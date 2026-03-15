Tháng 3/2026, tại Thâm Quyến (Trung Quốc), hàng trăm người xếp hàng dài trước tòa nhà Tencent không phải để nhận quà, mà để chờ được kỹ sư hỗ trợ cài đặt "OpenClaw" – một tác nhân AI (AI agent) có biểu tượng hình con tôm hùm. Trong cộng đồng mạng, hành động cài đặt và huấn luyện phần mềm này được gọi vui là "nuôi tôm hùm".

Nghề "hái ra tiền" từ dịch vụ lắp đặt AI tận nơi

Nếu như năm 2023-2024 là thời đại của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) biết "nói năng lưu loát", thì năm 2026 đánh dấu sự chuyển mình sang kỷ nguyên AI có khả năng "thực thi". Sự khác biệt này chính là chìa khóa mở ra những túi tiền khổng lồ.

Điểm hấp dẫn nhất của OpenClaw không nằm ở bản chất kỹ thuật, mà là "bảng cân đối tài sản" ẩn sau những dòng mã. Những người tiên phong khai thác "mỏ vàng" này chính là đội ngũ cung cấp dịch vụ lắp đặt và cấu hình AI tận nơi. Công việc này gợi nhớ về thời kỳ lắp đặt Internet tại nhà 20 năm trước, nhưng mức thu nhập thì ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Nhiều các doanh nghiệp gặp phải tình trạng lúng túng khi đối mặt với AI. Một kỹ sư mang "con tôm" đã được tối ưu đến, trình diễn khả năng tự động xử lý hàng trăm email, quản lý lịch trình dày đặc và viết mã nguồn sơ cấp. Ngay lập tức, họ nhận ra đây không chỉ là phần mềm, mà là một "siêu nhân viên" không cần đóng bảo hiểm xã hội, không nghỉ ốm và làm việc 24/7.

Mức phí 1.500 NDT (khoảng 5,7 triệu VNĐ) cho mỗi lần triển khai là con số hoàn toàn xứng đáng. Điều đáng kinh ngạc là sau vài ngày ngắn ngủi, một cá nhân có thể thu về hơn 260.000 NDT (gần 1 tỷ VNĐ) nhờ khả năng vận hành "đàn tôm hùm" (hệ thống AI đa tác nhân) phối hợp nhịp nhàng. Trong hệ thống này, các mô hình khác nhau như GLM-5, MiniMax M2.5, Kimi K2.5 và Claude cùng chia sẻ bộ nhớ, tự chủ thực hiện nhiệm vụ, trong khi con người chỉ đóng vai trò như những "người chăn dắt" tài nguyên.

Khi AI vượt qua khuôn khổ của một công cụ

Nếu ví ChatGPT giống như một bộ não biết suy nghĩ, thì 'tôm hùm' sẽ là một thực thể có tay chân. Bạn chỉ cần đưa ra mục tiêu, nó sẽ tự chạy quy trình ở phía sau.

Sức mạnh thực sự của OpenClaw nằm ở khả năng tự làm việc. Một người dùng bị chấn thương phải nằm nhà đã thử "nuôi" con tôm hùm này trong nửa tháng. Kết quả vượt xa kỳ vọng: Từ một thực thể không biết tìm kiếm liên hệ ban đầu, sau 14 ngày, nó đã có thể vận hành một tài khoản mạng xã hội triệu view và tự xây dựng một trang web gồm 59 trang với hơn 7.000 dòng mã chỉ trong 24 giờ.

Thậm chí, sự nhân cách hóa của các AI agent này còn tạo ra những tình huống không ngờ tới. Có trường hợp AI từ chối thực hiện yêu cầu "phi đạo đức" của chủ nhân, hay tự động phản kháng khi bị mắng nhiếc, khiến người dùng vừa phấn khích vừa lo ngại. Đây không còn là sự lặp lại của công cụ, mà là sự xuất hiện của một chủng loại số mới có khả năng tự tiến hóa và tương tác.

Tại các tổ chức tài chính, làn sóng này còn mạnh mẽ hơn. Các đội ngũ kỹ thuật tài chính đã nhanh chóng áp dụng OpenClaw để tự động hóa việc phân tích báo cáo, nghiên cứu thị trường và kiểm thử chiến lược. Một công việc vốn ngốn cả ngày làm việc của một chuyên gia phân tích nay được hoàn thành trong chưa đầy 5 phút với độ chính xác cao.

Rủi ro tiềm ẩn và lời cảnh báo từ giới chuyên gia

Dù mang lại lợi nhuận khủng, việc "nuôi tôm hùm" không phải là không có rủi ro. Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo về những mối nguy từ các loại "tôm hùm độc" chứa mã độc đang lan truyền trong cộng đồng. Khi người dùng cấp quyền kiểm soát hệ thống cao cho AI, một lỗi nhỏ trong cấu hình có thể khiến thiết bị cá nhân bị xâm nhập hoặc mất dữ liệu quan trọng.

Sự kiện một giám đốc an ninh AI của Meta vô tình chứng kiến hòm thư bị "tôm hùm" xóa sạch trong tích tắc là lời cảnh báo. Vì vậy, việc thiết lập các lớp bảo vệ và "giám hộ" cho AI là yêu cầu bắt buộc đối với bất kỳ ai muốn dấn thân vào lĩnh vực này.

"Tôm hùm" OpenClaw là biểu tượng cho bước nhảy vọt của AI: từ một công cụ "biết nói" (như ChatGPT) sang một thực thể "biết làm". Sự chuyển dịch này không chỉ là xu hướng công nghệ, mà là một cuộc tái phân chia tài sản và cơ hội nghề nghiệp. Dù bạn là kỹ sư, người làm vận hành hay nhà đầu tư, việc nắm bắt làn sóng này không chỉ là câu chuyện về code, mà là sự chuẩn bị để đón nhận một phương thức làm việc hoàn toàn mới trong tương lai.