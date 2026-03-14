Đại sứ quán Mỹ tại Iraq "trúng tên lửa", tàu chở dầu Mỹ cháy gần Hormuz?

Daily Mail mô tả các cột khói được nhìn thấy bốc lên phía trên Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Iraq, sau khi xuất hiện thông tin "vật thể bay đánh trúng tòa nhà" thuộc khu phức hợp này.

Theo 2 quan chức an ninh, quả tên lửa rơi xuống phạm vi Đại sứ quán Mỹ, nằm trong khu vực Green Zone vốn được bảo vệ nghiêm ngặt tại Baghdad, nơi đặt trụ sở nhiều cơ quan chính phủ Iraq và các đại sứ quán nước ngoài.

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc, cũng không rõ thiệt hại liên quan.

Đại sứ quán Mỹ bên kia sông Tigris ở Baghdad ngày 14-3. Ảnh: AP

Diễn biến này xảy ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ đã "xóa sổ hoàn toàn" các mục tiêu quân sự tại đảo Kharg – nơi ông ví như "viên ngọc quý của Iran".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố sẽ "xóa sổ" toàn bộ cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên hòn đảo này nếu Iran tiếp tục tấn công các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Trong khi đó, kênh truyền hình Press TV của Iran đưa tin một tàu chở dầu của Mỹ đã bốc cháy sau một vụ tấn công ngoài khơi Sharjah thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), gần eo biển Hormuz.

Video do Press TV công bố cho thấy đám cháy lớn và cột khói đen bốc lên trên con tàu được cho là của Mỹ.

Những ngày gần đây, Tehran đã tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào các tàu chở dầu hoạt động tại tuyến hàng hải chiến lược Hormuz. Những vụ việc này khiến giá dầu thế giới tăng vọt, có thời điểm vượt mốc 100 USD/thùng.