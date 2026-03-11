Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau xăng và dầu, cả châu Á đang thiếu hụt nghiêm trọng loại hàng hoá khác, 'giá đắt mấy cũng phải mua'

11-03-2026 - 06:38 AM | Tài chính quốc tế

Trong bối cảnh giá xăng và dầu tăng cao, nguồn cung một loại nhiên liệu quan trọng khác cũng "căng như dây đàn".

Nhiều khách hàng LNG tại châu Á đang gặp khó khăn trong việc tìm nguồn hàng giao. Một sự cố liên quan đến chiến sự tại Trung Đông đã khiến cơ sở xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới tại Qatar phải ngừng hoạt động, càng siết chặt nguồn cung toàn cầu đối với loại nhiên liệu siêu lạnh này.

Trước nguy cơ gián đoạn kéo dài từ xung đột Mỹ - Israel nhằm vào Iran, các nước như Thái Lan, Bangladesh, Ấn Độ và Việt Nam đã phải tăng cường mua LNG trên thị trường giao ngay để đảm bảo an ninh năng lượng trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, nhiều gói thầu giao hàng trong tháng này, bao gồm của Gail và GSPC (Ấn Độ),đã không tìm được nhà cung cấp, cho thấy nguồn hàng sẵn có đang thiếu hụt nghiêm trọng. Thái Lan thông qua PTT cũng nỗ lực tìm lô hàng giao cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4, nhưng cuối cùng chỉ mua được lô cho tháng tới.

Một số nhà nhập khẩu tại châu Á vẫn có thể chốt đơn hàng cho tháng 3, dù phải chấp nhận mức giá cao. Bangladesh đã mua 2 lô LNG khẩn cấp với giá lần lượt khoảng 28 USD và gần 23 USD/1 triệu BTU, mức cao gấp 2,5 lần so với giá hồi tháng 1. Đây được xem là mức giá rất cao đối với Bangladesh, quốc gia có ngân sách năng lượng hạn chế và phụ thuộc lớn vào LNG nhập khẩu. Theo một quan chức Petrobangla, quyết định mua trong bối cảnh giá cao là cần thiết để tránh nguy cơ khủng hoảng năng lượng trong nước.

Tình trạng nguồn cung thiếu hụt nghiêm trọng diễn ra đúng lúc Đông Nam Á được dự báo sẽ trải qua những tháng thời tiết nóng hơn, có thể làm tăng nhu cầu điện và khiến áp lực cạnh tranh nguồn LNG càng lớn. Người mua tại châu Á buộc phải cạnh tranh quyết liệt hơn không chỉ với nhau mà còn với châu Âu để giành lượng khí đốt hạn chế trên thị trường.

Giá LNG toàn cầu đã tăng mạnh khi xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm rung chuyển thị trường năng lượng. Giá khí đốt châu Âu có lúc tăng tới 30% trong ngày 9/3, trước khi hạ nhiệt còn mức tăng 6%. Tại châu Á, giá LNG đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi chiến sự bùng phát hôm 28/2, và giới giao dịch dự báo mặt bằng giá cao sẽ kéo dài chừng nào cuộc chiến còn tiếp diễn.

Sở hữu 1,3 tỷ thùng dầu dự trữ, láng giềng Việt Nam gần như 'miễn nhiễm' với cơn sốt giá do xung đột ở Iran

