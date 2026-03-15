Xuất hiện chiêu mới của Iran: Vũ khí của Lầu Năm Góc có thể bị vô hiệu?

Chiêu mới của Iran ở eo biển Hormuz

Fox News ngày 13/3 cho biết, một chuyên gia quốc phòng cảnh báo rằng Iran đang triển khai các tàu không người lái chở chất nổ được ngụy trang thành tàu đánh cá bằng gỗ ở eo biển Hormuz - động thái này báo hiệu một giai đoạn mới của xung đột hàng hải hỗn hợp tại một trong những tuyến đường vận chuyển quan trọng nhất thế giới.

Cameron Chell, Giám đốc điều hành của công ty công nghệ máy bay không người lái Draganfly, đã phát biểu sau khi Tổ chức Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) xác nhận rằng một tàu chở dầu treo cờ Quần đảo Marshall đã bị một phương tiện mặt nước không người lái của Iran tấn công vào ngày 1/3 ở phía bắc Muscat, Oman.

"UKMTO đã nhận được xác nhận rằng tàu đã bị tấn công bởi một phương tiện bề mặt không người lái (USV), và thủy thủ đoàn đã được sơ tán lên bờ", UKMTO cho biết trong một bản đánh giá mối đe dọa.

Các báo cáo cũng chỉ ra rằng hai tàu chở dầu khác đã bị tấn công bằng tàu mang chất nổ điều khiển từ xa ở Vịnh Ba Tư vào ngày 11/3, khi Iran tăng cường các cuộc tấn công vào các tàu nước ngoài sau khi Mỹ phát động tấn công.

Ông Chell cảnh báo rằng việc sử dụng cái gọi là "thuyền tự sát" đại diện cho một mối đe dọa bất đối xứng ngày càng gia tăng ở eo biển hẹp, rộng khoảng 34km, đồng thời nhấn mạnh khả năng công nghệ đằng sau các cuộc tấn công này.

Vận tải đường thủy vùng Vịnh Ba Tư giảm do xung đột. Ảnh: Getty

"Iran có thể sử dụng điều khiển từ xa bằng sóng radio, tầm nhìn trực tiếp, nhảy tần số hoặc liên lạc vô tuyến mã hóa giữa các xuồng nhỏ và bờ biển eo biển Hormuz," Chell nói với Fox News.

"Những chiếc thuyền này có thể bị gây nhiễu và theo dõi, nhưng khi có đến 50 chiếc như vậy, rất khó để tìm thấy tất cả chúng dọc theo bờ biển này hoặc tìm một chiếc thuyền đánh cá bằng gỗ dài 6 mét chở đầy chất nổ."

"Họ có thể có một người điều khiển một đàn gồm 10 chiếc thuyền ," ông nói trước khi mô tả cách "cũng có thể có hình thức điều khiển tự động theo đàn, trong đó họ có thể có 10 chiếc thuyền có thể hoạt động với mức độ độc lập cao, bởi vì chúng đã được lập trình sẵn."

"Những chiếc thuyền này sẽ được dùng để đâm vào mục tiêu và phát nổ," Chell giải thích.

Mỹ tăng cường đối phó

Những bình luận của Chell được đưa ra sau bản tin ngày 12/3 của Reuters cho biết sáu tàu đã bị tấn công ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

Các nguồn tin cho biết Iran cũng đã triển khai khoảng chục quả thủy lôi, làm phức tạp thêm nỗ lực duy trì giao thông qua tuyến đường thủy quan trọng này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trả lời Sky News hôm 12/3 rằng Hải quân Mỹ, có thể cùng với một liên minh quốc tế, sẽ hộ tống các tàu khi điều kiện quân sự cho phép.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cũng cho biết các cuộc thảo luận đang được tiến hành với các đối tác châu Âu, nhấn mạnh tầm quan trọng kinh tế toàn cầu gắn liền với eo biển này. Tuy nhiên, Chell đặt câu hỏi về khả năng sẵn sàng phòng thủ hiện tại.

"Các hạm đội máy bay không người lái phòng thủ của Hải quân Mỹ sẽ không được thiết lập để tiêu diệt những chiếc xuồng cảm tử này," Chell nói.

"Mỹ sẽ sử dụng máy bay có người lái để tiêu diệt chúng, loại máy bay này rất hiệu quả trong việc tiêu diệt mục tiêu lớn, nhưng lại không hiệu quả khi tiêu diệt cùng lúc 50 chiếc thuyền có kích thước chở đầy chất nổ."

"Với địa hình eo biển này, việc đó sẽ đòi hỏi sự tuần tra của nhiều máy bay và cần có sự giám sát toàn diện trên khu vực, cũng như phản ứng nhanh chóng đối với bất kỳ hoạt động nào đang diễn ra," ông nói.

Trong khi Lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei tuyên bố sẽ giữ eo biển Manche đóng cửa để gây sức ép lên Mỹ và Israel, giá dầu tiếp tục tăng vọt, và Chell cũng nhấn mạnh lợi thế địa lý mà Iran đang nắm giữ.

"Địa hình eo biển rất thuận lợi cho các loại xuồng cảm tử tương đối đơn giản, các phương tiện bề mặt không người lái (USV)", ông cảnh báo trước khi mô tả khu vực này "rất phù hợp với kiểu đối đầu bất đối xứng tự động, chi phí thấp này".

"Iran có thể ngụy trang chúng thành thuyền đánh cá và chúng có thể dài từ 4m đến 9m, và thuyền có thể thuộc bất kỳ loại nào," Chell nói.

"Những chiếc thuyền nhỏ này được trang bị các chức năng điều khiển từ xa cơ bản, có thể sử dụng điểm định vị GPS hoặc điều khiển từ xa thủ công hoặc không ."

"Những chiếc thuyền nhỏ này không tự hành, vì khoảng cách qua eo biển rất ngắn và địa hình rất bằng phẳng, tín hiệu liên lạc có thể được truyền đi khá xa nếu không có vật cản", ông nói thêm.

"Họ có thể triển khai hàng trăm chiếc cùng một lúc, bởi vì việc phòng thủ chống lại chúng cũng rất rẻ tiền ," Chell nói.