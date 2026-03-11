Cuba cam kết lớn với LHQ: Tận dụng triệt để "kho báu trời ban" để thay đổi vận mệnh quốc gia

Oilprice ngày 8/3 thông tin, Chính phủ Cuba mới đây đã cam kết tuân thủ Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC), quyết tâm tăng công suất năng lượng tái tạo lên 26% tổng nguồn cung năng lượng vào năm 2035. Hiện nay, năng lượng tái tạo, chủ yếu là năng lượng mặt trời, chỉ chiếm 9% nguồn cung điện của nhà nước.

Trong tài liệu CND 3.0 đệ trình lên UNFCCC, Cuba nhấn mạnh xây dựng một xã hội bền vững, kiên cường và phát thải thấp, phù hợp với Thỏa thuận Paris. Mục tiêu dài hạn là đạt 100% điện từ nguồn tái tạo vào năm 2050, theo Chiến lược Chuyển đổi Năng lượng Quốc gia Cuba.

Ảnh về người dân Cuba.

Cuba nằm ở trung tâm Caribe, khí hậu nhiệt đới ấm áp, nắng gió dồi dào quanh năm – đây chính là lý do mặt trời và gió trở thành tài nguyên tái tạo dồi dào, sẵn có và bền vững. "Kho báu trời ban" này không chỉ góp phần giúp Cuba giảm phụ thuộc dầu nhập khẩu mà còn tăng cường an ninh năng lượng, chống chịu biến đổi khí hậu.

Chính phủ Cuba đang tận dụng lợi thế này qua "mục tiêu lớn 26% năm 2035, hướng đến 100% năm 2050", với trọng tâm là mặt trời và gió – chứng minh rằng vị trí địa lý đang trở thành động lực lớn cho tương lai xanh của quốc đảo.

Người dân Cuba linh hoạt thích ứng

Trong bối cảnh cần khắc phục những khó khăn kéo dài liên quan đến nguồn cung năng lượng, từ tháng 2/2026 vừa qua, Chính phủ Cuba đang phân phối nhiên liệu theo định mức cho các dịch vụ thiết yếu và các hoạt động kinh tế không thể thiếu.

Trong lúc đó, Nga tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp dầu thô cho Cuba, mặc dù điều này có thể cần thời gian để thấy rõ. Để thích ứng, người dân Cuba đang chuyển sang sử dụng than củi để nấu ăn và lắp tấm pin mặt trời để phát điện.

Người dân Cuba đang chuyển sang sử dụng than củi để nấu ăn và lắp tấm pin mặt trời để phát điện. Ảnh: Oilprice

Theo Oilprice, trong khi gấp rút tìm kiếm các nguồn nhiên liệu thay thế để giải quyết tình trạng thiếu hụt trước mắt, Cuba cần phải tìm ra giải pháp dài hạn để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu dầu mỏ nước ngoài và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia.

Bên cạnh đó, là một đảo quốc vùng Caribe, Cuba dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan (như bão, hạn hán, nước biển dâng), điều này khiến sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trở nên đáng báo động.

Một giải pháp rõ ràng cho những lo ngại về năng lượng của Cuba là phát triển các nguồn năng lượng tái tạo trong nước. Việc cam kết tăng năng lượng tái tạo lên 26% tổng nguồn cung năng lượng vào năm 2035 của quốc đảo này - giúp giảm khoảng 320 nghìn tấn CO2 tương đương mỗi năm - cho thấy khát vọng tự chủ năng lượng hướng xanh của đất nước.

Điểm sáng năng lượng tái tạo ở Cuba

Trang trại điện gió lớn nhất Cuba tính cho đến nay – La Herradura 1 – đang được gấp rút xây dựng. Giai đoạn đầu lắp 22 tuabin gió, sản xuất 33 MW điện sạch. Trang trại điện gió La Herradura 1 - nằm trên bờ biển phía bắc tỉnh Las Tunas - được thiết kế cho 34 tuabin gió.

Trang trại điện gió lớn nhất Cuba La Herradura 1. Ảnh: EFE/File

Tỉnh Las Tunas (miền trung-đông Cuba) cũng sở hữu 3 công viên năng lượng mặt trời (1 trong số đang xây dựng) với tổng công suất của chúng sẽ lên tới 16 MW.

Với việc sở hữu các công trình điện gios và điện mặt trời, Las Tunas sẽ sản xuất gần 50 MW điện sạch, điều này sẽ đánh dấu bước tiến trong tham vọng của tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng của vùng và đóng góp vào Hệ thống Điện Quốc gia của Cuba.

Tỉnh Las Tunas là một trong những điểm sáng trong hành trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo của Cuba.

Chính phủ Cuba đặt mục tiêu xây dựng 92 công viên mặt trời đạt tổng công suất 2 GW vào năm 2028. Tính đến 10/2025, họ đã hoàn thành khoảng 35 công viên trong số này.

Đồng hành cùng Chính phủ, một số hộ gia đình khá giả và chủ doanh nghiệp tại Cuba đã tự đầu tư lắp pin mặt trời. Trong khi người dân thu nhập trung bình/thấp chuyển sang than củi hoặc củi đốt, ở các khu vực giàu có hơn – đặc biệt thủ đô Havana – ngày càng có nhiều tấm pin mặt trời được nhìn thấy trên các mái nhà.