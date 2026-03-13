Cuba đã đàm phán với Chính phủ Mỹ

13-03-2026 - 21:29 PM | Tài chính quốc tế

Theo Bộ Ngoại giao Cuba, trong cuộc gặp với các thành viên Bộ Chính trị gần đây, ông Miguel Diaz-Canel Bermudez có bài phát biểu về tình hình quan hệ với Mỹ.

Theo Bộ Ngoại giao Cuba (Cubaminrex), Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba kiêm Chủ tịch Cộng hòa Cuba, ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez gần đây đã có bài phát biểu về tình hình quan hệ hiện nay với chính phủ Mỹ, trong cuộc gặp với các thành viên Bộ Chính trị, Ban Thư ký Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và Ban Chấp hành Hội đồng Bộ trưởng.

Thông tin sau đó được Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam xác nhận với VTC News.

Cuba đã đàm phán với Chính phủ Mỹ- Ảnh 1.

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba kiêm Chủ tịch Cộng hòa Cuba, ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Theo đó, phù hợp với chính sách nhất quán của Cách mạng Cuba trong suốt lịch sử, được dẫn dắt bởi các nhà lãnh đạo, cùng với sự phối hợp của các cơ cấu cao nhất của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Cuba, các quan chức Cuba gần đây đã tiến hành các cuộc đàm phán với đại diện của chính phủ Mỹ.

"Những cuộc đàm phán này nhằm mục đích tìm kiếm giải pháp, thông qua đối thoại, cho những khác biệt song phương tồn tại giữa hai quốc gia. Có những yếu tố quốc tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc trao đổi này", theo bài phát biểu.

Mục đích của những cuộc thảo luận trước hết nhằm xác định các vấn đề song phương cần giải quyết dựa trên mức độ nghiêm trọng và tác động của chúng, và mặt khác, để tìm ra giải pháp cho các vấn đề đã được xác định.

Hơn nữa, mục tiêu là xác định thiện chí của cả hai bên trong việc thực hiện các hành động cụ thể vì lợi ích của người dân hai nước. Ngoài ra, mục tiêu là xác định các lĩnh vực hợp tác để giải quyết các mối đe dọa và đảm bảo an ninh, hòa bình cho cả hai quốc gia, cũng như trong khu vực Mỹ Latinh và Caribe.

Trong các cuộc trao đổi đã diễn ra, Cuba đã bày tỏ thiện chí trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng hệ thống chính trị của cả hai quốc gia, cũng như chủ quyền và quyền tự quyết của Cuba. Điều này được nêu ra dựa trên tinh thần có đi có lại và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Theo Phương Anh/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện đội tàu chở dầu Iran âm thầm mang 1 triệu thùng dầu/ngày đến một nước Đông Nam Á

Phát hiện đội tàu chở dầu Iran âm thầm mang 1 triệu thùng dầu/ngày đến một nước Đông Nam Á Nổi bật

Nước Đông Nam Á hứng 'cú sốc' từ xung đột Trung Đông: Gần 2.000 cây xăng đóng cửa vì hết hàng

Nước Đông Nam Á hứng 'cú sốc' từ xung đột Trung Đông: Gần 2.000 cây xăng đóng cửa vì hết hàng Nổi bật

Mỹ sẽ phải hy sinh những gì trong cuộc chiến với Iran?

Mỹ sẽ phải hy sinh những gì trong cuộc chiến với Iran?

20:45 , 13/03/2026
Nã 200 rocket, Iran và Hezbollah hiệp đồng tấn công – Mỹ xác nhận rơi máy bay, vũ khí Nga tới "chảo lửa"

Nã 200 rocket, Iran và Hezbollah hiệp đồng tấn công – Mỹ xác nhận rơi máy bay, vũ khí Nga tới "chảo lửa"

20:24 , 13/03/2026
FBI treo thưởng 1 triệu USD, truy nã tội phạm người Việt Trung Duc Lu, SN 1980

FBI treo thưởng 1 triệu USD, truy nã tội phạm người Việt Trung Duc Lu, SN 1980

20:13 , 13/03/2026
Không chỉ dầu mỏ: Chiến sự Trung Đông kéo dài đe dọa ngành chip toàn cầu

Không chỉ dầu mỏ: Chiến sự Trung Đông kéo dài đe dọa ngành chip toàn cầu

20:08 , 13/03/2026

