu sự ủy quyền của Quốc hội.

Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski (đảng Cộng hòa, bang Alaska), một thành viên của Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện, đã thể hiện sự phản đối đối với yêu cầu không giới hạn thời gian và nhắc lại Nhà Trắng từ lâu đã nói với Ukraine và các nước ủng hộ châu Âu rằng họ không thể cung cấp thêm vũ khí cho Kiev bởi quyết định như vậy đang làm cạn kiệt kho dự trữ của Mỹ.