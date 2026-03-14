Mỹ tính bước đi bất ngờ tại eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, trong thời gian tới, Mỹ sẽ bắt đầu triển khai lực lượng hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. “Điều đó sẽ sớm diễn ra,” ông Trump khẳng định trước câu hỏi của phóng viên.

Ngày 2/3, Thiếu tướng Ebrahim Jabari thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Iran cảnh báo eo biển Hormuz - nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu xuất khẩu toàn cầu - sẽ bị đóng cửa do chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống Iran.

Tuy nhiên, ngày 5/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định eo biển này chưa bị đóng, song các tàu và tàu chở dầu không dám đi qua vì lo ngại bị tấn công từ 2 phía.

Chiến dịch quân sự Mỹ - Israel chống Iran đã khiến giá dầu tăng mạnh. Sau đó, giá dầu thô có xu hướng giảm trở lại.

Ông Trump cũng thừa nhận mục tiêu của Israel và Mỹ trong chiến dịch quân sự chống Iran có thể khác nhau. “Tôi nghĩ chúng có thể hơi khác biệt,” ông Trump nói khi trả lời câu hỏi của phóng viên.

Ông Trump từ chối dự đoán thời điểm kết thúc xung đột, nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục tấn công “chừng nào còn cần thiết.”

Phó Tổng thống phụ trách Phụ nữ và Gia đình Iran Zahra Behrouz Azar cho biết ngày 13/3, hơn 9.600 cơ sở dân sự, trong đó có 7.900 tòa nhà dân cư, đã bị hư hại do các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Theo Fox News, Mỹ dự kiến sẽ giáng một “đòn mạnh” vào Iran trong tuần tới. Ông Trump khẳng định Washington đã gây ra thiệt hại đáng kể cho Tehran, và “sẽ mất nhiều năm” để khôi phục.

Tuyên bố từ Ngoại trưởng Mỹ

Ngày 9/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết mục tiêu của chiến dịch là phá hủy khả năng phóng tên lửa của Tehran. Ông nhấn mạnh chiến dịch được tiến hành với “lực lượng áp đảo và độ chính xác cao”.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, trong đó nhiều thành phố lớn, bao gồm cả Tehran, bị tấn công. Nhà Trắng giải thích hành động này xuất phát từ những cáo buộc về mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Iran.

Đáp lại, IRGC tuyên bố tiến hành chiến dịch trả đũa, nhắm vào các mục tiêu tại Israel. Đồng thời, nhiều căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và UAE cũng bị tấn công.

Trong cuộc tấn công chung của Mỹ - Israel, Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei cùng một số lãnh đạo chủ chốt của Iran đã thiệt mạng.