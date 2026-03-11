Trung Quốc khánh thành thang cuốn ngoài trời dài nhất thế giới

Mới đây, huyện Vu Sơn thuộc thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đã chính thức đưa vào hoạt động Wushan Goddess Escalator - hệ thống thang cuốn ngoài trời dài nhất thế giới.

Công trình này được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người dân địa phương vốn phải mất hàng giờ leo dốc núi hiểm trở để đi làm, thăm gia đình hay mua sắm.

Giải pháp cho địa hình khắc nghiệt

Trước đây, người dân Vu Sơn phải mất khoảng 1 giờ để vượt qua những con đường dốc hẹp và quanh co. Với hệ thống mới, thời gian di chuyển rút ngắn chỉ còn 20 phút. Điểm đặc biệt của công trình là thiết kế “ôm núi”, kết hợp tinh vi giữa thang cuốn, thang máy và lối đi bộ, tận dụng địa hình tự nhiên thay vì cắt thẳng lên vách núi.

Hệ thống được xây dựng dọc theo trục dọc của Goddess Avenue (Đại lộ Nữ thần), dài 905m và leo cao 242,14m - tương đương chiều cao một tòa nhà 80 tầng. Đây là mạng lưới giao thông phức hợp gồm 21 thang cuốn, 8 thang máy, 4 đường đi bộ tự động và nhiều cầu đi bộ.

Toàn bộ công trình được thiết kế bằng kính trong suốt, vừa đảm bảo độ bền trước thời tiết khắc nghiệt, vừa giữ nguyên cảnh quan hùng vĩ của Vu Hiệp và Tam Hiệp cho người dân và du khách.

Trong giai đoạn thử nghiệm, giá vé chỉ 3 nhân dân tệ (khoảng 0,40 USD). Chính quyền sẽ theo dõi hiệu suất vận hành để đưa ra mức giá chính thức sau.

Kết nối hạ tầng và dịch vụ công

Trùng Khánh vốn nổi tiếng là “Thành phố núi” với địa hình dốc đứng, nơi tàu điện chạy xuyên qua các tòa nhà và ga tàu điện ngầm nằm sâu dưới lòng đất. Hệ thống đường sắt một ray tại ga Liziba từng gây chú ý khi chạy xuyên qua tòa chung cư 19 tầng.

Tuy nhiên, Goddess Escalator đã vượt qua Crown Escalator, biểu tượng lâu nay của thành phố, để trở thành hệ thống thang cuốn ngoài trời dài nhất.

Công trình mới không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày mà còn đóng vai trò như “xương sống” giao thông đô thị, kết nối trực tiếp các tuyến đường ven sông với những dịch vụ thiết yếu như bảo tàng, bệnh viện và trường học.

Nhờ đó, các khu dân cư vốn bị cô lập như Gaotong nay đã có thể tiếp cận thuận tiện mà không cần vượt qua những con đường nguy hiểm.

Tác động đến đời sống người dân

Hệ thống thang cuốn khổng lồ này được xem là bước tiến quan trọng trong việc giải quyết bài toán địa hình cực đoan của Trùng Khánh. Người dân Vu Sơn giờ đây có thể tận hưởng cảnh đẹp mà không phải vất vả leo núi, trong khi du khách cũng dễ dàng tiếp cận các điểm tham quan.

Khi giai đoạn thử nghiệm kết thúc, chính quyền sẽ công bố mức giá chính thức, nhưng hiện tại, cư dân địa phương chỉ đơn giản là tận hưởng sự tiện lợi và thoải mái mà công trình mang lại.