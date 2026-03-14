Mỹ 'bật đèn xanh', 19 triệu thùng dầu Nga đang nằm im chuẩn bị di chuyển đến châu Á

Khoảng 30 tàu chở dầu Nga đang hoạt động tại vùng biển châu Á có thể trở thành nguồn cung mới cho thị trường năng lượng sau khi Mỹ ban hành giấy phép tạm thời cho phép mua các lô dầu đã được vận chuyển trên biển trước đó.

Theo dữ liệu theo dõi tàu, các tàu này đang chở ít nhất 19 triệu thùng dầu thô của Nga cùng khoảng 310.000 tấn sản phẩm dầu tinh chế. Phần lớn trong số đó là naphtha, nguyên liệu quan trọng trong sản xuất nhựa, cùng một lượng nhỏ dầu diesel.

Giá của các sản phẩm này đã tăng mạnh sau khi Iran gần như phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng trọng yếu của thế giới.

Dầu thô được vận chuyển trên 25 tàu chở dầu, bao gồm các loại dầu như Sokol trên những tàu đang hoạt động gần Trung Quốc. Ngoài ra, nhiều tàu khác ở biển Ả Rập đang chở dầu Urals, loại dầu đặc trưng có hàm lượng lưu huỳnh cao đặc trưng của Nga.

Dữ liệu hàng hải cho thấy nhiều tàu đang phát tín hiệu “chờ chỉ thị”, tức chưa xác định điểm đến cụ thể. Một số tàu khác cho biết sẽ hướng tới Singapore hoặc Malaysia, những khu vực thường được sử dụng làm điểm neo đậu tạm thời trong khi các lô dầu được chào bán trên thị trường.

Động thái này diễn ra sau khi Bộ Tài chính Mỹ cấp giấy phép miễn trừ trong vòng 1 tháng cho phép nhập khẩu dầu Nga đã được xếp lên tàu trước thời điểm quy định. Quyết định này mở rộng cơ chế tương tự trước đó, vốn đã giúp các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ nhanh chóng mua vào một lượng lớn dầu bị trừng phạt.

Biện pháp của Washington được đưa ra trong bối cảnh hàng trăm tàu chở dầu và sản phẩm dầu mỏ, từ diesel đến nhiên liệu máy bay, đang mắc kẹt vì tình trạng giao thông gần như tê liệt tại eo biển Hormuz sau khi xung đột Trung Đông leo thang.

Theo Muyu Xu, chuyên gia phân tích dầu thô của Kpler, quyết định này giúp các quốc gia và nhà máy lọc dầu có thêm thời gian để thích ứng với cú sốc nguồn cung từ Trung Đông.

Bà nói: “Các nước sẽ mua bất cứ nguồn dầu nào có thể tìm được. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là đảm bảo an ninh năng lượng.”

Trong vài năm qua, Trung Quốc và Ấn Độ là 2 trong số ít quốc gia tiếp tục mua dầu và sản phẩm dầu Nga với khối lượng lớn. Sau khi Mỹ và các đồng minh áp đặt lệnh trừng phạt nhằm hạn chế nguồn thu của Moscow cho xung đột tại Ukraine, dầu Nga thường được bán với mức chiết khấu khá cao.

Ngược lại, nhiều thị trường lớn khác như Nhật Bản và Hàn Quốc đã tránh mua dầu Nga. Vì vậy, lượng dầu đang trôi nổi trên các tàu ngoài khơi châu Á có thể trở thành nguồn cung quan trọng cho những quốc gia vẫn sẵn sàng tiếp nhận loại dầu này trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang biến động mạnh.

Theo Oilprice﻿