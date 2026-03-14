Tổng thống Ba Lan phủ quyết dự luật vay quốc phòng trị giá 44 tỷ Euro của EU

Tổng thống Nawrocki phủ quyết dự luật về việc Ba Lan nhận khoản vay quốc phòng 44 tỷ Euro từ EU (Ảnh: KPRP)

Việc Tổng thống Ba Lan phủ quyết dự luật vay quốc phòng đã làm leo thang xung đột chính trị với chính phủ của Thủ tướng Donald Tusk về cách tài trợ cho chi tiêu quốc phòng của nước này.

Dự luật này sẽ cho phép Ba Lan tiếp cận nguồn vốn từ chương trình Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE) của EU - sáng kiến trị giá 150 tỷ Euro nhằm thúc đẩy chi tiêu quốc phòng và tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu. Ba Lan dự kiến sẽ nhận được khoảng 43,7 tỷ Euro tiền vay theo chương trình này, trở thành quốc gia hưởng lợi tiềm năng lớn nhất.

Liên minh thân EU của Thủ tướng Tusk đã mạnh mẽ ủng hộ dự luật vay quốc phòng này, lập luận rằng các khoản vay sẽ cung cấp nguồn tài chính thuận lợi để đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quân sự của Ba Lan. Hiện lo ngại về an ninh gia tăng sau chiến dịch quân sự toàn diện của Nga tại Ukraine nổ ra hồi đầu năm 2022.

Nguồn tài trợ này có thể hỗ trợ nhiều dự án quốc phòng - bao gồm tăng cường kiểm soát an ninh biên giới phía Đông của Ba Lan và đầu tư vào sản xuất vũ khí trong nước.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, Tổng thống Ba Lan Nawrocki lập luận rằng việc dựa vào các khoản vay của EU có thể làm tăng sự phụ thuộc của Warsaw vào Brussels. Thay vào đó, ông đề xuất sử dụng các nguồn lực trong nước để tài trợ cho những khoản đầu tư quốc phòng - bao gồm cả lợi nhuận từ dự trữ của ngân hàng trung ương nước này.

Quyết định trên đã gây ra sự chỉ trích gay gắt từ các thành viên chính phủ.

Bên cạnh Thủ tướng Tusk, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski chỉ trích động thái này trên mạng xã hội, cảnh báo rằng việc chặn quyền tiếp cận cơ chế cho vay của EU có thể làm suy yếu khả năng tăng cường năng lực quốc phòng của Ba Lan.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Władysław Kosiniak-Kamysz bảo vệ đề xuất của chính phủ, lập luận rằng các khoản vay của EU sẽ cho phép Ba Lan mở rộng chi tiêu quân sự mà không gây thêm áp lực lên ngân sách quốc gia.